Supravegherea acvatică cu 95% acuratețe

Potrivit Interesting Engineering, sistemul poate identifica cu o acuratețe de 95% speciile observate, analizând postura de înot, forma înotătoarelor și marcajele distinctive ale peștilor.

De asemenea, monitorizează temperatura apei și momentul migrației, contribuind la crearea unei baze de date ecologice extinse pentru cercetătorii chinezi.

Barajele hidroelectrice, cum este Zangmu, afectează profund ecosistemele râurilor, blocând coridoarele de migrație istorică ale peștilor.

Pentru a atenua aceste impacturi, barajul Zangmu, cu o înălțime de 116 metri și o capacitate de 510 megawați, include o «scară pentru pești» special proiectată.

Aceasta este formată din trepte blânde și fluxuri de apă calibrate, inspirate din modele nord-americane. De la inaugurarea sa în 2015, aproximativ 570.000 de pești rari au fost observați utilizând această structură pentru migrarea în amonte.

Designul ajută șapte specii native să navigheze în siguranță în jurul structurii de 400 de metri.

Centrala a eliberat aproape 2 milioane de pești

Centrala Zangmu a lansat și un program de reproducere care a eliberat aproape 2 milioane de pești în sălbăticie pentru a stabiliza populațiile acvatice. În ciuda acestor măsuri, barajele schimbă radical ecosistemele prin transformarea râurilor rapide în rezervoare stagnante, modificând temperatura apei, fluxul de sedimente și nivelurile de oxigen.

În timp ce tehnologia AI aduce beneficii ecologice, îngrijorările geopolitice și de mediu cresc odată cu planurile Chinei de a construi un baraj gigant de 60 gigawați în Medog County, lângă granița disputată cu India.

Acesta ar genera de trei ori capacitatea Barajului Three Gorges, dar ar putea avea efecte ecologice majore asupra regiunilor din aval, inclusiv India și Bangladesh.

Rămâne de văzut dacă tehnologiile avansate vor echilibra impactul mega-barajelor asupra biodiversității râurilor din Asia.

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