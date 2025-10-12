Creșterea pieței vehiculelor electrice

Simplitatea vehiculelor electrice și costurile reduse de întreținere au generat o problemă neașteptată pentru service-urile auto. Aceste afaceri riscă să își vadă veniturile înjumătățite pe măsură ce piața vehiculelor electrice (BEV) crește rapid în Europa, potrivit Profit.ro.

Deși interzicerea vânzării de mașini cu combustie este încă departe, tranziția către vehicule electrice avansează rapid. Cota de piață a BEV-urilor în Uniunea Europeană (UE) a ajuns la 15,8%. Norvegia conduce cu o cotă impresionantă de 94,5%, în luna august, din totalul pieței de mașini noi.

O analiză realizată de distribuitorul auto norvegian Moller arată că veniturile service-urilor din reparații pentru BEV-uri sunt cu 46% mai mici decât cele pentru mașinile cu combustie, în cazul vehiculelor mai noi de patru ani. Pentru mașinile cu o vechime între patru și șapte ani, scăderea este de peste 30%, iar pentru cele mai vechi de șapte ani, de peste 40%.

Aceste date indică provocări majore pentru service-urile auto din Europa, în special cele autorizate, unde mașinile ajung în garanție și post-garanție.

30% mai puține piese de schimb

Asociația Europeană a Furnizorilor din Industria Auto (CLEPA) estimează că până în 2030, vehiculele electrice ar putea reprezenta 82% din piață, iar în 2038 ar putea depăși numărul vehiculelor cu combustie.

O mașină electrică necesită cu aproximativ 30% mai puține piese de schimb decât una cu combustie. Cele mai afectate vor fi piesele pentru motor și tren de rulare, unde cererea ar putea scădea cu peste 50%.

„Ne așteptăm să vedem o răsturnare de situație în service-uri aftermarket de la hardware la software”, afirmă Frank Schlehuber, consultant CLEPA.

El adaugă că întreținerea vehiculelor ar putea deveni o componentă importantă a afacerii. Analizele arată că service-urile și producătorii de piese ar putea să se concentreze pe reparații pentru baterii, motoare electrice, punți electrificate sau componente electronice.

Astfel, este prognozată apariția service-urilor specializate în vehicule electrice, care să ofere și reparații pentru alte tipuri de vehicule, la cerere.

Trei scenarii de electrificare sunt luate în considerare: o tranziție lentă, cu o cotă de 53%, o variantă medie de 68% și o versiune radicală de 82%.

Studiile asupra a 250 de componente auto evidențiază că numărul redus de piese și uzura mai mică a motorului, trenului de rulare și frânelor sunt principalele motive pentru scăderea cererii de piese de schimb.