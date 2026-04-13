Crima șocantă, care a avut loc săptămâna trecută într-un centru cultural din Villanueva de la Cañada (comunitatea Madrid), a cutremurat opinia publică din Spania.

Băiatul a fost înjunghiat de 20 de ori

Tragedia s-a produs joi seară, în jurul orei 19:45, în incinta centrului cultural „La Despernada”. Minorul, rezident în localitatea Brunete, se afla la un curs de limba engleză.

Conform primelor date ale anchetei, băiatul a mers la toaletă, unde a fost surprins de atacator – un tânăr de origine latino-americană.

Suspectul l-a înjunghiat cu sălbăticie, aplicându-i copilului până la 20 de lovituri de cuțit. Echipajele serviciului de urgență 112 au reușit inițial să îl stabilizeze la fața locului și l-au transferat de urgență la Spitalul „12 de Octubre”.

Din nefericire, din cauza rănilor extrem de grave suferite la nivelul gâtului, pieptului și spatelui, băiatul a decedat.

Anchetatorii caută probe

Atacatorul a fugit imediat după comiterea faptei, însă a fost capturat de Garda Civilă doar câteva ore mai târziu. Prezentat duminică în fața magistratului de serviciu din Móstoles, suspectul a refuzat să depună mărturie.

În consecință, judecătorul a dispus încarcerarea sa provizorie la penitenciarul Navalcarnero.

Între timp, investigația Gărzii Civile continuă contra cronometru pentru strângerea dovezilor. Autoritățile au mobilizat unități canine specializate în detecție biologică pentru a găsi cuțitul folosit în atac.

Hainele purtate de suspect în momentul comiterii crimei sunt de negăsit. Surse din anchetă, citate de agenția EFE, sugerează că o rudă a suspectului le-ar fi spălat intenționat pentru a șterge urmele de sânge și a distruge probele.

Comunitatea se pregătește acum să își ia rămas-bun de la copil. Trupul neînsuflețit al lui David va fi depus luni, între orele 12:00 și 20:00, la casa funerară din Villanueva de la Cañada.

Slujba de înmormântare este programată pentru ziua de marți, la ora 12:00.

