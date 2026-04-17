Cum funcționează toaleta din mașină

Potrivit informațiilor citate de AFP și publicate de Știrile ProTv, sistemul poate fi folosit fie manual, prin deplasarea scaunului, fie printr-o comandă vocală simplă, de tipul „activează funcția toaletă”. Dispozitivul este gândit pentru situații precum drumuri lungi, camping sau nopți petrecute în mașină. Inginerii companiei spun că soluția răspunde unor nevoi reale ale utilizatorilor.

Seres in-car toilet patent was just approved (Apr 10, 2026).

Hidden under the seat. Slides out when needed. Designed for emergencies—traffic jams, road trips, camping.



Sounds practical… until reality kicks in:



• Odor 🤢 — in a sealed cabin?

• Privacy 😅 — when others are in…

Toaleta este dotată cu un sistem de ventilație care elimină mirosurile în exterior, printr-un canal dedicat. Deșeurile sunt colectate într-un rezervor care trebuie golit periodic. În plus, există un sistem de încălzire care evaporă urina și deshidratează restul deșeurilor, reducând astfel disconfortul.

Spațiul din mașină, folosit la maximum

Unul dintre elementele-cheie ale acestui sistem este modul în care este integrat. Toaleta este ascunsă sub un scaun glisant, astfel încât să nu ocupe spațiu inutil atunci când nu este folosită.

Schiță tehnică din brevetul depus de producătorul chinez, care arată modul în care toaleta este integrată sub scaunul auto glisant. Sistemul poate fi extins din habitaclu și include un mecanism compact de colectare și evacuare a deșeurilor, fiind gândit pentru a ocupa cât mai puțin spațiu în interiorul mașinii. Foto: X

Compania susține că această soluție ajută la optimizarea habitaclului și păstrează designul interior cât mai aerisit.

Funcții tot mai neobișnuite în mașinile electrice

În ultimii ani, producătorii chinezi de mașini electrice au început să introducă tot mai multe funcții neobișnuite pentru a atrage clienți. Printre acestea se numără sisteme de karaoke integrate, minifrigidere sau scaune cu funcție de masaj. Toaleta integrată ar putea fi următorul pas în această direcție.

W chińskich samochodach pojawią się toalety.



Chińska firma Seres, produkująca samochody Aito, zarejestrowała już patent na taką opcję. Zgodnie z założeniami urządzenie będzie wysuwane spod siedzenia na prowadnicach i oferowane jako dodatkowa funkcja w kabinie.



Na tym etapie… pic.twitter.com/EGgBS4lkrg — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) April 15, 2026

Seres colaborează cu gigantul Huawei pentru marca de lux AITO, ceea ce arată ambițiile companiei pe segmentul premium.

Deocamdată, nu există un anunț oficial privind lansarea unei mașini echipate cu acest sistem. Brevetul a fost înregistrat în aprilie, însă rămâne de văzut dacă tehnologia va fi implementată efectiv într-un model de serie sau va rămâne doar la stadiul de concept.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE