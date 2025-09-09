Prezent pe afișul evenimentului ca vorbitor, de la eveniment a lipsit și rectorul UVT, deputatul PNL Marilen Pirtea. 

Șoferul UVT nu a mai avut pe cine să ia din aeroport

Invitat la conferința cu titlul „Parcursul pro-european și provocările viitorului. Alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova”, organizată de Universitatea de Vest, la Timișoara, unde trăiește o importantă comunitate de basarabeni, fostul adjunct al spionajului moldovean, Alexandru Bălan, a ajuns la Timișoara luni, 8 septembrie 2025. 

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Alexandru Bălan, într-un selfie făcut în timpul misiunii din Ucraina, la Muzeul Național de Istorie din Kiev, pe aleea expoziției de tehnică militară. În imagine se pot vedea tancuri T-64 expuse în aer liber

Acuzat că a spionat în favoarea KGB Belarus, Bălan a fost ridicat de DIICOT direct din aeroport. „A fost așteptat la aeroport de către șoferul UVT și am fost sunat de către acesta să mi se spună că unul dintre participanți a fost reținut”, a povestit decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării, Alexandru Jădăneanț.  

Cum explică rectorul UVT invitarea „expertului public”

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

În lipsa lui Alexandru Bălan, conferința de la Timișoara ar fi trebuit să se desfășoare cu prezența următorilor: rectorul UVT Marilen Pirtea, expertul în politică externă Iulian Chifu (fost consilier prezidențial) și rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov. 

Așteptat la conferința de la UVT, rectorul Pirtea nu a mai ajuns, transmițând că este la București. Pirtea susține că absența lui nu are legătură cu reținerea lui Bălan și că ar fi anunțat în prealabil că nu va ajunge. „Am spus de mult că nu pot participa, dar decizia decanului a fost să rămân pe afiș și că va modera altcineva”, a explicat Marilen Pirtea.

Afișul conferinței pe care apare și numele lui Alexandru Bălan. Foto: Facebook
Afișul conferinței pe care apare și numele lui Alexandru Bălan. Foto: Facebook

Rectorul UVT, care este și deputat PNL, a explicat pentru Libertatea cum a ajuns să fie invitat Alexandru Bălan la conferința de la Timișoara și cum vede reținerea sa cu o zi înainte de conferința organizată de Universitatea de Vest. 

„Invitația de participare la dezbaterea organizată la UVT a fost adresată expertului public Alexandru Bălan din partea Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării (n.r. – din cadrul UVT), în baza notorietății lui publice și în baza orientării publice pro-europene. Evident, nu avem nicio implicare în afaceri ilicite care privesc interesele de securitate, mai mult sau mai puțin deschise, noi suntem interesați de dezbaterile publice, în care sunt implicați experții”, a declarat Marilen Pirtea, pentru Libertatea.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

Rectorul a mai arătat că „restul relatărilor recente din presă fac referire la o acțiune de intelligence și la o acțiune a justiției internaționale, prin mandatul Eurojust, care este imperativ”. „Instituțiile române sunt în cunoștință de cauză, cu siguranță. Alte lucruri nu sunt de comentat cu privire la cazul particular al acestui invitat”, a mai spus rectorul UVT. 

Rectorul UVT Marilen Pirtea. Foto: uvt.ro
Rectorul UVT, Marilen Pirtea. Foto: uvt.ro

Explicația decanului care a trimis invitațiile

Decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării, Alexandru Jădăneanț, a oferit o explicație, la rândul său, despre cum a ajuns un personaj acuzat de trădarea și spionaj în favoarea satelitului Rusiei, să fie invitat la conferința de la Timișoara. 

„Noi am radiografiat personalitățile publice din Republica Moldova care în ultimii ani au avut discursuri pro-europene și cred că este important la Timișoara, la UVT, să avem o astfel de conferință, o astfel de masă rotundă care să discute despre parcursul pro-european al Republicii Moldova. Datorită discursului public al domnului Bălan, care a fost unul pro-european… acesta a fost și motivul pentru care i s-a transmis acea invitație pentru a participa la acest eveniment”, a declarat decanul de la Științe ale Guvernării și Comunicării. 

Atenționat de unul dintre reporterii prezenți la conferință că Alexandru Bălan s-a făcut remarcat și prin postări proruse pe rețelele de socializare, Alexandru Jădăneanț a spus că Universitatea a verificat informațiile despre participarea fostului adjunct SIS la conferințe din Cehia, „unde a avut discursuri pro-europene”. „Nu am făcut o analiză foarte precisă a tuturor postărilor de pe Facebook, dar dacă ne uităm, o să vedem că majoritatea acestor postări sunt unele pro-europene”, s-a apărat Jădăneanț. 

Decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării, Alexandru Jădăneanț
Decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării, Alexandru Jădăneanț. Foto: uvt.ro

Iulian Chifu: „Pe invitația mea era trecut Anatol Șalaru”  

Prezent la conferința de la Timișoara, fostul consilier prezidențial Iulian Chifu a declarat că nu știa că Alexandru Bălan este invitat la conferința de la UVT. „Pe invitația pe care o aveam eu era trecut Anatol Șalaru”, a declarat Iulian Chifu. „Au fost transmise mai multe invitații către personalități publice din Republica Moldova. El (n.r. – Anton Șalaru) a răspuns că nu poate să vină pentru că trebuie să participe astăzi și mâine la niște emisiuni din Republica Moldova”, a declarat decanul Jădăneanț.  

Despre cazul Alexandru Bălan, Iulian Chifu a declarat că „ne arată cât de penetrată este Republica Moldova și cât de mare este războiul acesta hibrid cu Republica Moldova”. 

„Am văzut persoane interzise care nu sunt cetățeni români, în Republica Moldova am văzut arestări pentru finanțări legale și pentru cumpărări de voturi și o vedem în fiecare zi. Deci, suntem într-o situație preelectorală care este extrem de complicată. și care, iată, ne arată și faptul că serviciile de informații, iată că, funcționează. E o foarte bună cooperare, am înțeles, cu serviciile ungare și cu cele cehe, care au reușit să identifice faptul că acest personaj care a fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate a fost cel care a fost implicat în aceste malversațiuni”, a declarat Iulian Chifu. 

Iulian Chifu
Iulian Chifu

Rectorul Universității de Stat din Moldova: „Nu-l cunosc”

Prezent la conferința de la Timișoara în calitate de invitat, rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a spus că nu știa de invitația sa la conferința de la Timișoara și nici nu îl știe. 

„Nu-l cunosc pe domnul Alexandru Bălan și nici nu i-am urmărit postările. Dacă mă întrebați pe mine ce ar fi însemnat pentru Republica Moldova astăzi, în ajunul zilei de 28 septembrie, promovarea postărilor pro-ruse, este o crimă față de poporul nostru pentru că miza alegerilor este mult prea mare. Răspunsul la întrebare trebuie să fie unul. Pe 29 septembrie în ce țară ne trezim. Fie într-o Rusie imperială și o periferie, fie într-o țară prosperă, într-o țară europeană. Altfel spus, într-o lume care duce război și ură și o altă lume care duce pace și prosperitate”, a declarat Igor Șarov. 

Când reporterii au insistat să explice cum sunt văzute activitățile lui Bălan în Republica Moldova, Șarov a declarat că „lucrurile au evoluat prea rapid” ca să se poată pronunța. „Necunoscându-l și neurmărindu-i evoluția comentariilor, nu pot să mă pronunț. În condițiile în care se află astăzi Republica Moldova, în condițiile unui război hibrid, orice acțiune, orice tentativă din partea Federației Ruse trebuie curmată”, a mai arătat Șarov. 

