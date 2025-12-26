Ce înseamnă dopamine dressing

Silvia Dumitru (36 de ani), originară din București, este analist cromatic și lucrează zilnic cu oameni care vor să înțeleagă mai bine ce efect au culorile asupra lor. „Împreună, ele devin mici declanșatoare emoționale. O culoare îți poate schimba ziua”, explică ea.

Înainte să lucreze zilnic cu palete cromatice și să explice altora puterea culorilor, Silvia spune că starea ei de spirit era adesea neutră sau scăzută, fără să își dea seama de ce. Totul s-a schimbat în momentul în care a început să privească, să analizeze și să lucreze cu culoarea în mod conștient. 

Cum îți pot schimba hainele starea de spirit. De ce roșul este considerat „culoarea câștigătorilor”. Silvia Dumitru, analist cromatic: „Psihologia arată că oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă”
Silvia Dumitru

„Odată ce am început să fiu zilnic înconjurată de culori, să le prezint, să vorbesc despre ele și să le integrez în viața mea, m-am simțit mult mai energizată și mai fericită”, spune ea. După propria analiză cromatică, garderoba ei a început să se umple de piese colorate, potrivite structurii și subtonului său. Cardiganele roz sau paltoanele bleu deschis nu i-au adus doar complimente, ci și o stare constantă de bine. „Niciodată nu am primit atâtea complimente ca atunci când am început să port culorile care chiar mă reprezintă”, spune ea.

Această experiență personală stă, de fapt, la baza unui concept tot mai discutat în ultimii ani, și anume alegerea vestimentației pentru stimularea dopaminei.

Cum ne influențează starea de bine felul în care ne îmbrăcăm

Dopamine dressing pornește de la ideea că anumite culori pot activa emoții pozitive și pot stimula eliberarea dopaminei, hormon asociat cu plăcerea, motivația și satisfacția. În practica sa, Silvia observă des reacții imediate atunci când cineva descoperă o culoare care îl avantajează cu adevărat: postura se relaxează, privirea se luminează, iar zâmbetul apare imediat. „Și asta nu pentru că există un truc magic, ci pentru că acea culoare activează o emoție bună, familiară, declanșează satisfacție prin dopamină, hormonul fericirii”, explică aceasta.

Există chiar un concept studiat în psihologie, numit eclothed cognition, care arată că oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă. Astfel, alegerile vestimentare nu influențează doar imaginea exterioară, ci și starea mentală. „În fiecare dimineață avem două opțiuni: să ne îmbrăcăm în haine neutre și să avem o zi și o stare mentală neutră. Să ne dăm un boost de energie, de vitalitate și de încredere, adăugând un element colorat. Un fular, o geantă sau o pereche de sneakersi colorați, și toate acestea ne ridică energia”, sugerează Silvia.

Dopamine dressing este un termen popular și în trend pentru un fenomen real și măsurabil în psihologia culorilor, ne spune Silvia. „Culorile au o putere subtilă, dar palpabilă și măsurabilă asupra stării noastre de spirit și pot fi folosite strategic pentru a ne «păcăli» creierul că suntem mai energizați, mai motivați sau mai relaxați”, adaugă aceasta.

Silvia consideră că și pandemia și perioada de izolare au avut un rol în apariția acestui fenomen. „În perioada în care viețile noastre s-au rezumat între pat și canapea, am început să căutăm lucruri mici care să ne ridice moralul. Pentru unii a fost banana bread, pentru alții plimbările scurte la aer, iar pentru alții, textilele colorate, un boost de culoare prin decorațiuni interioare sau haine confortabile”, relatează ea.

Culori care au un impact puternic asupra emoțiilor

Silvia explică faptul că toate culorile au un impact psihologic, emoțional, dar și somatic. De exemplu, roșul este cea mai emoțională culoare. Este o culoare dinamică, ce provoacă mereu emoții atât celui care o poartă, cât și celor care o privesc. Este supranumită și culoarea câștigătorilor. Roșul stimulează metabolismul, crescând ritmul respirației și tensiunea arterială. Atrage atenția, motiv pentru care este folosit pentru a semnala pericolul, dar este și culoarea pasiunii, fiind asociată cu romantismul.

Galbenul este o culoare care ne influențează zonele din creier în care se află gândirea profundă și percepția. Este vesel, plin de energie și capabil să ne crească încrederea în propriile abilități, dar și capacitatea de învățare. Nu întâmplător, markerele folosite pentru studiu, sunt deseori galbene. 

