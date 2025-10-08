Experții susțin că planul lui Donald Trump încalcă legea

Într-un discurs rostit la Quantico, Virginia, Trump a declarat că „ceea ce s-a întâmplat în San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles — sunt locuri foarte periculoase și le vom aborda unul câte unul. Este un război. Un război din interior”.

Donald Trump a adăugat că orașele americane ar trebui folosite drept „terenuri de antrenament” pentru armată.

Declarațiile sale au provocat o reacție imediată. Statul Oregon a depus deja o contestație în justiție, iar numeroși experți în drept constituțional au avertizat că planul președintelui încalcă legea.

„El sugerează ca armata să se antreneze în orașele americane – este ceva ce ar trebui să ne îngrijoreze profund. Este, de asemenea, extrem de ilegal”, a declarat Daniel C. Schwartz, fost consilier general al Agenției Naționale de Securitate.

Utilizarea trupelor în operațiuni interne – inclusiv la raiduri anti-imigrație sau proteste – a fost, de luni de zile, un punct de dispută între administrația Trump și primarii marilor orașe.

În iunie, mii de soldați ai Gărzii Naționale și sute de pușcași marini au fost trimiși în Los Angeles, însă luna trecută un judecător federal, Charles R. Breyer, a decis că desfășurarea a fost ilegală, avertizând asupra creării unei „forțe naționale de poliție sub controlul direct al președintelui”.

Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
Recomandări
Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

Sute de militari au rămas pe străzile din Los Angeles

În ciuda verdictului, sute de militari au rămas pe străzile din Los Angeles, în timp ce cazul este examinat de Curtea de Apel a celui de-al 9-lea Circuit. Între timp, alte trupe urmează să fie trimise în Portland (Oregon) și Chicago, în pofida opoziției autorităților locale.

„Amenințările izolate la adresa proprietății federale nu justifică un asemenea răspuns militar”, a declarat Eric J. Segall, profesor de drept la Universitatea de Stat din Georgia. „Administrația nu a demonstrat existența unui pericol real.”

De aceeași părere este și Erwin Chemerinsky, decanul Facultății de Drept a UC Berkeley, care consideră că „folosirea armatei pentru aplicarea legii pe plan intern este specifică regimurilor autoritare”.

Donald Trump, acuzat că a folosit un „pretext nefondat și exagerat”

Procurorul general al Oregonului a intentat un proces împotriva președintelui, acuzându-l că a invocat un „pretext nefondat și exagerat” pentru a trimite trupe federale. O acțiune similară se pregătește și în Illinois, unde administrația a intensificat recent operațiunile privind imigrația.

Potrivit experților, aceste demersuri juridice urmează modelul cazului din California, care se află deja pe rolul instanțelor federale.

Spre deosebire de episodul din Washington D.C., desfășurările din Los Angeles și Portland s-au bazat pe o clauză obscură dintr-o lege veche de peste un secol, care permite președintelui să federalizeze trupele chiar și fără acordul statelor – însă doar în situații excepționale.

Într-o notă depusă luni, procurorul general adjunct al Californiei, Christopher D. Hu, a avertizat că interpretarea extinsă a acestei prevederi riscă să devină un precedent periculos.

„Se pare că administrația consideră că poate desfășura trupele Gărzii Naționale oriunde în țară, pentru orice motiv. Este timpul să punem capăt acestui experiment periculos de aplicare militarizată a legii”, a scris Hu.

Donald Trump susține că „America este sub o invazie din interior”

Experții atrag atenția că legea invocată, adoptată în secolul al XIX-lea, este vagă și plină de lacune, iar folosirea ei repetată ar putea deschide drumul către ocupații militare pe termen lung.

„Nu am mai trăit o asemenea situație de la Războiul Civil încoace. Când oamenii se obișnuiesc cu militari înarmați patrulând pe străzi, pierd capacitatea de a se opune — iar atunci devine ceva normal”, a spus Schwartz.

În discursul de marți, Trump le-a spus liderilor militari că „America este sub o invazie din interior”, adăugând că „inamicii interni sunt mai greu de înfruntat decât cei externi, pentru că nu poartă uniforme”.

Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”
Recomandări
Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”

El a amintit că alți președinți, precum George Washington, Abraham Lincoln sau George H.W. Bush, au folosit armata pentru menținerea ordinii interne, însă experții subliniază că aceștia au invocat Legea Insurecției, lucru pe care Trump nu l-a făcut.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a evitat marți subiectul „dușmanilor interni”, preferând să vorbească despre reformele sale din armată și despre „etosul războinicului”, criticând în același timp „cultura coruptă” și „deficiențele fizice” ale personalului militar. „Este inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului. Este o imagine urâtă”, a spus Hegseth.

Pe fondul acestor tensiuni, juriștii anticipează că instanțele superioare, inclusiv Curtea Supremă, vor fi nevoite să stabilească limitele puterii prezidențiale.

„Va fi un test decisiv. Vom vedea dacă judecătorii vor continua să-i permită acestui președinte să sfideze Constituția sau dacă îl vor opri”, a conchis Schwartz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Unica.ro
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Mașinile cu minimum 4 persoane să circule pe benzile speciale de transport în comun, potrivit unui proiect
Știri România 08 oct.
Mașinile cu minimum 4 persoane să circule pe benzile speciale de transport în comun, potrivit unui proiect
Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
Știri România 08 oct.
Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
Parteneri
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Adevarul.ro
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
Fanatik.ro
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
Stiri Mondene 08 oct.
Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Stiri Mondene 08 oct.
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
ObservatorNews.ro
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Ultimele imagini cu băiețelul de 3 ani din Mărășești, care a murit sfâșiat de câini! Tatăl său l-a filmat chiar înainte de cumplita tragedie: „Dragul meu copil...”
KanalD.ro
Ultimele imagini cu băiețelul de 3 ani din Mărășești, care a murit sfâșiat de câini! Tatăl său l-a filmat chiar înainte de cumplita tragedie: „Dragul meu copil...”

Politic

Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită