Este vorba practic de cel mai scump model Dacia de pe glob. Este o ediţie limitată şi fiecare exemplar costă 46.990 de euro. 

Modificată în mai puțin de o lună

Modelul, intitulat Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad, are un motor de 1,2 litri pe benzină, 130 de cai-putere şi tracţiune integrală. Jantele din aliaj ușor au 16 inchi, iar maşina modificată este dotată, printre altele, cu o suspensie specială Redust (un producător german de top la nivel internațional), sistem de evacuare sport din oțel inoxidabil, pilot automat, lumini de viraj, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, radio DAB și volan îmbrăcat în piele. 

Mașina a fost produsă în octombrie 2025 și a fost modificată de nemți în mai puțin de o lună. 

Modelul modificat a mai primit șasiu ridicat, de la brandul olandez Koni, garda la sol fiind astfel una mai mare cu aproximativ 40 de milimetri pentru utilizare off-road, amortizoarele fiind special reglate în acest sens. 

Dacia Bigster Extreme de culoare maro roscat pe un piedestal
Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD REDUST OFFROAD. Foto: Carpoint

Pedale sport din aluminiu

Cel mai scump model Dacia din lume mai are ca dotări deosebite suplimentare, majoritatea de la Redust, coș de acoperiș din aluminiu cu o capacitate de încărcare până la 100 de kilograme, faruri de lucru LED față și spate, extensii pentru aripi, anvelope all season General Grabber, folie din bronz satinat, separator portbagaj, set covorașe și praguri din aluminiu, precum și pedale sport din aluminiu cu relief antiderapant. 

Trebuie precizat că acoperirea rezistentă a pieselor de la Redust protejează împotriva condițiilor nefavorabile de drum și vreme, coroziunii și zgârieturilor. Pentru elementele de caroserie și detaliile de design, producătorul german folosește plastic ABS (acrilonitril-butadien-stiren), deoarece acesta îmbină funcționalitatea, estetica, durabilitatea și rezistența la impact.

Muncă multă la precedentul proiect, pornit de la Duster

„Nu am lucrat mult timp la Dacia Bigster, deoarece vehiculul este foarte apropiat din punct de vedere tehnic și conceptual de predecesorul său, Dacia Duster. Drept urmare, au fost necesare doar modificări minore ale componentelor existente, iar efortul general a fost relativ ușor de gestionat. 

Situația a fost cu totul diferită în cazul primului nostru proiect Redust, bazat pe Dacia Duster. Acest proiect a reprezentat o adevărată provocare pentru noi. Am lucrat la dezvoltarea sa mai mult de un an. Designul a suferit mai multe revizuiri, iar multe detalii au trebuit ajustate în repetate rânduri pentru a rămâne conforme cu standardele TÜV și pentru a obține în același timp un aspect coerent și de înaltă calitate, care să se potrivească atât filozofiei noastre de design, cât și caracterului vehiculului. 

Această fază a implicat multe nopți nedormite și numeroase călătorii prin Europa până când am ajuns, în sfârșit, la stadiul de producție în serie. În cele din urmă, efortul a dat roade: Redust reprezintă astăzi un concept de conversie exclusiv, unic și fără concurență”, a declarat, pentru Libertatea, Eugen Maier, managerul companiei germane Carpoint, cea care a realizat spectaculoasa transformare a modelului Bigster. 

Dacia Bigster Extreme de culoare maro roscatIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Bigster, model de succes la nivel european

În general, Carpoint vinde vehicule atât ca și conversii complet finalizate, cât și ca proiecte personalizate, adaptate cerințelor individuale ale clienților. 

Clienții pot, de asemenea, să ducă propriile vehicule sau să le aducă companiilor partenere pentru conversie. Compania germană Carpoint are o vechime de peste 15 ani pe piață, atât ca dealer Dacia, cât și ca firmă specializată în modificări ale mașinilor. 

Conform unui comunicat Renault din octombrie 2025, modelul Bigster a fost al doilea cel mai vândut SUV compact (C-SUV) din Europa, pe segmentul retail, începând din iunie 2025, cu 22.353 de înmatriculări în T3 și peste 39.700 de la începutul anului 2025. De la lansare și până la începutul lui octombrie 2025, Bigster a înregistrat peste 55.000 de comenzi. 

Dacia Bigster a fost lansată oficial în România la începutul anului 2025, cu primele comenzi plasate în ianuarie 2025 și livrări către clienți începând cu primăvara 2025, cu un preț de pornire de 23.000 de euro și patru tipuri de motorizări. 

Acest nou SUV, produs la uzina de la Mioveni și totodată cea mai mare mașină din istoria companiei, a marcat un pas important pentru Dacia, fiind primul model cu o gamă hibridă completă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Adevărul din spatele colaborării cu A.S.I.A. Alina Crișan: „Îmi venea să renunț”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Toți cei 2.300.000 de dolari s-au strâns pentru Andreea Anița. România s-a oprit pentru 8 zile și a făcut imposibilul posibil pentru tânăra cu sarcom sinovial din Fălticeni
Știri România 15:43
Toți cei 2.300.000 de dolari s-au strâns pentru Andreea Anița. România s-a oprit pentru 8 zile și a făcut imposibilul posibil pentru tânăra cu sarcom sinovial din Fălticeni
Un șofer bulgar voia să intre în România cu o mașină de 150.000 de lei, căutată în Italia
Știri România 15:15
Un șofer bulgar voia să intre în România cu o mașină de 150.000 de lei, căutată în Italia
Parteneri
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Adevarul.ro
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Ana Iorga și Adrian Elicopter, declarații despre „Dragoste la țară”, filmul cu peste 300.000 de bilete vândute în două săptămâni: „Un semnal de alarmă subtil”
Interviu
Stiri Mondene 15:29
Ana Iorga și Adrian Elicopter, declarații despre „Dragoste la țară”, filmul cu peste 300.000 de bilete vândute în două săptămâni: „Un semnal de alarmă subtil”
„Survivor România”, 17 ianuarie 2026. Concurenții trebuie să îți găsească motivația pentru a da totul în jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 14:29
„Survivor România”, 17 ianuarie 2026. Concurenții trebuie să îți găsească motivația pentru a da totul în jocul pentru imunitate
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
El este adolescentul de 17 ani care şi-a pierdut viaţa dintr-o joacă. Ştefan urma să facă 18 ani în martie
ObservatorNews.ro
El este adolescentul de 17 ani care şi-a pierdut viaţa dintr-o joacă. Ştefan urma să facă 18 ani în martie
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O româncă de 58 de ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un camion, în Italia
KanalD.ro
O româncă de 58 de ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un camion, în Italia

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump