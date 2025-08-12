Inovatorii din clusterul de tehnologie de apărare Brave1 au prezentat un nou sistem robotic echipat cu o turelă ghidată de AI, capabilă să detecteze și să distrugă autonom dronele inamice.

Această dezvoltare marchează un pas semnificativ în abordarea Ucrainei de a contracara amenințarea crescândă a dronelorr rusești.

Pe de altă parte, roboții tereștri transformă deja câmpul de luptă, transportând provizii și evacuând răniții.

Noul sistem extinde rolul tactic al roboților

Sistemul este rezultatul colaborării dintre două companii membre Brave1: TerMIT, care dezvoltă platforme robotice, și creatorii turelei Khyzhak.

Integrarea turelei cu AI permite recunoașterea și angajarea autonomă a țintelor. O caracteristică cheie este sistemul de control de la distanță, care permite operatorilor să gestioneze platforma dintr-o zonă sigură.

Expanding UGV capabilities. @BRAVE1ua participants have built a ground robot with an AI-powered turret that detects and shoots down drones. Remote control reduces risk for our troops. Innovating to protect the lives of service members. pic.twitter.com/WUsgUxfkEV — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 5, 2025

Acest lucru reduce semnificativ riscul pentru soldații ucraineni, în special în zonele de front unde dronele rusești sunt constant active.

Turela Khyzhak folosește senzori și algoritmi de învățare automată pentru a diferenția rapid între UAV-urile prietenoase și cele inamice. Odată ce o amenințare este identificată, sistemul poate bloca ținta și trage automat.

Integrarea AI în apărarea Ucrainei

Această inovație reflectă o tendință mai largă în sectorul de apărare al Ucrainei: dezvoltarea rapidă a sistemelor automatizate și fără pilot adaptate provocărilor specifice ale războiului modern.

Potrivit sursei citate, Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina integrează activ inteligența artificială în cadrul său operațional.

Generalul locotenent Kyrylo Budanov, șeful agenției, a subliniat recent efectul transformator pe care tehnologiile moderne îl au asupra activității de informații în contextul războiului la scară largă cu Rusia.

Pe măsură ce războiul cu drone continuă să evolueze, astfel de soluții hibride oferă un avantaj decisiv în protejarea trupelor și infrastructurii de pe linia frontului.

Dezvoltarea sistemului robotic anti-dronă demonstrează capacitatea Ucrainei de a inova rapid în domeniul apărării, adaptându-se la amenințările emergente.

