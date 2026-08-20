„Cea mai zdrobitoare operațiune economică”

Trump a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Truth Social, ameninţând Iranul cu „cea mai zdrobitoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei ţări”. El nu a oferit însă detalii suplimentare despre operaţiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica.

„Nimeni nu a oferit Republicii Islamice Iran o oportunitate mai mare de a încheia o înțelegere decât am făcut-o eu. Tragic, pentru ei, au eșuat în a profita de ea. Prin urmare, astăzi anunț cea mai zdrobitoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări! Va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent. Marina lor a dispărut, forțele lor aeriene sunt distruse, fabricile lor militare sunt acum o ruină, moneda lor nu mai valorează nimic, iar țara lor atârnă de un fir de ață”, a scris Trump miercuri seară (ora Washingtonului – n.r.) pe Truth Social.

Țările care ajută Teheranul sunt avertizate cu consecinţe economice „uriaşe”

Liderul de la Casa Albă a avertizat însă că vor exista consecinţe economice „uriaşe” pentru orice „ţară care permite instituţiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităţilor guvernamentale să ofere orice fel de sprijin vital Iranului”.

„Contrabanda cu petrol, liniile de swap, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile paravan – totul trebuie să înceteze acum”, a mai spus Trump.

Despre țările care ajută Iranul, el a adăugat: „Vă ştiţi care sunteţi”.

A fost anunțată o zi Z economică

Trump a somat statele partenere să se alăture SUA în această „zi Z economică” pentru a bloca definitiv accesul Iranului la arme nucleare.

„Aceasta va fi o zi Z economică și avem nevoie ca toți aliații noștri să fie alături de Statele Unite ale Americii pentru a izola și învinge amenințarea iraniană. Acești maniaci sunt în colț, iar aceste măsuri istorice îi vor paraliza pe ei și capacitatea lor de a proiecta teroare la nivel mondial. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a conchis Trump.

Aceste declarații arată că președintele american a schimbat strategia față de Iran. Strategia SUA se orientează, astfel, de la o abordare rapidă la una de lungă durată, cu scopul de a „strangula” Iranul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE