Și-a jignit criticii

Conform G4Media, postarea este îndreptată împotriva muncitorilor imigranți sosiți în România, în principal din Asia, care lucrează în număr mare în sectorul livrărilor de mâncare.

În timpul schimburilor de replici din secțiunea de comentarii, Tanasă și-a jignit criticii folosind termeni degradanți, precum „cetățeni ai unei republici bananiere”, și a distribuit, de asemenea, un articol care tratează infracțiunile asociate curierilor străini.

Experții avertizează însă că astfel de instigări pot avea consecințe grave. În ultima perioadă, în România au avut loc mai multe incidente în care muncitori străini sau livratori de mâncare au fost victimele unor agresiuni verbale sau fizice pe stradă.

Unii susțin că o postare anterioară a lui Tanasă ar putea avea legătură cu o agresiune stradală din București, însă deputatul a negat la acel moment aceste supoziții. Iar noua postare a deputatului se încadrează în retorica sa xenofobă.

Dan Tanasă este cunoscut comunității maghiare din Transilvania în primul rând pentru acțiunile sale antimaghiare: de-a lungul anilor, acesta a intentat sute de procese împotriva utilizării simbolurilor comunității maghiare, a steagului secuiesc sau a inscripțiilor bilingve, atacând în mod sistematic drepturile de folosire a limbii materne.

Cine este Dan Tanasă, deputatul AUR care a înjurat în Parlament

Potrivit site-ului Camerei Deputaților, Dan Tanasă, cel care l-a înjurat pe colegul său de la USR Ionuţ Moşteanu pe holurile Parlamentului, este deputat AUR ales în Mureș în decembrie 2020 și președinte la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.

Născut pe 10 martie 1981, la Sfântu Gheorghe, Dan Tanasă, 40 de ani, a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București în 2005, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

Șase ani mai târziu, în 2011, Dan Tanasă a obținut diploma de master la SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, tema lucrării fiind „România și românii în presă de limbă maghiară din România”. Între 2005 și 2007, actualul deputat AUR a fost inginer de vânzări, mai întâi la o firmă din Sfântu Gheorghe, apoi la Ploiești.







