Potrivit Trezoreriei americane, sancțiunile vizează indivizi și entități care au colaborat cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) pentru a vinde și transporta petrol prin intermediul unor companii paravan.

„Trezoreria va continua să taie regimul iranian de la rețelele financiare pe care le folosește pentru a desfășura acte de terorism și pentru a destabiliza economia globală”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Această măsură vine la doar câteva zile după ce au fost anunțate alte sancțiuni împotriva unor persoane și companii implicate în achiziționarea de arme și componente utilizate pentru fabricarea dronelor și rachetelor balistice iraniene.

De asemenea, sancțiunile sunt anunțate cu puțin timp înaintea întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul căreia liderul american urmează să ceară sprijin pentru detensionarea relațiilor cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic crucial.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat, de asemenea, o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la perturbarea mecanismelor financiare ale IRGC, desemnat de Washington drept organizație teroristă. Conform Trezoreriei, IRGC folosește companii-fantomă pentru a organiza și primi plăți pentru transporturile de petrol iranian.

Trezoreria a subliniat că aceste sancțiuni se adaugă celor impuse în iulie 2025 împotriva Golden Globe, o companie din Turcia care gestionează anual sute de milioane de dolari din vânzările de petrol ale IRGC. Cele trei persoane sancționate luni sunt implicate în activitățile sediului Shahid Purja’fari al IRGC și coordonează plățile prin Golden Globe, potrivit autorităților americane.

„Vom continua să folosim sancțiunile pentru a priva regimul iranian și armata sa de fondurile necesare pentru arme, programul nuclear sau sprijinul pentru proxy-urile din regiune”, a adăugat Bessent în declarațiile sale, citate de Iran International.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE