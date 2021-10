Gabriela Cristea a anunțat telespectatorii că o perioadă va lipsi din emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, pentru a contractat noul coronavirus. Prezentatorea TV a fost înlocuită în show-ul matrimonial de la Antena Stars de Paula Chirilă.

Soția lui Tavi Clonda a declarat că este vaccinată și nu știe de un de a luat virusul. În prezent, aceasta s-a izolat la domiciliu și evită contactul cu restul membrilor ai familiei. Gabriela Cristea declară a avut o zi în care s-a simțit foarte rău, însă starea ei de sănătate începe să se îmbunătățească.

„Vreau să promoveze ideea că sunt vaccinată și m-am infectat cu noul coronavirus. În două zile cred că voi fi bine, însă tot rămân în izolare.



Ieri m-am simțit foarte rău. Am avut temperatură, azi nu mai am deloc. În același timp durerile musculare au trecut și ele. Totul se întâmplă foarte repede. Sinceră să fiu încă nu mi-am pierdut total gustul, mirosul nu știu încă, nu-mi dau seama. Nu pot să spun că nu am gust deloc, însă mâncarea are gust diferit. Poftă de mâncare nu prea am”, a spus prezentatoarea TV.

Soțul și cele două fiice au fost testați, iar testele lor au ieșit negative. Gabriela Cristea evită contactul cu fiicele sale, iar micuțele nu înțeleg de ce nu mai pot sta cu mama lor. Ea a decis să stea în dormitorul matrimonial, în timp ce Tavi Clonda se ocupă de copii.

„E destul de dificil să le explic fetelor că nu pot să stau cu ele. Aseară băteau în ușă și mă strigau de după ușă că vor să mă vadă. Eu stau izolată în dormitorul matrimonial, iar soțul meu cu fetele stau cu masca. Încercăm sa facem o joacă din asta”, a declarat Gabriela Cristea la Antena Stars.

