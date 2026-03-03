Kremlinul a fost timp de decenii principalul susținător internațional al Republicii Islamice Iran, protejând-o de rezoluțiile depuse la ONU, susținând-o în fața sancțiunilor occidentale și vânzându-i arme în valoare de miliarde de dolari.

Liderul rus Vladimir Putin a criticat uciderea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, catalogând-o, în mod ipocrit, o „încălcare cinică a tuturor normelor morale umane și a dreptului internațional”.

Un potențial beneficiu economic pe termen scurt

În timp ce Statele Unite și Israelul continuă atacurile aeriene asupra regimului din Iran, Rusia pare în poziția de a beneficia în primul rând economic de pe urma acestui război.

Barilul de țiței rusesc Ural era tranzacționat luni la 57 de dolari, după ce scăzuse acum câteva zile la 40 de dolari. Ori exporturile de energie – petrol și gaze în principal – sunt principalele surse de venit pentru o economie rusă axată pe susținerea agresiunii militare împotriva Ucrainei.

Odată cu suspendarea exporturilor iraniene, rafinăriile de petrol proiectate să proceseze țiței greu ar putea fi nevoite să se bazeze pe petrolul Ural.

„Petrolul rusesc va fi căutat, deoarece retehnologizarea rafinăriilor durează mult și costă mult”, spune analistul ucrainean Ihor Tișkevici într-un interviu acordat pentru Aljazeera.

Dacă petrolul va continua să se scumpească, Kremlinul ar putea propune creșterea ofertei în schimbul ridicării parțiale a sancțiunilor americane. O producție mai mare de petrol în Rusia ar ieftina benzina în Statele Unite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, remarcă analistul ucrainean.

Posibilitatea infiltrării ca mediator între Teheran și Washington

În afară de un potențial câștig economic, Moscova ar putea încerca să acționeze ca mediator între Teheran și Washington.

Rusia „a încercat de mai multe ori în timpul conflictelor dintre Statele Unite și Iran. Nu a funcționat de fiecare dată, dar Rusia ar putea încerca” din nou, consideră Tișkevici.

Acum un an, Putin s-a oferit să medieze negocierile americano-iraniene privind programul nuclear al Teheranului. El a reluat această propunere trei luni mai târziu, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel/ SUA și Iran. Washingtonul a ignorat propunerea de ambele dăți.

Un respiro de la presiunile lui Trump să pună capăt războiului din Ucraina

Conflictul cu Iranul l-au distras pe președintele american Donald Trump de la medierea războiului ruso-ucrainean, care a intrat în al cincilea an pe 24 februarie. Negocierile de pace mediate de administrația Trump au stagnat, deoarece Moscova a insistat ca Ucraina să-i cedeze teritorii, inclusiv pe care nu le-a cucerit pe cale armată.

Administrația Trump va continua să facă presiuni asupra ambelor părți pentru a ajunge la o înțelegere, transformând discuțiile într-un joc de tipul „cine clipește primul”, estimează Ihor Tișkevici.

„Nimeni nu vrea să spună «nu» primul, ci încearcă să creeze condiții pentru ca adversarul să spună «nu» cu voce tare și să trântească ușa”, subliniază analistul ucrainean.

De altfel, în timp ce atenția Washingtonului și a altor puteri occidentale este îndreptată către războiul din Iran, Rusia are la dispoziție câteva săptămâni pentru a veni cu o nouă agendă pentru Trump.

Dificultăți pentru Ucraina în aprovizionarea cu rachete pentru sistemele Patriot

Între timp, Ucraina s-ar putea confrunta cu o penurie de rachete pentru sistemele americane de apărare aeriană Patriot, care pot doborî rachetele balistice rusești, în condițiile în care rachetele Patriot sunt redirecționate către aliații Americii din Orientul Mijlociu.

„Am simțit un deficit serios înainte de război și există o mare probabilitate ca situația să se înrăutățească”, a declarat pentru Al Jazeera generalul-locotenent Ihor Romanenko, fost șef adjunct al Statului Major General al armatei ucrainene.

Teheran vs. Washington – o alegere dificilă pentru Vladimir Putin

Cu toate acestea, Putin se confruntă cu o alegere dificilă între Washington și Teheran, potrivit unui expert rus în Iran.

„Moscova trebuie să aleagă, iar pentru Putin este o alegere foarte dificilă, deoarece, pe de o parte, nu vrea să se certe cu Trump, dar, pe de altă parte, regimul de la Teheran este deocamdată unul dintre puținii parteneri externi serioși ai Kremlinului”, notează Ruslan Suleimanov, cercetător asociat la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice, un centru de reflecție americano-britanic.

„În plus, cea mai dificilă alegere este între Iran și Israel”, crede el, în condițiile în care Kremlinul a încercat să mențină un parteneriat pragmatic cu Israelul.

„Dacă vorbim despre câștiguri imediate, atunci, da, propaganda rusă poate prezenta acest episod cu uciderea lui Khamenei ca o trădare occidentală, adică «de ce pot ei să o facă și noi nu»”, mai remarcă Suleimanov, referindu-se la uciderea lui Khamenei și la tentativele eșuate ale Kremlinului de a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O lovitură pentru imaginea liderului rus, care nu își apără aliații în cele mai dificile momente

„În orice caz, această situație este o lovitură adusă imaginii lui Putin, care arată încă o dată că este incapabil să-și ajute cu adevărat partenerii, aliații”, adaugă Ruslan Suleimanov.

Putin a pierdut deja doi aliați-cheie. În decembrie 2024, dictatorul sirian Bashar al-Assad a pierdut războiul și a fugit la Moscova, în timp ce capturarea unui alt dictator, Nicolas Maduro, arestat de forțele speciale americane la începutul acestui an, a pus capăt alianței dintre Rusia și Venezuela.

Noi posibile pârghii pentru destabilizarea Europei

Kremlinul ar putea folosi, de asemenea, uciderea lui Khamenei ca o modalitate de a convinge bărbații de vârstă activă din fosta republică sovietică Tadjikistan, o țară cu legături culturale și lingvistice strânse cu Iranul, să lupte de partea sa în Ucraina împotriva unei presupuse „conspirații” occidentale împotriva comunității musulmane, avertizează Alișer Ilhamov, directorul centrului de reflecție Central Asia Due Diligence.

Și dacă războiul se prelungește, declanșând un exod de refugiați iranieni către Europa, partidele de extremă-dreapta care favorizează adesea Moscova, atât prin discurs, cât și prin acțiuni, și-ar putea crește bazinele electorale, atrage atenția Ilhamov.

