„De fapt, sunt atât de mândru încât aproape l-am concediat, pentru că spuneau: De ce nu poate Trump să facă asta? O fac, dar o spun altfel”, a afirmat Trump, în prezența lui Rubio și a altor oficiali americani și lideri internaționali. Gluma președintelui a stârnit râsete în rândul audienței, iar acesta a continuat: „Dar Marco, te rog, nu face mai bine decât ai făcut-o. Pentru că dacă o faci, pleci de aici.”

Discursul lui Rubio, susținut sâmbătă la München, a abordat diverse provocări globale, criticând unele politici europene și americane din trecut. Secretarul de stat a subliniat că „euforia” cauzată de căderea Zidului Berlinului în 1989 a dus la o concepție greșită despre viitorul global. „Aceasta a fost o idee prostească, care a ignorat atât natura umană, cât și lecțiile a peste 5.000 de ani de istorie umană înregistrată”, a declarat Rubio.

Rubio a abordat subiecte precum migrația în masă, comerțul global și energia curată, criticând lipsa de atenție asupra impactului intern al acestor politici. Totodată, el a apelat la colaborarea între SUA și Europa pentru a remedia greșelile trecutului. „Sub conducerea președintelui Trump, Statele Unite ale Americii își vor asuma din nou sarcina reînnoirii și restaurării… este preferința și speranța noastră să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noștri de aici, din Europa”, a afirmat Rubio.

Discursul secretarului de stat a fost primit cu ovații, marcând un contrast puternic față de reacția rezervată pe care vicepreședintele Vance a primit-o la aceeași conferință în 2025. La vremea respectivă, Vance a criticat țările europene pentru acceptarea migrației în masă și reprimarea libertății de exprimare.

În ciuda aprecierilor primite de Rubio, Trump a profitat de ocazie pentru a lăuda și munca vicepreședintelui său, JD Vance: „Aprecierea pe care o primește JD este grozavă”, a declarat liderul american.

