Se pariază pe soarta războiului din Ucraina, pe un potențial armistițiu între SUA și Iran (cu 280 de milioane de dolari în joc) sau pe o eventuală invazie americană în Iran (7,5 milioane de dolari pariați).

În spatele acestor cifre se află comunități întregi, organizate pe platforme precum Discord, unde utilizatorii dezbat și analizează fiecare mișcare geopolitică. Însă, pe măsură ce mizele cresc, granița dintre speculație financiară și manipularea realității devine tot mai fragilă.

„Sursă de adevăr” sau imoralitate financiară

Criticii și o parte a senatorilor americani cer reglementarea strictă a platformei, catalogând pariurile pe război drept imorale.

În replică, Polymarket se poziționează ca o „sursă de adevăr”. După acuzațiile privind pariuri bazate pe informații din interior legate de atacurile SUA în Orientul Mijlociu, platforma a susținut că piețele de predicții oferă răspunsuri mai clare și mai rapide decât posturile de televiziune tradiționale.

Creșterea platformei este fulminantă. Dacă în iulie 2024, înainte de alegerile din SUA, Polymarket raporta volume anuale de 400 de milioane de dolari, astăzi platforma poate tranzacționa această sumă într-o singură zi.

Deși oficial este o „piață de predicții” – un instrument de colectare a datelor despre viitor –, utilizatorii recunosc că s-a transformat într-un cazinou global unde totul este monetizat, de la discursurile politice la deciziile militare.

Manipularea realității pentru garantarea profitului

Cea mai îngrijorătoare tendință este încercarea pariorilor de a influența direct evenimentele pe care mizează.

Mai mulți utilizatori Polymarket au amenințat recent un jurnalist israelian, cerându-i să-și modifice un articol pentru ca ei să poată câștiga un pariu privind un atac al Iranului.

Un alt utilizator a contactat direct Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) cerând modificarea hărții frontului din Ucraina pentru a-și valida pariul. ISW a respins categoric abordarea, condamnând „exploatarea produselor în scopul abominabil de a paria pe război”.

Cum se joacă

Pentru mulți, Polymarket nu este un joc de noroc pur, ci matematică și informație. Joseph Francia, un fost numărător de cărți la blackjack și student la economie, a fondat „Prediction Hunt”, o comunitate online dedicată pariurilor inteligente.

Francia folosește tehnica arbitrajului: speculează diferențele de cote dintre Polymarket și platforme rivale (precum Kalshi).

De exemplu, cumpărând acțiuni „Da” pe o platformă și „Nu” pe cealaltă pentru același eveniment (exemplu: numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem în Iran), el își poate asigura un profit matematic garantat, indiferent de rezultat.

Alții abordează micro-evenimente. Un licean a câștigat bani pariind pe „piețele de mențiuni” – analizând transcrierile discursurilor lui Donald Trump pe YouTube pentru a prezice de câte ori va rosti un anumit cuvânt (ex. „sală de bal”).

Validarea instituțională

Deși controversată, platforma a câștigat validare din partea sistemului financiar tradițional. Nate Silver, celebrul statistician american, s-a alăturat consiliului consultativ al Polymarket în 2024, lăudând platforma pentru acuratețea cu care a prezis victoria lui Trump, depășind sondajele clasice.

Intercontinental Exchange (ICE), proprietarul Bursei de Valori din New York, a anunțat investiții de până la 2 miliarde de dolari în Polymarket și intenția de a distribui datele platformei către investitori.

De asemenea, Goldman Sachs citează deja cotele Polymarket în analizele sale geopolitice.

Aici apare însă riscul sistemic major: manipularea piețelor financiare largi. Yash Kanoria, profesor la Universitatea Columbia, avertizează că o sumă relativ mică plasată strategic pe Polymarket poate distorsiona cotele.

Dacă piețele financiare tradiționale încep să ia aceste cote drept un „semnal al adevărului” (de exemplu, privind deciziile Rezervei Federale), întregul sistem bursier ar putea fi manipulat prin pariuri false.

Cine decide adevărul absolut

Când un eveniment din lumea reală este ambiguu (exemplu: Ce înseamnă exact „a intra” pe teritoriul Iranului?), rezultatul pariurilor pe Polymarket este decis de o rețea descentralizată de arbitri anonimi, deținători ai unui token criptografic numit UMA.

Acest sistem este vulnerabil, pentru că voturile pot fi decise de „balene” – unul sau doi utilizatori care dețin cantități masive de UMA.

În plus, există un conflict de interese inerent, deoarece acești decidenți anonimi pot avea ei înșiși bani pariați pe rezultatul pe care îl validează.

În ciuda acestor vulnerabilități, apărătorii sistemului susțin că piețele descentralizate sunt, în mod ironic, mai transparente decât bursele clasice.

„Uitați-vă la Nancy Pelosi și portofoliile ei de acțiuni care au performat mai bine decât orice, este foarte greu de spus unde se oprește tranzacționarea cu informații privilegiate. Acest lucru face ca piețele de predicții să fie cel puțin mai clare, pentru că poți urmări portofelele. Cu S&P 500, nimeni nu știe, cu adevărat, cine cumpără acțiuni”, a explicat Ben Yorke, fost cercetător crypto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE