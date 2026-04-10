Cum alegem un vin bun. Ionus Șenell, expert: „Vinul ar trebui să fie o plăcere, nu o provocare”

Cum a ajuns să se certifice în lumea vinului

Șenell spune că pasiunea lui pentru vin nu a apărut brusc, ci s-a construit în timp, din curiozitate și din dorința de a înțelege mai bine ceea ce avea în pahar. „La început a fost mai mult despre a descoperi gusturi noi și despre experiențele trăite alături de prieteni, dar, treptat, am realizat că vinul înseamnă mai mult de atât – este o combinație fascinantă între cultură, geografie și emoție”, susține acesta.

Apoi, pe măsură ce a început să participle la degustări și târguri de vin, atât locale, cât și internaționale, spune că și-a dorit să aprofundeze acest domeniu și a făcut pasul mai departe spre a obține certificare la WSET, un curs recunoscut internațional care oferă o bază solidă în înțelegerea stilurilor de vin, a regiunilor și a principiilor de degustare. „Cred că momentul în care pasiunea s-a transformat în ceva mai serios a fost atunci când am început să caut constant informație, să compar vinuri și să descopăr regiuni noi. De acolo dorința de a învăța mai mult și de a împărtăși această pasiune cu alții a venit firesc”, explică el.

Ionus Șenell, expert. Foto: Arhivă personală

Cele mai frecvente mituri despre vin

La cursurile pe care le susține la Cuib9, Șenell spune că a observat că majoritatea oamenilor vin cu idei preconcepute despre vin, iar unele dintre ele sunt surprinzător de răspândite. Acesta susține că unul dintre cele mai frecvente mituri este că un vin bun trebuie să fie neapărat scump. „În realitate, există foarte multe vinuri accesibile care oferă o calitate excelentă, dacă știi ce să alegi”, susține specialistul.

Un alt mit des întâlnit de specialist este că trebuie să ai cunoștințe avansate pentru a te bucura de vin. „Încerc mereu să le arăt participanților că vinul nu este despre reguli rigide, ci despre preferințe personale și despre experiență. Nu există gust corect, ci doar gustul tău”, spune acesta.

De asemenea, specialistul explică că mulți cred că vinul roșu este întotdeauna superior celui alb sau că trebuie asociat strict cu anumite preparate. „În realitate, lucrurile sunt mult mai flexibile, iar descoperirea vine tocmai din experimentare. Prin cursurile mele, încerc să demontez aceste mituri și să le ofer oamenilor încrederea de a alege vinul care le place, fără presiune sau reguli complicate. Până la urmă, vinul ar trebui să fie o plăcere, nu o provocare”, susține el.

Ce învață un participant la curs despre vin

Șenell spune că participanții învață cum să înțeleagă vinul într-un mod simplu și practic, fără termeni complicați. „Pornim de la bazele degustării — cum să observi un vin, cum să îi identifici aromele și cum să îți dai seama ce îți place cu adevărat”, explică el.

Specialistul spune că un aspect foarte important este că învață cum să aleagă un vin. Fie că sunt în magazin sau la restaurant, le oferă repere clare care îi ajută să ia decizii mai încrezătoare, fără să se bazeze doar pe etichetă sau pe preț.

Cursurile pe care le ține la Cuib9, în colaborare cu Mercato Artigianale, au o frecvență de aproximativ o dată pe lună și sunt interactive, bazate pe degustare si exemple concrete. Participanții nu doar ascultă, ci experimentează: compară vinuri, observă diferențe și își formează propriile preferințe.

De asemenea, discută despre principalele tipuri de vin, diferențele dintre ele și despre regiuni și stiluri, astfel încât să poată înțelege de ce un vin are un anumit gust și cum să descopere altele similare.

Însă, dincolo de informația în sine, acesta consideră că cel mai valoros lucru pe care îl câștigă este încrederea. „Îmi doresc ca fiecare participant să plece de la curs cu sentimentul că vinul nu mai este ceva complicat sau intimidant, ci o experiență pe care o poate explora cu plăcere și curiozitate”, explică specialistul.

Cum alegem un vin bun

Chiar și atunci când nu ai experiență, Șenell spune că există câteva repere simple care te pot ajuta să alegi un vin bun.

În primul rând, acesta susține că este important să știi ce stil de vin preferi: mai fructat, mai sec, mai aromat sau mai corpolent. „Înțelegerea propriilor preferințe face deja jumătate din alegere”, explică el.

Un alt sfat practic oferit de specialist este să citești eticheta: regiunea, soiul și anul pot oferi informații utile despre stilul vinului și pot fi ghiduri de încredere. „Nu uita însă că prețul nu este întotdeauna un indicator al calității — există multe vinuri excelente accesibile, mai ales dacă știi ce să cauți. Pentru mine, cheia este să fii deschis să experimentezi cât mai mult și să depășești barierele obișnuinței — de exemplu, să nu bei mereu același vin sau același soi. E ca și cum ai asculta zilnic același post de radio, care pune mereu aceeași melodie: devine plictisitor și te limitează”, povestește Șenell.

Pe de altă parte, acesta explică că există și vinurile scumpe — adevăratele etaloane în lumea viticolă — despre care spune că sunt, incontestabil, foarte calitative: bine lucrate, complexe și cu un profil aromat memorabil. Despre aceste vinuri spune că sunt adesea rezultatul unor tradiții de sute de ani, provin din regiuni cu un istoric viticol bogat și au un potențial mare de învechire.

„Exemple în acest sens ar fi clasicii burgunzi ca Romanée-Conti sau vinurile din Bordeaux de la châteaux celebre precum Château Margaux, Château Lafite Rothschild sau Château Haut-Brion — vinuri care au construit adevărate legende în lumea vinului. Această categorie de vinuri extraordinare este însă aplicabilă doar în anumite condiții și pentru anumite gusturi — ele nu sunt singurul standard al calității, ci mai degrabă reprezentări de excepție ale potențialului vinului”, susține acesta.

Șenell explică și cum să citim eticheta unui vin, care la prima vedere poate părea complicată, dar, în realitate, există câteva informații esențiale care ne pot ajuta în alegerea unui vin. „În primul rând, merită să te uiți la soiul de struguri – acesta îi oferă un indiciu destul de clar despre stilul vinului, dacă este mai fructat, mai corpulent sau mai acid”, recomandă specialistul.

Un alt element important spune că este regiunea de proveniență. „De multe ori, aceasta spune chiar mai mult decât soiul, pentru că influențează stilul vinului prin climă și tradiție. În timp, vei începe să recunoști anumite regiuni care se potrivesc gusturilor tale”, explică el.

Anul de recoltă (vintage-ul) poate fi și el relevant, ne spune specialistul, mai ales pentru anumite tipuri de vin, însă nu trebuie să fie un factor de stres pentru inceput. „Mai important este să înțelegi stilul general al vinului decât să te concentrezi exclusiv pe an”, susține acesta.

De asemenea, acesta recomandă să fim atenți și la producător. „Un producător de încredere este, de multe ori, o garanție a calității și consistenței”, spune el.

Un mic truc pe care spune că îl oferă des la cursuri este următorul: „dacă nu știi ce să alegi, caută un soi de struguri care ți-a plăcut deja și încearcă-l dintr-o altă regiune sau de la un alt producător. Este o metodă simplă prin care îți extinzi gusturile fără să riști prea mult”, recomandă acesta.

Cum alegem vinul potrivit pentru o masă sau ocazie

Câteva reguli simple de asociere între vin și mâncare oferite de Șenell sunt că, în general, vinurile mai ușoare se potrivesc cu mâncăruri mai delicate, iar cele mai corpolente merg alături de preparate mai intense. „De exemplu, un vin alb proaspăt merge foarte bine cu pește sau fructe de mare, în timp ce un vin roșu mai structurat se potrivește cu carne roșie sau preparate consistente”, susține specialistul.

Acesta povestește că este important și contextual, iar pentru o seară relaxată acasă cu prietenii, acesta recomandă un vin versatil și ușor de băut. În schimb, pentru o cină specială sau o aniversare, acesta propune un Champagne sau un vin mai complex care susține că poate transforma momentul într-o experiență memorabilă. „Un exemplu simplu: dacă pregătești o cină cu paste și sos de roșii, un vin roșu fructat, nu foarte greu, poate completa foarte bine preparatul. Dacă în schimb alegi un preparat pe bază de pește, un vin alb proaspăt sau spumant va pune mult mai bine în valoare aromele. Vinul completează experiența, dar nu trebuie să o complice — dimpotrivă, ar trebui să o facă mai plăcută”, explică el.

O altă recomandare este că vinurile albe se potrivesc, în general, cu preparate mai ușoare, iar cele roșii cu mâncăruri mai consistente. Acesta spune că este util să potrivim intensitatea. „Un preparat delicat are nevoie de un vin mai ușor, în timp ce un fel de mâncare bogat cere un vin mai structurat, care să nu fie acoperit de arome”, îndeamnă specialistul.

De asemenea, spune că aciditatea joacă un rol foarte important. „Un vin cu o aciditate mai ridicată merge foarte bine cu preparate grase sau cu sosuri, pentru că echilibrează gustul și face experiența mai plăcută”, susține Șenell.

O regulă mai puțin cunoscută, dar foarte importantă, spune că este cea legată de desert: vinul trebuie să fie cel puțin la fel de dulce sau mai dulce decât desertul. „Dacă ai un desert pe bază de ciocolată sau unul foarte dulce, un vin de desert, precum un Porto sau un vin licoros, va funcționa mult mai bine decât un vin sec, care ar părea amar în comparație”, recomandă specialistul.

Vin alb, roșu sau rosé

Șenell susține că alegerea între vin alb, roșu sau rosé ține, în primul rând, de context și de preferințele personale. Și în acest caz, specailistul spune că există câteva repere care ne pot ajuta.

Dacă ne dorim ceva proaspăt, ușor și răcoritor, Șenell susține că vinul alb este de multe ori alegerea potrivită, mai ales în zilele calde sau alături de preparate mai lejere. Vinul roșu, în schimb, spune că este de regulă mai complex și mai corpolent, fiind o alegere bună pentru mese mai consistente sau pentru momente în care vrei ceva mai intens.

Rosé-ul spune că este undeva la mijloc — versatil, prietenos și foarte ușor de băut. „Este o alegere excelentă pentru întâlniri relaxate sau atunci când vrei un vin care să se potrivească mai multor tipuri de preparate”, explică el.

Un criteriu simplu spune că poate fi și sezonul sau momentul: vara tindem să alegem vinuri mai ușoare și mai răcoritoare, în timp ce în sezonul rece mergem mai des către vinuri roșii, mai bogate.

Cum evităm să cumpărăm un vin prost din supermarket

Chiar dacă oferta din supermarket poate părea copleșitoare, Șenell spune că există câteva lucruri simple care ne pot ajuta să evităm o alegere neinspirată.

În primul rând, specialistul spune că este bine să nu ne lăsăm ghidați exclusiv de etichete foarte „strălucitoare” sau de denumiri care sună spectaculos. „Uneori acestea sunt mai mult marketing decât un indicator real al calității”, explică acesta.

Eticheta unui vin conține câteva informații esențiale care ne pot ajuta în alegerea unui vin, spune expertul. Foto ilustrativ: Shutterstock

Un criteriu mult mai sigur susține că este producătorul. „Dacă găsești un producător în care ai încredere sau pe care l-ai mai încercat, șansele să faci o alegere bună cresc considerabil. De asemenea, soiul de struguri și regiunea pot fi repere utile, mai ales dacă ai deja câteva preferințe”, spune el.

Un alt sfat simplu este să evităm, în general, cele mai ieftine opțiuni de pe raft. „Nu înseamnă că trebuie să alegi cele mai scumpe vinuri, dar un buget echilibrat îți oferă, de cele mai multe ori, o calitate mai constantă”, povestește specialistul.

În același timp, acesta recomanda pe cât posibil, să explorăm și site-uri de specialitate sau wine shop-uri locale (magazine de vinuri/vinotecă) pentru că acolo găsim, de regulă, o gamă mai variată și, avem parte de consiliere în alegerea vinului potrivit, în funcție de buget și preferințe. „Este un mit destul de răspândit că în wine shop-uri găsim doar vinuri de lux sau foarte scumpe — în realitate, există o varietate foarte mare de opțiuni accesibile, adesea chiar mai bine selecționate decât cele din supermarket”, spune acesta.

Un alt truc util este să găsim un vin care ne-a plăcut, să reținem producătorul sau gama și să căutam produse similare de la același brand. Despre această metodă, Șenell spune că este una dintre cele mai simple metode de a reduce riscul.

În final, specialistul explică că experiența este cel mai bun profesor. „Cu cât încerci mai multe vinuri și devii mai atent la ceea ce îți place, cu atât vei face alegeri mai bune, chiar și într-un raft aglomerat. Îmi doresc să contribui la schimbarea modului în care oamenii percep vinul — să îl vadă mai puțin ca pe ceva complicat sau elitist și mai mult ca pe o experiență accesibilă, care poate aduce bucurie și conexiune”, concluzionează specialistul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE