Schimbare la Antena Stars, după ce Gabriela Cristea a fost infectată cu COVID-19. În locul soției lui Tavi Clonda, acum este Paula Chirilă, cea care îi va ține locul în emisiunea matrimonială până când aceasta se va face bine.

„E o surpriză și pentru mine și pentru dumneavoastră. O să mă vedeți și la «Xtra Night Show» și aici. Nu e ușor să iei din mers, fie chiar temporar, frâiele unui proiect deja început, mă încearcă niște emoții. Traversăm vremuri atipice, pe care nu le-am mai trăit și pe care sperăm să nu le mai trăim. Care ne lovesc când nu ne așteptăm și Gabriela traversează și ea o perioadă care sperăm să treacă ușor peste ea și peste familia ei și să o vedem în poziția ei de prezentator. A făcut COVID-19, ne pare rău, este o situație neprevăzută”, a spus Paula Chirilă la Antena Stars.

Nu este prima dată când Paula Chirilă prezintă un show matrimonial, însă emoțiile au fost destul de puternice pentru ea. Deși îi ține locul Gabrielei Cristea în emisiune, actrița continuă să apară și la „Xtra Night Show”, acolo unde este coprezentator.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gabriela Cristea, testată pozitiv cu COVID-19

Deși este vaccinată, prezentatoarea TV a fost testată pozitiv cu COVID-19. Gabriela Cristea va sta în izolare la domiciliu până când se va vindeca și nu știe de unde a putut contracta virusul. Din fericire, soțul său și cele două fetițe nu au nicio problemă și au ieșit negativi la teste.

„Încă de aseară am început să-mi pierd vocea și spre final de emisiune am început să-mi ardă urechile. M-am dus acasă, m-am testat, am ieșit negativă, am luat niște medicamente și de dimineață parcă trecuse tramvaiul peste mine. Aveam starea de gripă accentuată, nu vorbesc foarte bine, am nasul înfundat și am frisoane. N-am febră foarte mare. Astăzi m-am testat într-un centru și sunt pozitivă. Tavi este negativ, dacă eram amândoi bolnavi nu era ce trebuie, fetele sunt și ele negative, aștept să mă sune DSP-ul. Nu știu de unde l-am luat, nu știu cât o să lipsesc, cred că 14 de zile, dar pentru că sunt vaccinată, cred că revin mai repede”, a mărturisit și Gabriela Cristea, la ”Mireasa – Capriciile iubirii”.

