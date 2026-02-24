445.000 de locuri de muncă susținute de croaziere

Ce înseamnă asta, concret, pentru omul de rând? Înseamnă salarii, contracte pentru firme locale, șantiere navale pline și porturi care trăiesc din fiecare escală.

„Industria noastră distribuie beneficii economice de-a lungul unui lanț valoric lung și complex”, a explicat Bud Darr, președinte și CEO al CLIA.

În 2024, industria croazierelor din Europa a produs 64,1 miliarde de euro, în creștere față de anul anterior. Din această sumă, 28 de miliarde de euro au fost valoare adăugată directă la PIB-ul Uniunii Europene, 16 miliarde de euro au mers către salarii și 445.000 de locuri de muncă au fost susținute de acest sector.

Asta înseamnă angajați în șantiere navale, ingineri, electricieni, bucătari, ghizi turistici, personal din porturi, hoteluri și restaurante. Pe scurt, o croazieră nu înseamnă doar turiști la bord. Înseamnă o rețea uriașă de oameni care muncesc în spate.

Aproape toate navele noi se construiesc în Europa

Un detaliu esențial din raport este acela că 98% dintre navele noi de croazieră sunt construite în Europa. În decembrie 2025, existau 89 de nave în construcție, cu un registru de comenzi evaluat la aproximativ 87 de miliarde de dolari. Investițiile sunt concentrate în special în Italia și Germania. Doar în șantierele navale italiene s-au investit peste 36 de miliarde de euro.

Asta înseamnă comenzi pentru oțel, motoare, sisteme electrice, tehnologii digitale, cabine, mobilier, sisteme de siguranță. Fiecare navă este, practic, un oraș plutitor construit de mii de oameni.

Banii nu rămân doar la armatori

Cheltuielile directe ale companiilor de croazieră au fost de 26,3 miliarde de euro. Dar impactul nu se oprește aici. Au existat și 18,7 miliarde de euro cheltuieli indirecte în lanțul de aprovizionare, și 9,3 miliarde de euro generate de cheltuielile angajaților.

Asta înseamnă că banii se întorc în economie prin restaurante, magazine, furnizori locali, firme de transport și servicii tehnice. De exemplu, doar cheltuielile pasagerilor în porturile de escală au generat 5,1 miliarde de euro.

Doar 3% din turismul global, dar cu impact mare în porturi

Croazierele reprezintă aproximativ 3% din turismul global. Dar în orașele-port sau în insule, impactul este mult mai vizibil.

O navă care acostează aduce mii de turiști într-o singură zi. Aceștia cheltuie bani în restaurante, excursii, suveniruri și transport local. Pentru multe regiuni maritime, aceste escale înseamnă stabilitate economică și venituri constante.

Industria știe că viitorul depinde de reducerea poluării. Peste 50% din navele noi comandate vor funcționa cu gaz natural lichefiat. Până în 2028, aproximativ 75% din flotă va fi pregătită pentru conectarea la rețeaua electrică din porturi, ceea ce poate reduce emisiile la dană cu până la 98%, acolo unde există infrastructură.

