„Sper că ți-a fost dor de PSD”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a întâmpinat pe Crin Antonescu la congresul extraordinar al partidului în care va fi validată oficial candidatura acestuia la Alegerile Prezidențiale din 2025.

„Bine ai venit Crin, sper că ţi-a fost dor de PSD! Tu ai trăit timpurile când PSD-ul poate nu a fost corect faţă de tine, sau cu tine. Dar stai liniştit, eu am trăit timpurile când PNL-ul şi-a luat revanşa şi nu a fost corect faţă de mine!”, l-a întâmpinat Marcel Ciolacu.

Declarația sa a marcat oficializarea candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din partea social-democraților.

„E timpul să lăsăm trecutul în spate şi să ne respectăm cu toţii promisiunile. Am încredere că atât domnul preşedinte Bolojan, cât şi domnul preşedinte Kelemen Hunor îşi vor ţine cuvântul dat. Nu există alternativă. De data aceasta, încălcarea promisiunilor ar însemna ruperea acordului politic care stă la baza acestei coaliţii şi aruncarea României într-o aventură. Iar acest lucru cu siguranţă nu ni-l permitem!”, a accentuat liderul PSD.

Recomandări Pro TV și Realitatea Plus au câștigat cei mai mulți telespectatori. Cum au performat televiziunile în 2024

În discursul său, Ciolacu a subliniat că „nu există perfecțiune, dar există alegeri potrivite”, considerând că Antonescu este cea mai bună opțiune pentru România.

„Cred că după 20 de ani de eşecuri, trebuie să înţelegem cu toţii că ideea «să fie de-al nostru»” a fost complet falimentară. Domnul Crin Antonescu va fi preşedinte, deci va fi al tuturor românilor din ţara asta, indiferent de doctrină şi indiferent cu cine au votat. (..) Nu există perfecţiune.”, a mai spus premierul.

Acesta a subliniat că „există alegeri potrivite”.

„Crin Antonescu este candidatul potrivit pentru aceste alegeri prezidenţiale care vor hotărî destinul României. Crin Antonescu va câştiga pentru că este omul care foloseşte dialogul pentru a convinge şi nu arme precum ura şi anxietatea socială”, a susţinut Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Astăzi vă spun că am greşit”

Liderul PSD și-a recunoscut greșelile din trecut și a îndemnat la unitate pentru viitor.

„Am crezut că este suficient să construim autostrăzi, să pornim spitalele regionale, să facem dreptate pensionarilor şi să creştem veniturile românilor. Am crezut că este suficient să intrăm în Schengen, să ridicăm vizele pentru SUA … sau să călătorim în Turcia doar cu buletinul ”, a spus Marcel Ciolacu.

Recomandări „Votezi ca să te salvezi”. Coaliția a schimbat macazul: de la curtarea electoratului la bugetari de unică folosință

În cadrul Congresului extraordinar al PSD, Ciolacu a subliniat importanța unității politice și a criticat erorile trecutului, afirmând că românii își doresc un președinte autentic, nu doar un premier bun.

„Am crezut, de fapt, că este suficient să avem o bună guvernare pentru a duce un preşedinte de stânga la Cotroceni după 20 de ani. Eu astăzi vă spun că am greşit. La fel cum au greşit în trecut şi Victor Ponta sau Adrian Năstase, doi prim-miniştri care au guvernat foarte bine România. Pentru că românii îşi doreau de fapt un profil de preşedinte şi nu unul de premier.”, a afirmat liderul PSD.

El a recunoscut greșelile coaliției cu PNL și a promis o schimbare de strategie.

„Iar eu, personal, am greşit, am greşit că am avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a respecta o înţelegere politică şi de a avea alegeri prezidenţiale atunci când i-am anunţat pe români, de a avea un candidat comun şi de a avea o listă comună la parlamentare după 3 ani de guvernare.”, a adăugat Marcel Ciolacu.

„Orgoliile stupide au făcut să candidăm separat şi să ne umplem de noroi unii pe alţii în fiecare seară pe toate televiziunile.” Marcel Ciolacu Recomandări Catastrofa aeriană de la Urziceni, din 1977. Fenomenul „amurgului târziu” a contribuit la tragedia soldată cu 29 de morți

„Rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele şi au îmbrăţişat alternativa carismatică a unui fals-Mesia. Da, am greşit. Dar nu în egală măsură.”, a completat premierul.

Calitățile lui Crin Antonescu, enumerate de Marcel Ciolacu

Liderul PSD a accentuat că „a lăsa ţara pradă naţionalismului mistic ar fi o laşitate faţă de oameni şi o trădare de neiertat pentru viitorul României”.

Acest lucru ne-ar face „să dăm ceasul României înapoi cu 35 de ani”, a mai evidențiat primul ministru.

„Astăzi suntem obligaţi să venim în faţa românilor uniţi şi cu o alternativă corectă. Trebuie să venim în faţa românilor cu un om care are cu adevărat profilul prezidenţial. Un om capabil, cu experienţă, un om educat, un om onest şi patriot. Un om cu principii puternice care a ştiut să lupte pentru valorile sale şi care, în acelaşi timp, a putut să spună «Nu», cu toate costurile sale personale sau politice. Acest om este Crin Antonescu!”, a declarat Ciolacu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News