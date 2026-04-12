Se pariază pe soarta războiului din Ucraina, pe un potențial armistițiu între SUA și Iran (cu 280 de milioane de dolari în joc) sau pe o eventuală invazie americană în Iran (7,5 milioane de dolari pariați).

În spatele acestor cifre se află comunități întregi, organizate pe platforme precum Discord, unde utilizatorii dezbat și analizează fiecare mișcare geopolitică. Însă, pe măsură ce mizele cresc, granița dintre speculație financiară și manipularea realității devine tot mai fragilă.

„Sursă de adevăr” sau imoralitate financiară

Criticii și o parte a senatorilor americani cer reglementarea strictă a platformei, catalogând pariurile pe război drept imorale.

În replică, Polymarket se poziționează ca o „sursă de adevăr”. După acuzațiile privind pariuri bazate pe informații din interior legate de atacurile SUA în Orientul Mijlociu, platforma a susținut că piețele de predicții oferă răspunsuri mai clare și mai rapide decât posturile de televiziune tradiționale.

Creșterea platformei este fulminantă. Dacă în iulie 2024, înainte de alegerile din SUA, Polymarket raporta volume anuale de 400 de milioane de dolari, astăzi platforma poate tranzacționa această sumă într-o singură zi.

Deși oficial este o „piață de predicții” – un instrument de colectare a datelor despre viitor –, utilizatorii recunosc că s-a transformat într-un cazinou global unde totul este monetizat, de la discursurile politice la deciziile militare.

Manipularea realității pentru garantarea profitului

Cea mai îngrijorătoare tendință este încercarea pariorilor de a influența direct evenimentele pe care mizează.

Mai mulți utilizatori Polymarket au amenințat recent un jurnalist israelian, cerându-i să-și modifice un articol pentru ca ei să poată câștiga un pariu privind un atac al Iranului.

Un alt utilizator a contactat direct Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) cerând modificarea hărții frontului din Ucraina pentru a-și valida pariul. ISW a respins categoric abordarea, condamnând „exploatarea produselor în scopul abominabil de a paria pe război”.

Cum se joacă

Pentru mulți, Polymarket nu este un joc de noroc pur, ci matematică și informație. Joseph Francia, un fost numărător de cărți la blackjack și student la economie, a fondat „Prediction Hunt”, o comunitate online dedicată pariurilor inteligente.

Francia folosește tehnica arbitrajului: speculează diferențele de cote dintre Polymarket și platforme rivale (precum Kalshi).

De exemplu, cumpărând acțiuni „Da” pe o platformă și „Nu” pe cealaltă pentru același eveniment (exemplu: numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem în Iran), el își poate asigura un profit matematic garantat, indiferent de rezultat.

Alții abordează micro-evenimente. Un licean a câștigat bani pariind pe „piețele de mențiuni” – analizând transcrierile discursurilor lui Donald Trump pe YouTube pentru a prezice de câte ori va rosti un anumit cuvânt (ex. „sală de bal”).

Validarea instituțională

Deși controversată, platforma a câștigat validare din partea sistemului financiar tradițional. Nate Silver, celebrul statistician american, s-a alăturat consiliului consultativ al Polymarket în 2024, lăudând platforma pentru acuratețea cu care a prezis victoria lui Trump, depășind sondajele clasice.

Intercontinental Exchange (ICE), proprietarul Bursei de Valori din New York, a anunțat investiții de până la 2 miliarde de dolari în Polymarket și intenția de a distribui datele platformei către investitori.

De asemenea, Goldman Sachs citează deja cotele Polymarket în analizele sale geopolitice.

Aici apare însă riscul sistemic major: manipularea piețelor financiare largi. Yash Kanoria, profesor la Universitatea Columbia, avertizează că o sumă relativ mică plasată strategic pe Polymarket poate distorsiona cotele.

Dacă piețele financiare tradiționale încep să ia aceste cote drept un „semnal al adevărului” (de exemplu, privind deciziile Rezervei Federale), întregul sistem bursier ar putea fi manipulat prin pariuri false.

Cine decide adevărul absolut

Când un eveniment din lumea reală este ambiguu (exemplu: Ce înseamnă exact „a intra” pe teritoriul Iranului?), rezultatul pariurilor pe Polymarket este decis de o rețea descentralizată de arbitri anonimi, deținători ai unui token criptografic numit UMA.

Acest sistem este vulnerabil, pentru că voturile pot fi decise de „balene” – unul sau doi utilizatori care dețin cantități masive de UMA.

În plus, există un conflict de interese inerent, deoarece acești decidenți anonimi pot avea ei înșiși bani pariați pe rezultatul pe care îl validează.

În ciuda acestor vulnerabilități, apărătorii sistemului susțin că piețele descentralizate sunt, în mod ironic, mai transparente decât bursele clasice.

„Uitați-vă la Nancy Pelosi și portofoliile ei de acțiuni care au performat mai bine decât orice, este foarte greu de spus unde se oprește tranzacționarea cu informații privilegiate. Acest lucru face ca piețele de predicții să fie cel puțin mai clare, pentru că poți urmări portofelele. Cu S&P 500, nimeni nu știe, cu adevărat, cine cumpără acțiuni”, a explicat Ben Yorke, fost cercetător crypto.

Incendiu de Paște la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, din Vâlcea. Există risc de propagare la întreaga construcție
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Un psiholog explică diferența dintre credincioșii români și cei din străinătate: „Ca la piață. Se mai și pupă”
Știri România 08:39
Meniu special de Paște pentru deținuți: nu lipsesc ouăle roșii, cozonacul sau drobul
Știri România 08:30
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Ianis Hagi, dorit de Dinamo! Câți bani au fost puși pe masă: „Îl știu de mic!”
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, împreună de Paște. Decizia pe care au luat-o de dragul copiilor: „Perioada aceasta mă găsește bucuroasă”
Stiri Mondene 09:15
Ce spune Ceanu Zheng despre Aris Eram, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026: „Mi s-a confirmat un lucru clar”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
ObservatorNews.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mediafax.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
Wowbiz.ro
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cel mai bun jucător de la Rapid, „certat” de prietenă pentru ratarea campionatului: „Cum ai putut să nu dai gol de acolo?! Am crezut că nu-mi mai revin niciodată!”
Fanatik.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
