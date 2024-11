Săptămâna trecută, Cristina Spătar, cunoscută drept Regina R&B-ului, a fost implicată într-un accident de mașină care a avut loc pe data de 13 noiembrie. Incidentul s-a produs fără ca artista să fie de vină, după cum a declarat aceasta.

Accidentul a avut loc în momentul în care un alt șofer a intrat în vehiculul vedetei, un impresionant Maybach, și a precizat că automobilul său de lux i-a oferit o protecție considerabilă. Din păcate, pentru celălalt șofer, daunele au fost semnificative, vehiculul acestuia fiind serios avariat.

„Eram în drum spre Vâlcea. A intrat cineva în mine, un domn în vârstă. Stăteam la cedează trecerea, erau mai multe mașini în fața mea, staționam. A venit cu toată viteza și a intrat în mine, fără nicio frână. Când am văzut cine a făcut accidentul, că e un domn în vârstă și tremură, m-am dat jos din mașină și nu i-am zis nimic.

Era și ud pe jos. Impactul a fost mare, mașina lui s-a făcut varză, eu am dat cu capul de tetieră, a fost o lovitură mai puternică, dar nu s-a întâmplat nimic grav. Probabil că dacă eram cu altă mașină lucrurile ar fi fost mai grave și ar fi fost avariate ambele autoturisme”, a povestit Cristina Spătar, pentru care este al patrulea eveniment de acest gen, potrivit Click!. Pentru că Maybach-ul ei a fost avariat în partea din spate, deocamdată artista circulă cu mașina soțului ei, care este la fel cu a ei.

„Am mai avut trei astfel de accidente, cam de același fel”

Cristina Spătar a mai menționat că, deși șocul a fost puternic, se bucură că a scăpat nevătămată. Totuși, aceasta nu este prima dată când artista trece printr-o astfel de experiență, ea mai fiind implicată în alte incidente rutiere similare în trecut.

„Am mai avut trei astfel de accidente, cam de același fel. Am mai stat așa, pe loc, și au intrat în mine de-a lungul vieții, cu mașina. Niciodată nu am fost vinovată, norocul meu a fost că de fiecare dată am avut câte un jeep foarte puternic. Acum am rezolvat-o amiabil. Mașina este avariată în spate și trebuie schimbată toată partea aceea. Piesele de la Maybach vin foarte târziu, durează în jur de 2-3 luni. Până atunci circul cu mașina soțului, care e identică.

Sper să nu mai am parte de niciun accident nefericit”, a mai mărturisit Cristina Spătar.

