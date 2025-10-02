Capacitățile disponibile în ce privește rafinarea petrolului sunt estimate la 555.000 de tone.

Majoritatea opririlor, cauzate de atacurile dronelor ucrainene

Potrivit experților, circa 70% dintre opriri au legătură cu aceste atacuri cu drone ucrainene.

Drept urmare, producția de benzină și motorină a scăzut: în august cu 6–7%, iar în septembrie cu încă 18–20%.

Situația este agravată de faptul că o parte din reparațiile planificate ale rafinăriilor au fost amânate, ceea ce crește riscul de accidente și întârzie reluarea activității.

Marți, Rusia a extins interdicția privind exporturile de benzină și a introdus noi restricții privind transporturile de motorină până la sfârșitul anului 2025, în încercarea de a stabiliza aprovizionarea internă cu combustibil.

Cotidianul economic Kommersant estimează că deficitul de benzină pe piața rusă a ajuns la 20%, adică aproximativ 400.000 de tone pe lună.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Deficit de combustibil și restricții la benzinării, în toată Rusia

În condițiile unei cereri ridicate, pe bursa din Sankt Petersburg au crescut brusc vânzările de benzină din Belarus, iar o parte din livrări se fac prin contracte directe.

De la Ținutul Primorie și regiunea Habarovsk până în Crimeea anexată, se înregistrează deficit de combustibil, iar la benzinării au fost introduse restricții de vânzare.

Situația este complicată de noi incidente: în dimineața zilei de 1 octombrie, la rafinăria din Iaroslavl a izbucnit un incendiu, pe care autoritățile l-au catalogat drept tehnogen.

În ultimele două luni, dronele ucrainene au atacat peste zece rafinării din diverse regiuni, inclusiv din regiunea Samara și din Bașchiria.

Experții recunosc că actuala criză este fără precedent

Potrivit lui Maksim Diachenko, managing partner al companiei Proleum, citat de RBC, este imposibil de prognozat când va fi normalizată producția, iar odată cu venirea frigului necesarul de motorină va crește și mai mult.

În august, publicația Verstka relata că prețurile la benzină în Rusia au atins noi maxime istorice pe fondul lipsei de combustibil, explicând cauzele crizei și perspectivele sale de rezolvare.