Verdele este culoarea armoniei și a echilibrului. Efectele sale sunt demonstrate în momentele de recuperare fizică sau mentală. Este o culoare-mediator excelentă, perfectă pentru un moment în care trebuie să împaci două tabere, de exemplu o masă în familie, sau în momentele în care trebuie să iei o decizie importantă. 

Albastru este cea mai iubită culoare la nivel mondial. Scade pulsul, nervozitatea și anxietatea și este demonstrat științific că ajută la eliberarea oxitocinei, un alt hormon al fericirii. Ca atare, orice combinație cu albastru ne va da o stare imediată de bine. 

Movul este o culoare asociată atât cu bogăția, luxul, dar și cu misticul, magia și artele obscure.

Culoarea îți influențează energia, dar pe lângă asta, textura materialului, croiala sau accesoriile joacă și ele un rol important în acest proces, pentru că îți influențează corpul, postura, confortul. Un pulover moale, o cămașă aerisită sau un material plăcut la atingere activează zona tactilă și pot amplifica starea de bine la fel de mult ca o culoare perfectă, explică Silvia. 

Dopamine dressing înseamnă să porți ce îți face bine. Aici intervine puțin și armonia culorilor cu trăsăturile naturale ale fiecăreia. Pentru o persoană cu subton cald și colorit delicat, asta poate fi un olive calm sau caramel cald, nu neapărat un roz neon. Bucuria nu vine din intensitatea culorii, ci și din armonizarea ei cu trăsăturile tale naturale. Culorile care ne aduc bucurie trebuie să se simtă într-o zonă de confort personal. 

Sfaturi și recomandări pentru alegeri fericite

Pentru majoritatea oamenilor, Silvia spune că piesele vestimentare care pot da energie în garderoba oricui sunt: un top în culoarea lor semnătură, adică acea nuanță care le luminează chipul și le dă instant prospețime; un accesoriu aproape de cap, o eșarfă, o pereche de cercei, ochelari colorați, un machiaj în paleta lor cromatică; o piesă cu semnificație personală: un obiect primit, o haină purtată într-un moment important, devine rapid o scurtătură emoțională, recomandă Silvia. 

Silvia consideră că e important să te întrebi dacă iubești cum arată o piesă vestimentară pe manechin/umeraș/model sau iubești cum îți stă ție personal, pentru că o piesă care îți va aduce o bucurie reală te face să te simți bine de fiecare dată când o îmbraci. Dar când alegi un obiect vestimentar în mod impulsiv, îți place doar în magazin, pe umeraș. 

Aceasta le recomandă oamenilor să înceapă cu două întrebări simple: „Este culoarea mea?” Pentru că dacă nu îți luminează chipul și nu se armonizează cu subtonul pielii, o vei purta rar, chiar dacă ți se pare frumoasă pe umeraș. O altă întrebare este „Mă simt bine în ea acum?” Nu „după ce o probez acasă cu acei blugi”, „după ce slăbesc” sau „pentru o ocazie specială.” Dacă o piesă nu îți dă o senzație bună chiar în cabina de probă, nu va face minuni nici acasă. 

Pentru Silvia, „să te îmbraci fericit” înseamnă să te uiți în oglindă și să te recunoști. Nu versiunea perfectă, nu cea pe care ți-o imaginezi „cândva”, ci versiunea ta autentică, exact așa cum ești azi. Nu înseamnă să porți mereu culori tari sau ținute spectaculoase, ci să alegi acele piese care îți ridică energia, îți aduc claritate și îți oferă sentimentul că ești prezent în propria viață. „E un act de a avea grijă de tine, repetat zi de zi. Când lucrez cu oamenii la studio, văd cât de mult contează asta: hainele nu îi transformă, ci îi aliniază cu ei înșiși”, spune ea.

Silvia consideră important de spus că hainele nu sunt superficiale și spune că e foarte ușor să reducem moda la trenduri și cumpărături, dar în realitate este unul dintre cele mai personale moduri prin care ne exprimăm și ne îngrijim. „Alegerea culorilor și a vestimentației îți arată unde strălucești natural, ca să poți lua decizii mai ușoare, mai autentice și mai aliniate cu cine ești. Nu trebuie să ne schimbăm radical ca să ne simțim mai bine. Uneori e suficient să schimbăm o culoare și așa ne schimbăm perspectiva”, concluzionează Silvia. 

Gina Pistol este cântăreață sub acoperire: „Când prind un microfon mă duc și cânt"

