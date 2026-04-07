Criza apei din Curtea de Argeș: data la care locuitorii vor putea avea din nou apă potabilă la robinet

Graficul lucrărilor și stadiul execuției

Operațiunile au demarat pe 27 martie 2026, iar termenul de finalizare asumat de constructori este 15 iulie 2026.

Până luni, 6 aprilie, a fost realizată aproximativ 10% din lucrare. Echipele de intervenție raportează următoarea evoluție a șantierului:

27 – 29 martie: S-a realizat un sistem provizoriu care a permis reluarea parțială a alimentării cu apă și izolarea primei linii de patru filtre pentru a putea fi reabilitate.

30 martie – 5 aprilie: Au fost demontate și evacuate sistemul vechi de distribuție, stratul filtrant și crepinele din filtrele izolate.

6 – 9 aprilie: Se montează noile crepine, stratul filtrant proaspăt și se construiește noua rețea de distribuție aferentă primei linii. Până la finalul acestei săptămâni, primul filtru va fi reabilitat integral.

Echipele tehnice au dat asigurări că echipamentele necesare sunt comandate, termenele de livrare permit respectarea calendarului, iar din punct de vedere logistic (cazare, transport personal și utilaje) nu există niciun fel de impedimente.

Echipe de muncitori lucrează la reabilitarea Stației de Tratare a Apei Potabile din Curtea de Argeș. Foto: Veolia Romania

Bacterii periculoase în rețea

Problemele grave din zonă au început la finalul anului trecut, pe fondul unor lucrări la Barajul Vidraru. Golirea apei din lac a antrenat cantități masive de nămol și bacterii către stația de tratare din Curtea de Argeș, afectând grav capacitatea instalațiilor de a mai potabiliza apa.

Situația a culminat la începutul acestui an, în luna februarie, când Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a dispus oprirea totală a apei.

Analizele de laborator au confirmat prezența Clostridium perfringens, o bacterie extrem de periculoasă. Inspectorii sanitari au interzis strict consumul apei, dar și utilizarea acesteia în scop menajer sau pentru igiena personală.

Reacția Administrației Naționale „Apele Române”

Pentru a debloca impasul administrativ, Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii februarie o derogare specială.

Aceasta a permis autorităților locale să aprobe și să finanțeze de urgență lucrările de investiții necesare la STAP, chiar înaintea validării bugetului local.

Pe de altă parte, în timpul vârfului crizei, Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis public că nu deține responsabilități în ceea ce privește tratarea, potabilizarea sau furnizarea apei către populație, subliniind că gestionarea infrastructurii stațiilor de tratare revine exclusiv operatorului local de apă.

