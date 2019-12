De Anca Ochianu,

Globurile copilăriei sunt reînviate într-o fabrică din Curtea de Argeș și sunt confecționate doar din sticlă modelată la cald, manual. Micile bijuterii care colorează brazii de Crăciun ajung pe tot globul, în America, Suedia, Canada, Australia chiar şi Italia.

Fabrica lui Moș Crăciun

Tot timpul anului este o adevărată forfotă în fabrica de globuri de la Curtea de Argeș. Conducerea de aici a reușit în 2019 o performanță, de a înregistra la OSIM ca brand turistic “Fabrica lui Moș Crăciun”, pentru că mii de copii îi trec pragul încă de la jumătatea lunii octombrie și până în decembrie.

“Fabrica lui Moș Crăciun”

“Noi lucrăm tot timpul anului și pentru export, dar și pentru comenzile interne, suntem pe un palier de stabilitate, cu o ușoară creștere, pentru că anul acesta am reușit să realizăm aproximativ un milion de globuri, aici, în fabrică. Ca noutate, am înregistrat marca turistică Fabrica lui Moș Crăciun la OSIM, pentru ca meritele noastre să fie apreciate în continuare, mai ales că am făcut o tradiție din a avea copii anual în fabrică, unde îi așteptăm cu numeroase surprize!”, ne-a transmis Sandu Nechita, președintele al fabricii încă din 1989.

Tehnici ale meşterilor sticlari

Bagheta de sticlă se încălzește mai întâi la 700 de grade și prinde mai apoi formă prin suflare. Până la ornamentul final care va decora bradul de Crăciun mai sunt însă câțiva pași, pentru că globurile sunt vospite, pictate și decorate manual.

Globurile sunt vospite, pictate și decorate manual

Avem clienți pretențioși, multe dintre globurile de la Curtea de Argeș sunt cerute de magazinele de lux din Europa și America și s-au obișnuit ca în fiecare an să aducem ceva nou. Anul acesta avem globuri cu flori de gheață, este o noutate, vorbim de un efect ce este adăugat la culoarea de bază. Sandu Nechita, președintele fabricii

Mai apoi avem globurile de sticlă decorate manual cu strasuri sau pictură în relief. Clienții din Peninsula Scandinavă ne cer reproduceri după tablouri vechi sau picturi antice, este o adevărată artă să le realizăm”, a continuat președintele fabricii.

Preţuri pentru toate buzunarele

Cel mai scump glob ajunge să coste 86 de lei, iar cel mai ieftin, doar câțiva lei. Procesul de fabricare este același, dar decorul și finețea picturilor fac diferența. De trei decenii, meșterii de la Fabrica de globuri de la Curtea de Argeș sunt ajutoarele lui Moș Crăciun.

Lucrează globuri pentru aproape tot globul

Totul se lucrează manual, de la suflat, lăcuit, decor, ambalat, iar produsele sunt sută la sută românești, până la cartonul cu care sunt ambalate.

“Prin dealerii noștri, am lucrat globuri pentru aproape tot globul: Statele Unite ale Americii, Scandinavia, Londra sau Australia. Lucrăm după modelul clientului sau combinăm cererea lor cu propunerea noastră și rezultatul este spectaculos. Facem cu greu față invaziei din China, piața este invadată de globuri din plastic sau din sârmă, dar am observat că tendința cumpărătorilor este de a aprecia globurile copilăriei. Am rămas plăcut surprins când am văzut că la târguri oamenii ne zic că sunt exact ca acelea din copilărie”, ne-a spus managerul fabricii.

Globuri pentru tot globul

În ultimii 20 de ani, artiștii de la fabrica de globuri au confecționat peste 12 milioane de decorațiuni. Tradiția fabricii este ca în fiecare an să primească sute de copii, care să vadă cum se realizează globurile de Crăciun.

“Am rămas la aceleași demonstrații, dar am venit și cu noutăți, studioul foto unde cei mici își fac poze cu Moș Crăciun, sania cu reni, avem chiar și un cântar poznaș, o căsuță cu un cântar arhaic unde copiii se joacă. Din 15 octombrie, de când am început vizitele în atelier și până în decembrie, avem programări. Le facem chiar din iunie-iulie, pentru a putea primi organizat copiii la fabrica lui Moș Crăciun. Spațiul este generos, iar serviciile sunt pe placul vizitatorilor, avem chiar și o sală pentru proiecții cu desene animate cu teme de Crăciun”, a conchis Sandu Nichita, directorul fabricii.

Globurile copilăriei pot fi cumpărate chiar din fabrică. Sau din magazinele din toată lumea, unde apar sub brandul “made in Curtea de Argeș”.

