Experții susțin că planul lui Donald Trump încalcă legea

Într-un discurs rostit la Quantico, Virginia, Trump a declarat că „ceea ce s-a întâmplat în San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles — sunt locuri foarte periculoase și le vom aborda unul câte unul. Este un război. Un război din interior”.

Donald Trump a adăugat că orașele americane ar trebui folosite drept „terenuri de antrenament” pentru armată.

Declarațiile sale au provocat o reacție imediată. Statul Oregon a depus deja o contestație în justiție, iar numeroși experți în drept constituțional au avertizat că planul președintelui încalcă legea.

„El sugerează ca armata să se antreneze în orașele americane – este ceva ce ar trebui să ne îngrijoreze profund. Este, de asemenea, extrem de ilegal”, a declarat Daniel C. Schwartz, fost consilier general al Agenției Naționale de Securitate.

Utilizarea trupelor în operațiuni interne – inclusiv la raiduri anti-imigrație sau proteste – a fost, de luni de zile, un punct de dispută între administrația Trump și primarii marilor orașe.

În iunie, mii de soldați ai Gărzii Naționale și sute de pușcași marini au fost trimiși în Los Angeles, însă luna trecută un judecător federal, Charles R. Breyer, a decis că desfășurarea a fost ilegală, avertizând asupra creării unei „forțe naționale de poliție sub controlul direct al președintelui”.

Sute de militari au rămas pe străzile din Los Angeles

În ciuda verdictului, sute de militari au rămas pe străzile din Los Angeles, în timp ce cazul este examinat de Curtea de Apel a celui de-al 9-lea Circuit. Între timp, alte trupe urmează să fie trimise în Portland (Oregon) și Chicago, în pofida opoziției autorităților locale.

„Amenințările izolate la adresa proprietății federale nu justifică un asemenea răspuns militar”, a declarat Eric J. Segall, profesor de drept la Universitatea de Stat din Georgia. „Administrația nu a demonstrat existența unui pericol real.”

De aceeași părere este și Erwin Chemerinsky, decanul Facultății de Drept a UC Berkeley, care consideră că „folosirea armatei pentru aplicarea legii pe plan intern este specifică regimurilor autoritare”.

Donald Trump, acuzat că a folosit un „pretext nefondat și exagerat”

Procurorul general al Oregonului a intentat un proces împotriva președintelui, acuzându-l că a invocat un „pretext nefondat și exagerat” pentru a trimite trupe federale. O acțiune similară se pregătește și în Illinois, unde administrația a intensificat recent operațiunile privind imigrația.

Potrivit experților, aceste demersuri juridice urmează modelul cazului din California, care se află deja pe rolul instanțelor federale.

Spre deosebire de episodul din Washington D.C., desfășurările din Los Angeles și Portland s-au bazat pe o clauză obscură dintr-o lege veche de peste un secol, care permite președintelui să federalizeze trupele chiar și fără acordul statelor – însă doar în situații excepționale.

Într-o notă depusă luni, procurorul general adjunct al Californiei, Christopher D. Hu, a avertizat că interpretarea extinsă a acestei prevederi riscă să devină un precedent periculos.

„Se pare că administrația consideră că poate desfășura trupele Gărzii Naționale oriunde în țară, pentru orice motiv. Este timpul să punem capăt acestui experiment periculos de aplicare militarizată a legii”, a scris Hu.

Donald Trump susține că „America este sub o invazie din interior”

Experții atrag atenția că legea invocată, adoptată în secolul al XIX-lea, este vagă și plină de lacune, iar folosirea ei repetată ar putea deschide drumul către ocupații militare pe termen lung.

„Nu am mai trăit o asemenea situație de la Războiul Civil încoace. Când oamenii se obișnuiesc cu militari înarmați patrulând pe străzi, pierd capacitatea de a se opune — iar atunci devine ceva normal”, a spus Schwartz.

În discursul de marți, Trump le-a spus liderilor militari că „America este sub o invazie din interior”, adăugând că „inamicii interni sunt mai greu de înfruntat decât cei externi, pentru că nu poartă uniforme”.

El a amintit că alți președinți, precum George Washington, Abraham Lincoln sau George H.W. Bush, au folosit armata pentru menținerea ordinii interne, însă experții subliniază că aceștia au invocat Legea Insurecției, lucru pe care Trump nu l-a făcut.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a evitat marți subiectul „dușmanilor interni”, preferând să vorbească despre reformele sale din armată și despre „etosul războinicului”, criticând în același timp „cultura coruptă” și „deficiențele fizice” ale personalului militar. „Este inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului. Este o imagine urâtă”, a spus Hegseth.

Pe fondul acestor tensiuni, juriștii anticipează că instanțele superioare, inclusiv Curtea Supremă, vor fi nevoite să stabilească limitele puterii prezidențiale.

„Va fi un test decisiv. Vom vedea dacă judecătorii vor continua să-i permită acestui președinte să sfideze Constituția sau dacă îl vor opri”, a conchis Schwartz.

