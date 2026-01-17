Este vorba practic de cel mai scump model Dacia de pe glob. Este o ediţie limitată şi fiecare exemplar costă 46.990 de euro.

Modificată în mai puțin de o lună

Modelul, intitulat Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad, are un motor de 1,2 litri pe benzină, 130 de cai-putere şi tracţiune integrală. Jantele din aliaj ușor au 16 inchi, iar maşina modificată este dotată, printre altele, cu o suspensie specială Redust (un producător german de top la nivel internațional), sistem de evacuare sport din oțel inoxidabil, pilot automat, lumini de viraj, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, radio DAB și volan îmbrăcat în piele.

Mașina a fost produsă în octombrie 2025 și a fost modificată de nemți în mai puțin de o lună.

Modelul modificat a mai primit șasiu ridicat, de la brandul olandez Koni, garda la sol fiind astfel una mai mare cu aproximativ 40 de milimetri pentru utilizare off-road, amortizoarele fiind special reglate în acest sens.

Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD REDUST OFFROAD. Foto: Carpoint

Pedale sport din aluminiu

Cel mai scump model Dacia din lume mai are ca dotări deosebite suplimentare, majoritatea de la Redust, coș de acoperiș din aluminiu cu o capacitate de încărcare până la 100 de kilograme, faruri de lucru LED față și spate, extensii pentru aripi, anvelope all season General Grabber, folie din bronz satinat, separator portbagaj, set covorașe și praguri din aluminiu, precum și pedale sport din aluminiu cu relief antiderapant.

Trebuie precizat că acoperirea rezistentă a pieselor de la Redust protejează împotriva condițiilor nefavorabile de drum și vreme, coroziunii și zgârieturilor. Pentru elementele de caroserie și detaliile de design, producătorul german folosește plastic ABS (acrilonitril-butadien-stiren), deoarece acesta îmbină funcționalitatea, estetica, durabilitatea și rezistența la impact.

Muncă multă la precedentul proiect, pornit de la Duster

„Nu am lucrat mult timp la Dacia Bigster, deoarece vehiculul este foarte apropiat din punct de vedere tehnic și conceptual de predecesorul său, Dacia Duster. Drept urmare, au fost necesare doar modificări minore ale componentelor existente, iar efortul general a fost relativ ușor de gestionat.

Situația a fost cu totul diferită în cazul primului nostru proiect Redust, bazat pe Dacia Duster. Acest proiect a reprezentat o adevărată provocare pentru noi. Am lucrat la dezvoltarea sa mai mult de un an. Designul a suferit mai multe revizuiri, iar multe detalii au trebuit ajustate în repetate rânduri pentru a rămâne conforme cu standardele TÜV și pentru a obține în același timp un aspect coerent și de înaltă calitate, care să se potrivească atât filozofiei noastre de design, cât și caracterului vehiculului.

Această fază a implicat multe nopți nedormite și numeroase călătorii prin Europa până când am ajuns, în sfârșit, la stadiul de producție în serie. În cele din urmă, efortul a dat roade: Redust reprezintă astăzi un concept de conversie exclusiv, unic și fără concurență”, a declarat, pentru Libertatea, Eugen Maier, managerul companiei germane Carpoint, cea care a realizat spectaculoasa transformare a modelului Bigster.

Bigster, model de succes la nivel european

În general, Carpoint vinde vehicule atât ca și conversii complet finalizate, cât și ca proiecte personalizate, adaptate cerințelor individuale ale clienților.

Clienții pot, de asemenea, să ducă propriile vehicule sau să le aducă companiilor partenere pentru conversie. Compania germană Carpoint are o vechime de peste 15 ani pe piață, atât ca dealer Dacia, cât și ca firmă specializată în modificări ale mașinilor.

Conform unui comunicat Renault din octombrie 2025, modelul Bigster a fost al doilea cel mai vândut SUV compact (C-SUV) din Europa, pe segmentul retail, începând din iunie 2025, cu 22.353 de înmatriculări în T3 și peste 39.700 de la începutul anului 2025. De la lansare și până la începutul lui octombrie 2025, Bigster a înregistrat peste 55.000 de comenzi.

Dacia Bigster a fost lansată oficial în România la începutul anului 2025, cu primele comenzi plasate în ianuarie 2025 și livrări către clienți începând cu primăvara 2025, cu un preț de pornire de 23.000 de euro și patru tipuri de motorizări.

Acest nou SUV, produs la uzina de la Mioveni și totodată cea mai mare mașină din istoria companiei, a marcat un pas important pentru Dacia, fiind primul model cu o gamă hibridă completă.





