Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar

La conferință au participat: Bogdan Despescu – secretar de stat MAI, Benone Matei – seful Politiei Romane (IGPR), Eduard Miritescu – adjunctul sefului IGPR, Ionut Vlasceanu – seful Brigazii Rutiere, Bogdan Berechet – seful Politiei Capitalei și Ionut Arghire – seful Directiei Rutiere.

De ce se circulă greu cu mașina în București

Autoritățile au intrat în noul an școlar cu aceleași probleme cronice: infrastructură insuficientă, efective limitate de polițiști rutieri și locali, lipsa parcărilor și șantiere deschise pe arterele principale.

Totodată, în București și Ilfov se înregistrează cel mai mare numări de mașini din mediul urban, este vorba despre 1,9 milioane vehicule, adică parcul auto este supradimensionat, arată datele prezentate de Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, cifre care se regăsesc în documentul de mai jos.

Începutul de an școlar a venit cu valori maxime de trafic generate atât de navetiștii din Ilfov și județele limitrofe, cât și de părinții care își duc copiii cu mașina la școală.

2,1 milioane de locuitori sunt în București, dintre care jumătate au permis auto, iar în Capitală sunt 5.340 de străzi, potrivit datelor Poliției Române.

Pe scurt, problemele care îngreunează circulația în București sunt următoarele:

bulevarde înguste raportat la numărul de mașini

lipsa legăturilor rapide între cartiere

zone critice, în special pe pe axa centrală Piața Charles de Gaulle – Piața Unirii

șantiere mari și lucrări frecvente (metrou, rețele edilitare)

lipsă parcărilor în București (doar 500.000 la 1,65 milioane de mașini înmatriculate).

O altă problemă: Guvernul Bolojan a decis să taie din numărul polițiștilor locali

Problemele nu se opresc însă aici. Sectorul 4, condus de Daniel Băluță, este singurul din București fără dispecerat video conectat la Poliție, arată datele IGPR. Deși în Capitală sunt funcționale 6 dispecerate de monitorizare video, cel din Sectorul 4 nu este operațional și nu are legătură cu Poliția Română.

Un alt minus major este că rețelele companiilor de utilități nu sunt conectate deloc la forțele de ordine. În plus, doar trei sferturi dintre școli au camere de supraveghere și numai 63 de unități transmit imaginile către poliția locală, toate aflate în Sectorul 6, condus de Ciprian Ciucu.

Foarte important, Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis recent să taie din numărul polițiștilor locali. „O altă măsură importantă este limitarea numărului de polițiști locali. Adică norma de astăzi, un polițist local la 1.000 de locuitori va fi majorată. Cât? Va rămâne de stabilit în urma dialogului cu primăriile, în principal reședință de județ, unde avem cel mai mare număr de polițiști locali din România”, a spus premierul Bolojan pe 18 iulie. În București, acum sunt 2.000 de polițiști locali.

Soluțiile Poliției pentru creșterea traficului

În tot acest context complicat, IGPR a propus câteva soluții pentru fluidizarea traficului, odată cu deschiderea anului școlar. Printre măsuri se numără modificarea OUG 195/2002 și a regulamentului, astfel încât soluționarea accidentelor ușoare să fie mai rapidă, serviciile contravenționale să fie digitalizate prin HUB-ul MAI, iar circulația bicicletelor, trotinetelor și mopedelor pe benzile BUS să fie clar reglementată.

De asemenea, numărul polițiștilor desemnați pentru fluidizarea traficului poate fi mărit în caz de urgență, dar aceasta este o măsură cu caracter temporar și „este nevoie de implicarea autorităților publice locale și centrale în a acorda sprijin pentru dezvoltarea cât mai rapidă a unor soluții eficiente, pe termen lung”, a avertizat IGPR.

La capitolul sistematizare, Poliția Română recomandă generalizarea zonelor de tip „Kiss & ride”, accelerarea implementării benzilor dedicate transportului public, introducerea de sensuri unice și giratorii lângă școli și integrarea tuturor semafoarelor într-un sistem adaptiv. De asemenea, polițiștii cer dezvoltarea unei infrastructuri inteligente care să ajute în dirijarea traficului.

Planul mai prevede investiții în transportul public, adică reabilitarea liniilor de tramvai și construirea de parcări park & ride la nivelul fiecărui sector. Totodată, IGPR propune ca autoritățile locale să stabilească intervale orare dedicate pentru salubrizare și aprovizionare, pentru a evita suprapunerea cu orele de vârf.

