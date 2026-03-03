Kremlinul a fost timp de decenii principalul susținător internațional al Republicii Islamice Iran, protejând-o de rezoluțiile depuse la ONU, susținând-o în fața sancțiunilor occidentale și vânzându-i arme în valoare de miliarde de dolari.

Liderul rus Vladimir Putin a criticat uciderea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, catalogând-o, în mod ipocrit, o „încălcare cinică a tuturor normelor morale umane și a dreptului internațional”.

Un potențial beneficiu economic pe termen scurt

În timp ce Statele Unite și Israelul continuă atacurile aeriene asupra regimului din Iran, Rusia pare în poziția de a beneficia în primul rând economic de pe urma acestui război.

Barilul de țiței rusesc Ural era tranzacționat luni la 57 de dolari, după ce scăzuse acum câteva zile la 40 de dolari. Ori exporturile de energie – petrol și gaze în principal – sunt principalele surse de venit pentru o economie rusă axată pe susținerea agresiunii militare împotriva Ucrainei.

Odată cu suspendarea exporturilor iraniene, rafinăriile de petrol proiectate să proceseze țiței greu ar putea fi nevoite să se bazeze pe petrolul Ural.

„Petrolul rusesc va fi căutat, deoarece retehnologizarea rafinăriilor durează mult și costă mult”, spune analistul ucrainean Ihor Tișkevici într-un interviu acordat pentru Aljazeera.

Dacă petrolul va continua să se scumpească, Kremlinul ar putea propune creșterea ofertei în schimbul ridicării parțiale a sancțiunilor americane. O producție mai mare de petrol în Rusia ar ieftina benzina în Statele Unite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, remarcă analistul ucrainean.

Posibilitatea infiltrării ca mediator între Teheran și Washington

În afară de un potențial câștig economic, Moscova ar putea încerca să acționeze ca mediator între Teheran și Washington.

Rusia „a încercat de mai multe ori în timpul conflictelor dintre Statele Unite și Iran. Nu a funcționat de fiecare dată, dar Rusia ar putea încerca” din nou, consideră Tișkevici.

Acum un an, Putin s-a oferit să medieze negocierile americano-iraniene privind programul nuclear al Teheranului. El a reluat această propunere trei luni mai târziu, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel/ SUA și Iran. Washingtonul a ignorat propunerea de ambele dăți.

Un respiro de la presiunile lui Trump să pună capăt războiului din Ucraina

Conflictul cu Iranul l-au distras pe președintele american Donald Trump de la medierea războiului ruso-ucrainean, care a intrat în al cincilea an pe 24 februarie. Negocierile de pace mediate de administrația Trump au stagnat, deoarece Moscova a insistat ca Ucraina să-i cedeze teritorii, inclusiv pe care nu le-a cucerit pe cale armată.

Administrația Trump va continua să facă presiuni asupra ambelor părți pentru a ajunge la o înțelegere, transformând discuțiile într-un joc de tipul „cine clipește primul”, estimează Ihor Tișkevici.

„Nimeni nu vrea să spună «nu» primul, ci încearcă să creeze condiții pentru ca adversarul să spună «nu» cu voce tare și să trântească ușa”, subliniază analistul ucrainean.

De altfel, în timp ce atenția Washingtonului și a altor puteri occidentale este îndreptată către războiul din Iran, Rusia are la dispoziție câteva săptămâni pentru a veni cu o nouă agendă pentru Trump.

Dificultăți pentru Ucraina în aprovizionarea cu rachete pentru sistemele Patriot

Între timp, Ucraina s-ar putea confrunta cu o penurie de rachete pentru sistemele americane de apărare aeriană Patriot, care pot doborî rachetele balistice rusești, în condițiile în care rachetele Patriot sunt redirecționate către aliații Americii din Orientul Mijlociu.

„Am simțit un deficit serios înainte de război și există o mare probabilitate ca situația să se înrăutățească”, a declarat pentru Al Jazeera generalul-locotenent Ihor Romanenko, fost șef adjunct al Statului Major General al armatei ucrainene.

Teheran vs. Washington – o alegere dificilă pentru Vladimir Putin

Cu toate acestea, Putin se confruntă cu o alegere dificilă între Washington și Teheran, potrivit unui expert rus în Iran.

„Moscova trebuie să aleagă, iar pentru Putin este o alegere foarte dificilă, deoarece, pe de o parte, nu vrea să se certe cu Trump, dar, pe de altă parte, regimul de la Teheran este deocamdată unul dintre puținii parteneri externi serioși ai Kremlinului”, notează Ruslan Suleimanov, cercetător asociat la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice, un centru de reflecție americano-britanic.

„În plus, cea mai dificilă alegere este între Iran și Israel”, crede el, în condițiile în care Kremlinul a încercat să mențină un parteneriat pragmatic cu Israelul.

„Dacă vorbim despre câștiguri imediate, atunci, da, propaganda rusă poate prezenta acest episod cu uciderea lui Khamenei ca o trădare occidentală, adică «de ce pot ei să o facă și noi nu»”, mai remarcă Suleimanov, referindu-se la uciderea lui Khamenei și la tentativele eșuate ale Kremlinului de a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O lovitură pentru imaginea liderului rus, care nu își apără aliații în cele mai dificile momente

„În orice caz, această situație este o lovitură adusă imaginii lui Putin, care arată încă o dată că este incapabil să-și ajute cu adevărat partenerii, aliații”, adaugă Ruslan Suleimanov.

Putin a pierdut deja doi aliați-cheie. În decembrie 2024, dictatorul sirian Bashar al-Assad a pierdut războiul și a fugit la Moscova, în timp ce capturarea unui alt dictator, Nicolas Maduro, arestat de forțele speciale americane la începutul acestui an, a pus capăt alianței dintre Rusia și Venezuela.

Noi posibile pârghii pentru destabilizarea Europei

Kremlinul ar putea folosi, de asemenea, uciderea lui Khamenei ca o modalitate de a convinge bărbații de vârstă activă din fosta republică sovietică Tadjikistan, o țară cu legături culturale și lingvistice strânse cu Iranul, să lupte de partea sa în Ucraina împotriva unei presupuse „conspirații” occidentale împotriva comunității musulmane, avertizează Alișer Ilhamov, directorul centrului de reflecție Central Asia Due Diligence.

Și dacă războiul se prelungește, declanșând un exod de refugiați iranieni către Europa, partidele de extremă-dreapta care favorizează adesea Moscova, atât prin discurs, cât și prin acțiuni, și-ar putea crește bazinele electorale, atrage atenția Ilhamov.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Kader Keita de la Rapid a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului. Femeia e la Spitalul Floreasca în stare gravă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub umbrela SUA. Oana Țoiu: „Decizia va fi luată în CSAT”
Știri România 21:31
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub umbrela SUA. Oana Țoiu: „Decizia va fi luată în CSAT”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Știri România 21:31
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Parteneri
„La Cocoș” vrea să se extindă și în afara țării, după ce a fost preluat de proprietarul Lidl
Adevarul.ro
„La Cocoș” vrea să se extindă și în afara țării, după ce a fost preluat de proprietarul Lidl
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri”
Fanatik.ro
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri”
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Stiri Mondene 18:00
„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:57
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Mediafax.ro
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bugetul de stat pentru 2026: Ministerul Apărării primește cu 20% mai mulți bani decât anul trecut. Lista instituțiilor care încasează mai puțin
Politică 21:26
Bugetul de stat pentru 2026: Ministerul Apărării primește cu 20% mai mulți bani decât anul trecut. Lista instituțiilor care încasează mai puțin
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă
Fanatik.ro
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului