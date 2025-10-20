Epicentrul a fost localizat la 9 km nord-est de Brăila și 11 km sud de Galați, potrivit Agerpres.

Seismul a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 9 km nord-est de Brăila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de Tulcea, 63 km vest de Izmayil, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.

În luna octombrie, România a înregistrat 19 cutremure cu magnitudini între 2 și 4 pe scara Richter.

Cele mai puternice seisme din acest an au avut loc pe 13 februarie în Buzău și 11 mai în Vrancea, ambele cu magnitudine 4,4.

În 2024, cel mai semnificativ cutremur a avut magnitudinea 5,4, producându-se în județul Buzău pe 16 septembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE