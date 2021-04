Știri România Costel Alexe s-a încurcat la limba engleză la o ședință de Consiliu Județean: „To-ta-litarian Regims of…bam-bam-bam” De Mihai Toma, . Ultimul update Joi, 01 aprilie 2021, 10:57

În ședința ordinară de miercuri, 30 martie, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a avut dificultăţi în a pronunța în engleză numele Asociației ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, scrie Ziarul de Iași.