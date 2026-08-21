China domină comerțul Iranului, cu schimburi de 32,5 miliarde de dolari înregistrate în 2024

Peste un sfert din schimburile comerciale ale Iranului în 2024 au fost realizate cu China, însumând 18 miliarde de dolari în importuri și 14,5 miliarde de dolari în exporturi, conform datelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), potrivit AFP.

Petrolier care navighează prin Strâmtoarea Ormuz cu suprapunere de trafic maritim. Foto: Profimedia.

Hidrocarburile și compușii chimici (alcooluri industriale, materiale plastice) au reprezentat cea mai mare parte a exporturilor iraniene către China. Iranul a importat din China în principal mașini industriale, echipamente electronice, autoturisme și metale.

Ultimele cifre furnizate de autoritățile vamale iraniene, care se opresc în ianuarie 2026, indică importuri în valoare de 13,4 miliarde de dolari și exporturi de 10,91 de miliarde de dolari în cele zece luni care au precedat începutul conflictului.

De la izbucnirea războiului, Donald Trump a sancționat de mai multe ori companii chineze, acuzându-le că importă milioane de barili de petrol iranian sau contribuie la înarmarea Teheranului. China a declarat în luna mai că va ignora aceste sancțiuni.

Donald Trump Foto: Getty Images

Emiratele Arabe Unite, partener-cheie al Iranului, suspendă toate schimburile comerciale

În 2024, 30,6% din importurile iraniene proveneau din Emiratele Arabe Unite, reprezentând aproximativ 21 de miliarde de dolari, potrivit OMC. Emiratele Arabe Unite constituiau a treia destinație a exporturilor iraniene, cu aproximativ 7 miliarde de dolari (12% din totalul exporturilor).

Potrivit autorităților vamale iraniene, în ultimele zece luni anterioare lunii ianuarie 2026, cifrele se ridicau la 6,4 miliarde de dolari pentru exporturile Iranului către Emiratele Arabe Unite și la 14,81 de miliarde de dolari pentru importuri (adică mai mult decât din China, în aceeași perioadă).

Însă marți, Emiratele au anunțat suspendarea până la noi ordine a „tuturor schimburilor comerciale și tranzacțiilor financiare” cu Iranul, în urma unei escaladări a tensiunilor. Deocamdată este dificil de determinat care vor fi consecințele acestor anunțuri.

Turcia, schimburi de 13,5 miliarde de dolari cu Teheranul

Turcia, al treilea partener comercial al Iranului, a exportat produse în valoare de 5,6 miliarde de dolari către Teheran în cele zece luni anterioare lunii ianuarie 2026, potrivit autorităților vamale iraniene. Importurile au fost mai mari, în valoare de 7,91 de miliarde de dolari, dintre care o parte importantă a fost reprezentată de produse energetice iraniene.

Rusia extinde schimbul cu Iranul, incluzând tehnică militară și noi rute pe Marea Caspică

Importurile rusești din Iran s-au ridicat la 930 de milioane de dolari în perioada de zece luni anterioară lunii ianuarie 2026, în timp ce exporturile au atins 1,36 de miliarde de dolari, potrivit autorităților vamale iraniene. În 2022, Rusia făcea schimb de cereale, aur și lemn cu produse agricole iraniene, potrivit Băncii Mondiale.

Petrolier din flota-fantomă a Rusiei, Captură X @MinisteroDifesa

Cooperarea s-a intensificat de atunci, incluzând schimburi de echipament militar. Ziarul britanic The Telegraph a menționat existența unei noi rute comerciale între cele două țări, prin Marea Caspică.

La sfârșitul lunii iulie, Ucraina a revendicat atacul asupra unor „nave de marfă supuse sancțiunilor internaționale, care erau utilizate pentru transportul de încărcături militare între Iran și Rusia” prin această mare interioară. Un marinar a murit.

Irak: exporturile iraniene domină schimburile bilaterale, depășind 7,9 miliarde dolari

În cele zece luni care au precedat începutul conflictului, exporturile iraniene către Irakul vecin au reprezentat 7,91 de miliarde de dolari, față de aproximativ 450 de milioane de dolari în importuri.

Comerțul Indiei cu Iranul scade drastic, ajungând la 1,68 de miliarde de dolari în 2024-2025

Potrivit Ministerului Comerțului din India, schimburile comerciale cu Iranul au scăzut de la 17,03 miliarde de dolari în 2018-2019 la 1,68 de miliarde de dolari în 2024-2025.

India, care încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare cu petrol de la blocarea Strâmtorii Ormuz, importa 276.000 de barili pe zi la jumătatea lunii aprilie, potrivit companiei de analiză Kpler.

Exporturile Germaniei către Iran au atins un miliard de dolari, depășind masiv importurile

Exporturile germane către Iran s-au ridicat la 870,5 milioane de euro (un miliard de dolari) între ianuarie și noiembrie 2025, potrivit Oficiului Federal de Statistică al Germaniei, Destatis. Importurile din Iran au atins 217 milioane de euro în această perioadă.

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