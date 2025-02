Nu există „aur monoatomic”

Călin Georgescu, candidatul la Alegerile prezidențiale, care a obținut cele mai multe voturi în primul tur, a susținut că România ar avea „aur monoatomic”, despre care a afirmat că „nici nu există pe tabloul lui Mendeleev”.

Claudiu Tănăselia a analizat declarațiile acestuia și a explicat că aurul „monoatomic” nu există.

„Am auzit că cineva a zis că România are elemente rare, care nu există în tabelul lui Mendeleev. Fals, nu a zis nimeni așa ceva, a zis ceva și mai aiurea—m-am uitat eu la interviu, ca să nu trebuiască să o faceți voi: « [România] are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeleev, alea ultimele. […] Aurul monoatomic este în România. Nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. »”, a scris cercetătorul pe Facebook.

Claudiu Tănăselia a explicat că este vorba de „ «tabelul» lui Mendeleev, nu «tabloul» pentru că Mendeleev nu era pictor”.

Apoi, expertul a vorbit despre elementele care nu sunt cuprinse în tabelul lui Mendeleev.

„În al doilea rând, România nu are elementele „alea, ultimele”, adică în nici un caz nu avem Livermorium, Tennessine și Oganesson, pentru că nimeni pe lumea asta nu are așa ceva în mod curent.

Recomandări Țara lui guru

Sunt elemente sintetice, cu timp de înjumătățire de câteva secunde sau fracțiuni de secundă, care există pentru scurt timp, în condiții speciale, doar în câteva acceleratoare de particule din lumea asta, pe care le putem număra pe degetele de la o mână.

Din păcate, în România nu există așa ceva, ar fi frumos să existe, eu votez masiv cu oricine promite că ne construiește acceleratoare de particule care să producă Oganesson.”, a adăugat Claudiu Tănăselia.

La ce s-a referit Călin Georgescu când a folosit expresia „aur monoatomic”

Cercetătorul a mai explicat că, cel mai probabil, Călin Georgescu s-a referit la aur monoizotopic atunci când a spus „aur monoatomic”, însă această caracteristică este valabilă pentru tot aurul cunoscut.

„Iar asta cu aurul monoatomic nu am înțeles-o, poate e ceva specie de aur folosită de daci, nu știu. După care m-am gândit că poate a vrut să zică aur monoizotopic, în sensul că aurul are un singur izotop natural stabil, 197-Au, asta e adevărat, dar asta e valabil pentru tot aurul din lume și din univers, din câte știm noi până acum.

Deci putem spune că România are aur monoizotopic, dar ăsta este în sistemul periodic („tabloul” lui Mendeleev) și oricine din universul ăsta care are aur, are de fapt aur monoizotopic, inclusiv cei de pe Tau Ceti III care-l vor pe Bishop înapoi.”, concluzionează Claudiu Tănăselia.

Recomandări De ce a primit Vlad Pascu pedeapsa maximă. „E tânăr, regretă sincer, dar instanța nu poate pune interesele sale mai presus de interesele părților civile”, explică judecătoarea

Postarea cercetătorului a strâns peste 2.000 de like-uri și sute de comentarii.

Interviul lui Călin Georgescu

În cadrul interviului acordat lui Ion Cristoiu, Călin Georgescu a susținut că România dispune de resurse bogate de sare, gaze, petrol, dar și de „toate metalele rare posibile și imposibile”.

„România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, are gaz, are petrol, are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeleev, alea ultimele. Noi ca bogăţie pe tabloul lui Mendeleev suntem echivalenţi Afganistanului, că de aia s-a atacat Afganistanul. (…) Avem aurul atomic, avem toate metalele rare posibile și imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. Deci toate elementele rare și foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România.”, a spus Călin Georgescu în cadrul interviului.

Întrebat de unde are aceste informații, Călin Georgescu a afirmat că se bazează pe „rapoartele geologice” realizate înainte de 1989.

Recomandări O româncă a fost declarată de instanță mama naturală a unui copil născut de o altă femeie. Bebelușul, revendicat de doi bărbați

Dar, candidatul la alegerile prezidențiale din 2024 se bazează pe teorii ale conspirației. Mai exact, una dintre teoriile conspirației legate de daci menționează existența aurului monoatomic în tunelurile dacice din Bucegi, însă nu există nici o dovadă în acest sens.

Teorii ale conspirației

Teoria „aurului monoatomic” al dacilor este popularizată pe site-uri precum: Independența Română, Aurul Dacilor și altele de acest gen.

Concret, teoria „aurului monoatomic” are la bază povestea lui David Hudson, un fermier de bumbac din Arizona, care a postulat existența metalelor prețioase într-o formă până acum necunoscută științei.

În 1976, David Hudson a susținut că a descoperit o formă specială de materie pe proprietatea sa din Arizona, pe care a numit-o „elemente monoatomice cu rearanjare orbitală” (ORMEs).

Acestea ar fi forme non-metalice și monoatomice ale unor metale prețioase, precum aurul, platina și rodiul. Hudson a afirmat că ORMEs prezintă proprietăți unice, inclusiv supraconductivitate la temperatura camerei și potențiale beneficii pentru sănătate.

Deși a obținut un brevet pentru aceste substanțe, comunitatea științifică nu a recunoscut oficial existența sau proprietățile revendicate de aceste elemente.

Teoriile lui Hudson rămân controversate și nevalidate prin studii riguroase, conform Science Direct.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News