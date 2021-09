Din punctul de vedere al lui Barna, situația este simplă.

”Avem o coaliţie, unul dintre partidele din coaliţie nu mai susţine premierul (…) şi a propus o moţiune de cenzură. Hai să votăm şi dacă premierul are sprijinul şi am înţeles că PSD susţine pe Florin Cîţu şi PNL, foarte bine”, a explicat copreședintele USR PLUS.

Despre declarațiile premierului privind o negociere între PSD și formațiunea condusă de Dan Barna, acesta a precizat: ”Este o minciună sfruntată. Ideea că noi, USR, am negocia cu PSD, premierul, e una ridicolă. Noi am spus foarte clar, această coaliţie, PNL, USR PLUS, UDMR poate să continue cu un premier în stare să conducă o coaliţie. Insinuarea de ieri a domnului este nu de rea credinţă, este o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu care susţine prin vot activ, în Parlament, pe Florin Cîţu?”.

”Toată lumea vede realitatea. Una e să visăm, poate şi eu mă visez noaptea în somn, Superman, dar după aia vine dimineaţa, mă trezesc şi începe viaţa de zi cu zi”, a adăugat Barna, aluzie la recenta postare de pe Instagram a premierului, în care acesta apare în rol de Superman.

Întrebat din nou dacă negociază cu PSD funcția de prim-ministru astfel încât social-democrații să susțină moțiunea de cenzură, Barna a răspuns: „Exclus. Nu există această negociere şi nici nu a existat”.

El spune în schimb că PNL și Cîțu sunt sprijniți de social-democrați.

”Au fost voturile în sincron în Biroul Permanent şi astăzi”, a adăugat Barna.

După patru tentative eșuate de convocare a Birourilor Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, reniunea a avut loc joi, atunci când a fost aprobată citirea moțiunii de cenzură în plen.

În schimb, PSD și PNL au amânat votarea moțiunii de cenzură până când se pronunță Curtea Constituțională cu privire la sesizarea premierului care a invocat că președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, nu a respectat pașii legali când a decis să meargă mai departe cu moțiunea de cenzură. Premierul afirmă că semnăturile inițiatorilor nu au fost strânse cu respectarea legii și Guvernul a fost înțtiințat prea târziu cu privire la moțiune.

