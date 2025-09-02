Ilie Bolojan a susținut marți, 2 septembrie, o conferință de presă la Palatul Victoria, tema fiind angajarea răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, produsă ziua precedentă în Parlament, dar și proiectul administrației publice, care nu a mai fost adoptat în pachetul 2 din cauza PSD.

Bolojan a acuzat Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, că i-a prezentat propuneri greșite în privința reducerii posturilor, soluții numite de premier „fake”: „Când a apărut propunerea de reducere cu 25% a posturilor, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o analiză eronată, care nu s-a bazat pe o analiză reală. Trebuie să ai niște reacții. În momentul în care vezi că nu ai nici o reacție, trebuie să îți pui întrebarea ce se întâmplă. Și făcând o analiză reală și cinstită a efectelor, am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării de reducere cu 25%… Cum să o numesc? Era un fake în realitate. Adică efectele de reducere erau aproape nule”.

În acest context, Cristian Tudor Popescu i-a dat dreptate șefului Executivului, spunând că acesta refuză o reducere falsă a posturilor din primării, de doar 25%, care nu ar avea efect real.

„Bolojan refuză un fake ceaușist. Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan. Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake”, a scris CTP.

Expresia „fake ceaușist” a lui CTP se referă la raportările false și cosmetizate din perioada regimului Ceaușescu, când autoritățile comuniste anunțau realizări mărețe și depășiri de planuri, care nu întotdeauna reflectau realitatea. Pe scurt, o măsură falsă, care nu schimbă nimic în esență.

Gazetarul a continuat: „Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist. Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%. Și nu trimite astfel niște mii de oameni în șomaj, căci firmele private din România, care nu existau pe vremea lui Ceaușescu, iar șomajul exista mascat, au mare lipsă de forță de muncă”.

„Primăriile trebuie să fie spre folosul cetățenilor, nu al angajaților plantați de găști politice să ia o leafă. E un adevăr care nu va putea fi șters nici dacă Bolojan ar fi înlăturat”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

