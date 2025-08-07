Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat

Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. Vestea că fostul președinte s-a stins din viață a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18.00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15.50, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Cărți cu autograful lui Ion Iliescu

Imediat după moartea lui, pe internet, au fost scoase la vânzare cărți scrise și semnate de Ion Iliescu, dar și cărți de vizită cu autograful lui. Spre exemplu, pe OLX, cartea „Fragmente de viață și de istorie trăită”, care a apărut la Editura Litera, în anul 2011, și are semnătura lui Ion Iliescu costă 6.000 de lei. Anunțul a fost postat de o bucureșteancă miercuri, la o zi de la decesul fostului șef de stat. Spune că preferă predarea personală în București, iar prețul e negociabil.

„Spre vânzare carte istorica despre viata lui Ion Iliescu. Predarea se face personal în București. Preț: 6000 lei”, scrie vânzătoarea.

Pe aceeași platformă de vânzări poate fi găsită și o carte de vizită cu autograful lui Ion Iliescu. „Carte de vizita cu semnătura lui Ion Iliescu, stare foarte bună. Accept schimburi cu bani vechi și diverse antichități.”, scrie vânzătorul, care cere pe cartea de vizită 275 de euro.

Cine a fost Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost primul președinte al României după răsturnarea regimului Ceaușescu. Fostul șef de stat din perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004 locuia retras în vila sa din Cartierul Primăverii. Ion Iliescu se retrăsese de aproape 10 ani din viața publică.

În decembrie 1989, în timpul Revoluției în urma căreia l-a răsturnat pe Nicolae Ceaușescu de la putere, Ion Iliescu a format Frontul Salvării Naționale (FSN), care a preluat puterea cu sprijinul armatei conduse de generalul Stănculescu.

Iliescu a rămas în FSN, organizația trecând prin câteva scindări care au dus la formarea FDSN-ului (aripa Iliescu), ulterior schimbându-și denumirea prin diferite fuziuni în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR), apoi Partidul Social Democrat (PSD).

Boala de care a suferit Ion Iliescu

Iuliu Torje, medic primar în anestezie şi terapie intensivă la ECMO Center Klinicum Kassel din Germania, a afirmat pentru Hotnews, odată cu moartea lui Ion Iliescu, că România trebuie să ia în calcul o discuție privind adoptarea unui cadru legal pentru îngrijirea paliativă.

Specialistul a spus că ultima perioadă din viața fostului președinte a fost una cumplită, marcată de multă suferință, în condițiile în care medicina nu mai aducea nicio speranță.

Medicul a menționat că fostul președinte al României a fost ținut artificial în viață în ultimele săptămâni, iar aceste clipe au provocat multă suferință.

„A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă , care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia” , a explicat dr. Iuliu Torje, care este și consilierul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Acesta a afirmă că „Ion Iliescu a fost, în ultimele lui săptămâni, imaginea perfectă a ceea ce numim în ATI, pacient aflat deasupra oricărei resurse terapeutice”.

Dr. Torje spune că este vorba despre „cineva pentru care medicina activă nu mai aduce speranță, ci doar suferință. Și tocmai acolo, în acel punct, medicina trebuie să aibă umanitatea să se oprească”.

A murit la spital, unde a fost internat timp de aproape două luni

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”. Vestea că Ion Iliescu a murit a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18:00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15:55, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Ion Iliescu a fost internat pe 10 iunie cu probleme respiratorii, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. Anterior, în aprilie 2019, el a suferit o intervenție chirurgicală la Institutul C.C. Iliescu pentru pericardită lichidiană.

Ion Iliescu a efectuat controale medicale periodice la Spitalul Elias înainte de ultima internare. În ultimii ani, Iliescu nu a mai apărut în public, comunicând prin intermediul blogului său.

Ultimul său mesaj public a fost pe 19 mai, când l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru alegerea ca președinte al României.

