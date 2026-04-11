Agresorul, un peruan care suferă de autism

Crima șocantă s-a petrecut joi, în jurul orei 19:45, când agresorul, un tânăr de 23 de ani de origine peruană care suferă de autism, a atacat victima pe la spate în interiorul toaletei. Minorul de origine român, a suferit mai multe răni prin înjunghiere. Mama acestuia se afla afară, așteptându-l după ce băiatul participase la cursuri de engleză.

Buenos días:



Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia.



También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de #SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida. https://t.co/8VUIXG7CVd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2026

Când echipajele de urgență au ajuns la fața locului, copilul rănit se afla în stop cardiorespirator din cauza rănilor suferite la gât, spate și torace. Personalul medical l-a resuscitat și a reușit îl stabilizeze, transportându-l cu elicopterul, în stare critică, la Spitalul „12 de Octubre” din Madrid. În ciuda acestor eforturi, minorul a murit.

După agresiune, atacatorul a fugit de la locul faptei, fiind capturat după câteva ore. Garda Civilă, în colaborare cu Poliția Locală, a desfășurat un dispozitiv de căutare care a reușit localizarea acestuia în cursul nopții de joi spre vineri.

Auttoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele tragediei și pentru a determina mobilul agresiunii.

Conform primelor informații, atacul s-ar fi produs în urma unui episod de furie al agresorului împotriva unui grup de minori, printre care se afla și David, băiatul de 11 ani ucis.

David, elev în clasa a-VI-a

Primăria din Villanueva de la Cañada a păstrat un minut de reculegere, vineri, la ora 12:00, în memoria minorului și a decis suspendarea tuturor evenimentelor programate în oraș.

„Reiterăm sprijinul nostru pentru familia minorului decedat și facem apel la responsabilitatea și calmul tuturor cetățenilor în aceste momente dificile”, subliniază autoritățile.

David, băiatul care și-a pierdut viața, juca în echipa de fotbal a clubului Villanueva de La Cañada. Acesta era elev în clasa a VI-a la școala Santiago Apóstol din localitate.

Julio, presupusul autor al agresiunii, este un tânăr cu antecedente de comportament conflictual care, în mai multe rânduri, ajunsese să scoată un cuțit în fața altor minori.

Conform relatărilor unor părinți, aceștia își avertizaseră copiii de mai multe ori să evite orice legătură cu el.

