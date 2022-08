„Vă rog să aveți încredere că la nivelul coaliției de guvernare, atât PNL, cât și PSD, și UDMR am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populației și, în mod deosebit, protejarea economiei”, a spus șeful Guvernului și al PNL într-o conferință de presă, la Constanța.

El a precizat că majorările se iau în funcție de banii disponibili la buget și că Guvernul a făcut deja eforturi pentru a sprijini cetățenii vulnerabili, pensionarii și angajații de la stat.

„În pachetele de sprijin de până acum am avut două măsuri care au vizat cetățenii vulnerabili și pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Am avut discuții și cu partenerii noștri sociali și ne-am angajat că atunci când finalizăm rectificarea bugetară, în funcție de posibilități, vom majora și salariile și ne-am permis să asigurăm 1/4 din ceea ce rămăsese neacordat”, a spus Ciucă.

Premierul a subliniat că în funcție de colectările de la buget și după discuțiile din coaliție cu PSD și UDMR, se va veni cu o decizie privind salariul minim.

„Sigur, în funcție de evoluția colectărilor la buget și de propunerile pe care le vom discuta și PNL, și ceilalți membri ai coaliției, vom ajunge la o concluzie care se va concretiza într-o decizie privind acest obiectiv”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

De la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut în România este de 2.550 de lei, adică un angajat primește în mână un salariu minim net de 1.524 de lei lunar. Dacă creșterea cerută de PSD se va materializa, atunci un angajat va primi în mână 1.774 de lei net, adică un plus de 250 de lei.