Rectorul universității basarabene a mai spus că dacă acuzațiile aduse la adresa lui Bălan se confirmă „este foarte grav”. „Este foarte grav. În condiții de unui război de dezinformare și de destabilizare, în special înainte de alegeri, trebuie să aibă un singur rezultat. Spunem NU agresiunii Federației Ruse sub diferite forme în Republica Moldova”, a mai declarat Igor Șarov.

Igor Șarov
Igor Șarov

Lider al studenților basarabeni din Timișoara, despre Bălan

Radu Pascaru, vicepreședinte al Asociației Studenților Basarabeni din Timișoara, a declarat că în comunitatea basarabenilor din Timișoara impactul reținerii lui Bălan nu a fost mare pentru că fostul adjunct al SIS nu este un personaj cu notorietate.

„Eu nu-l cunosc pe domnul în cauză și nu știu cine l-a invitat și care sunt discursurile lui. Mă gândesc că, invitându-l, discursurile lui erau pro-europene.  Acum Federația Rusă lucrează pe toate palierele, trage toate pârghile. Probabil că mai sunt, mă gândesc, și ar trebui instituțiile statului român să-și facă bine treaba și să-i depisteze, mai ales acum în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova”, a declarat Radu Pascaru. 

Liderul studenților basarabeni a mai spus că dacă „era o persoană publică mai cunoscută era un impact mai mare” în rândul comunității de studenți de la Timișoara. „Nefiind o persoană cunoscută, sincer eu nu-l cunosc și nu cred că mulți dintre noi nu îl cunosc, nu cred că a fost impactul atât de mare asupra comunității”, a mai spus Pascaru.

Radu Pascaru, vicepreședinte al Asociației Studenților Basarabeni din Timișoara
Radu Pascaru, vicepreședinte al Asociației Studenților Basarabeni din Timișoara

Anatol Șalaru, despre Bălan: „Rolul principal anti-România”

Anatol Şalaru, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, i-a făcut un portret lui Alexandru Bălan, care a lucrat în SIS Moldova timp de 25 de ani, fiind implicat, spune fostul demnitar basarabean, în acțiuni fățișe anti-România.

Bălan a fost angajat la serviciul de informații basarabean în jurul anului 2000, imediat după absolvirea Academiei de Studii Economice din Chișinău. A devenit adjunct al SIS în 2016, prin decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti. Nu este clar când și-a pierdut funcția de conducere, dar informațiile arată că cel mai probabil s-a întâmplat în 2024. Atunci s-a întors din misiunea în Ucraina, unde a fost trimis prin intermedierea oligarhului basarabean fugar Vladimir Plahotniuc.

„A jucat rolul de principal anti‑România din SIS Moldova, începând de la racolarea studenților basarabeni care studiau în România pentru a obține informații și terminând cu dosare penale de luare de mită şi protejarea infractorilor. 

Când ambasadorul României a fost expulzat, declarat persona non grata, el a încercat să blocheze colaborările dintre R. Moldova și UE. Era un anti-european convins. Din 2019, fiind în slujba lui Plahotniuc, a fost trimis la ambasada R. Moldova din Kiev, dar a fost rechemat și demis. Presupun că atunci a fost cumpărat de ruși sau belaruși, e același lucru, nu e diferenţă”, a spus Anatol Șalaru într-o declarație pentru Antena 3.

Fotografii: Facebook

Majoritatea românilor susțin orientarea țării spre Vest și NATO, doar câțiva alegând relații mai strânse cu Estul
Știri România 15:42
Majoritatea românilor susțin orientarea țării spre Vest și NATO, doar câțiva alegând relații mai strânse cu Estul
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Raluca Bădulescu, adevărul despre Asia Express. Ce nu se vede la TV: „Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat"
Stiri Mondene 15:45
Raluca Bădulescu, adevărul despre Asia Express. Ce nu se vede la TV: „Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat”
Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate"
Exclusiv
Stiri Mondene 15:39
Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:43
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
