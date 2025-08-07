Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat

Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. Vestea că fostul președinte s-a stins din viață a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18.00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15.50, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Cărți cu autograful lui Ion Iliescu

Imediat după moartea lui, pe internet, au fost scoase la vânzare cărți scrise și semnate de Ion Iliescu, dar și cărți de vizită cu autograful lui. Spre exemplu, pe OLX, cartea „Fragmente de viață și de istorie trăită”, care a apărut la Editura Litera, în anul 2011, și are semnătura lui Ion Iliescu costă 6.000 de lei. Anunțul a fost postat de o bucureșteancă miercuri, la o zi de la decesul fostului șef de stat. Spune că preferă predarea personală în București, iar prețul e negociabil.

„Spre vânzare carte istorica despre viata lui Ion Iliescu. Predarea se face personal în București. Preț: 6000 lei”, scrie vânzătoarea.

carte ion iliescu cu autograf 2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Pe aceeași platformă de vânzări poate fi găsită și o carte de vizită cu autograful lui Ion Iliescu. „Carte de vizita cu semnătura lui Ion Iliescu, stare foarte bună. Accept schimburi cu bani vechi și diverse antichități.”, scrie vânzătorul, care cere pe cartea de vizită 275 de euro.

Cine a fost Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost primul președinte al României după răsturnarea regimului Ceaușescu. Fostul șef de stat din perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004 locuia retras în vila sa din Cartierul Primăverii. Ion Iliescu se retrăsese de aproape 10 ani din viața publică.

În decembrie 1989, în timpul Revoluției în urma căreia l-a răsturnat pe Nicolae Ceaușescu de la putere, Ion Iliescu a format Frontul Salvării Naționale (FSN), care a preluat puterea cu sprijinul armatei conduse de generalul Stănculescu.

Iliescu a rămas în FSN, organizația trecând prin câteva scindări care au dus la formarea FDSN-ului (aripa Iliescu), ulterior schimbându-și denumirea prin diferite fuziuni în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR), apoi Partidul Social Democrat (PSD).

Boala de care a suferit Ion Iliescu

Iuliu Torje, medic primar în anestezie şi terapie intensivă la ECMO Center Klinicum Kassel din Germania, a afirmat pentru Hotnews, odată cu moartea lui Ion Iliescu, că România trebuie să ia în calcul o discuție privind adoptarea unui cadru legal pentru îngrijirea paliativă.

Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO
Recomandări
Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO

Specialistul a spus că ultima perioadă din viața fostului președinte a fost una cumplită, marcată de multă suferință, în condițiile în care medicina nu mai aducea nicio speranță.

Medicul a menționat că fostul președinte al României a fost ținut artificial în viață în ultimele săptămâni, iar aceste clipe au provocat multă suferință.

„A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă , care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia” , a explicat dr. Iuliu Torje, care este și consilierul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Acesta a afirmă că „Ion Iliescu a fost, în ultimele lui săptămâni, imaginea perfectă a ceea ce numim în ATI, pacient aflat deasupra oricărei resurse terapeutice”.

Dr. Torje spune că este vorba despre „cineva pentru care medicina activă nu mai aduce speranță, ci doar suferință. Și tocmai acolo, în acel punct, medicina trebuie să aibă umanitatea să se oprească”.

A murit la spital, unde a fost internat timp de aproape două luni

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”. Vestea că Ion Iliescu a murit a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18:00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15:55, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Ambiguitățile care distrug România. Omagiem criminali, reabilităm colaboratori ai Securității, respingem legile care condamnă antisemitismul
Recomandări
Ambiguitățile care distrug România. Omagiem criminali, reabilităm colaboratori ai Securității, respingem legile care condamnă antisemitismul

Ion Iliescu a fost internat pe 10 iunie cu probleme respiratorii, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. Anterior, în aprilie 2019, el a suferit o intervenție chirurgicală la Institutul C.C. Iliescu pentru pericardită lichidiană.

Ion Iliescu a efectuat controale medicale periodice la Spitalul Elias înainte de ultima internare. În ultimii ani, Iliescu nu a mai apărut în public, comunicând prin intermediul blogului său.

Ultimul său mesaj public a fost pe 19 mai, când l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru alegerea ca președinte al României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri by Libertatea - Monden: Ispitele de la Insula Iubirii sunt plătite regeşte, iar Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au fugit într-o vacanță romantică în Grecia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Viva.ro
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Unica.ro
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
Elle.ro
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
Parteneri
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet
Tvmania.ro
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet

Alte știri

Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Știri România 08:20
Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Interviu
Știri România 07:00
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Parteneri
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Adevarul.ro
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat

Monden

Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stiri Mondene 09:12
Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Stiri Mondene 08:43
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Unica.ro
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Viva.ro
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Parteneri
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
TVMania.ro
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
ObservatorNews.ro
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Parteneri
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
KanalD.ro
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Wowbiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
StirileKanalD.ro
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte
KanalD.ro
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte

Politic

Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Politică 09:18
Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Politică 06 aug.
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Parteneri
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Spotmedia.ro
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă