Cristian Gațu, reproș către clasa politică: Am și eu un of, nu avem o sală polivalentă în Capitală; Să facă și ei congrese, dar să putem organiza și competiții spertive, a spus fostul handbalist, el arătând că, deși a vorbit și Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au fost ”trecuți în programul de guvernare dar figurează doar ca statistică”. Fostul campion a tras un semnal de alarmă privind lipsa educației fizice în școli și grădinițe. ”Copiii noștri nu știu să respire, nu știu să stea drepți”, spune fostul sportiv.

Gațu a participat, vineri, la Programul naţional „Campionii României în şcoală, liceu şi universitate” , lansat de Ministerul Tineretului și Sportului, unde a vorbit despre nevoia mai multor ore în școli.

”Este o ignoranță totală, lucrul acesta ar trebui impus, pentru că suntem o nație care numai la comandă face. Trebuie să se mărească numărul de ore de educație fizică. Noua generație, nu știe să alerge, nu știe să respire cum trebuie”, a mai spus Cristian Gațu.

Cristian Gațu a răspuns și la întrebarea de ce performanța sportivă este mai slabă acum, decât în perioada dinainte de 1989.

”Condițiile într-adevăr mai bune, dar în valoare absolută nu diferă. Probabil atenția celor care ne guvernau atunci era mai mare decât a celor de acum. În rest, am un of al meu, și îl spun oriunde: Nu se poate ca o capitală ca a noastă, din comunitatea europeană, să nu aibă o sală de sport polivalentă unde, dacă vor, pot face și congesele partidelor dar să fie și omologată pentru niște campionate europene”, a spus Gațu.

Gațu a vorbit și despre discuțiile pe care le-a avut cu politicienii: Da, am discutat și a răams ca în gară. Noi suntem și am fost onorați și am mulțumit și domnului Dragnea, și domnului Tăriceanu, că ne-au inclus în programul de guvernare, dar nu figurăm decât ca statistică”, a spus fostul sportiv campion, arătând că realitatea este că în România nu există un velodrom pentru cicliști.

El a mărturisit că a vorbit recent cu Ion Țiriac despre situația sportului în școli.

”Ieri m-am întâlnit cu Ion Țiriac, și mi-a spus: Măi Cristiane, dar grădinițile alea pe care ni le-am dorit, nu sunt un moft. Trebuie responsabilizați și părinții, noi am cerut o oră pe zi de educație fizică, nu vorbim de sport de performanță pentru că acolo vor merge singuri, noi vorbim de sănătatea nației noastre. Un copil la trei patru ani trebuie să învețe să cadă, să respire, să alerge, și acest lucru este foarte important”, a spus Cristian Gațu, arătând că părinții vin să își înscrie copilul la școală și anexat obligatoriu și scutirea de educație fizică.