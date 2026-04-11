„Am născut de două ori prin cezariană, nu pentru că «am ales uşor» sau pentru că «nu am vrut să nasc natural», ci pentru că a fost decizia corectă, luată împreună cu medicul meu, pentru mine şi pentru copiii mei. Şi acum mă uit la panourile astea din Bucureşti şi, sincer, mi se pare o nebunie. Chiar nu-mi vine să cred că, în anul 2026, astfel de mesaje ajung să fie puse în spaţiul public, fără nicio asumare şi fără nicio responsabilitate. Sunt afirmaţii fără context, fără explicaţii şi fără respect faţă de femeile care le citesc, poate chiar într-un moment în care sunt mai vulnerabile decât oricând”, a transmis Cynthia Păun într-o postare pe Facebook.

Senatoarea a subliniat că naşterea nu poate fi redusă la un slogan sau la o dezbatere alb-negru. Ea a subliniat că, pentru multe femei, inclusiv pentru ea, nașterea prin cezariana a fost o soluţie medicală necesară, uneori chiar salvatoare.

„Femeile nu au nevoie să fie convinse, judecate sau corectate prin astfel de mesaje. Au nevoie să fie informate corect de personal medical şi susţinute în deciziile pe care le iau pentru ele şi pentru copiii lor”, a afirmat aceasta.

Cynthia Păun a solicitat autorităţilor să ia măsuri ferme pentru eliminarea şi sancţionarea acestor mesaje controversate.

„Nu este normal ca spaţiul public să fie folosit pentru a răspândi mesaje care pot afecta sănătatea şi deciziile unor oameni aflaţi într-un moment vulnerabil. Responsabilitatea nu este opţională atunci când comunici în spaţiul public. Iar legea trebuie aplicată, nu ignorată”, a punctat senatoarea USR.

Aceasta atrage atenţia că astfel de campanii pot avea un impact negativ asupra femeilor care se confruntă cu decizii medicale dificile, solicitând ca mesajele să fie înlocuite cu informaţii corecte, oferite de specialişti, şi care să sprijine deciziile individuale ale viitoarelor mame.

În mai multe cartiere din București au apărut panouri care încurajează viitoarele mame să opteze pentru nașterea naturală în locul operației de cezariană. Formulările utilizate au stârnit însă controverse, fiind percepute de unele femei drept discriminatorii.

Panourile nu oferă detalii despre inițiatorii campaniei, ceea ce ridică întrebări despre cine se află în spatele acestora.

