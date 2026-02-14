Deși a reafirmat că SUA și Europa sunt „parte a aceleiași comunități”, șeful diplomației americane a avertizat că vechea ordine a alianței transatlantice nu mai este sustenabilă.

Rubio a subliniat clar noua doctrină a administrației Trump: parteneriatul rămâne esențial, dar Europa trebuie să renunțe la dependența de securitate față de Washington.

„Nu vom fi îngrijitorii declinului Occidentului”

Fără a cere scuze pentru recentele tensiuni diplomatice – inclusiv solicitările controversate ale SUA privind anexarea Groenlandei sau criticile dure la adresa liderilor europeni – Rubio a invitat Europa să lucreze împreună pentru a „repara un status quo defectuos”.

„Vrem aliați care se pot apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu simtă tentația să ne conteste puterea colectivă”, a declarat oficialul.

„Noi, cei din America, nu avem niciun interes să fim îngrijitori politicoși și ordonați ai declinului gestionat al Occidentului”, a adăugat Marco Rubio.

Critica globalismului și accentul pe identitatea creștină

Discursul a reflectat prioritățile agendei „America First”, Rubio criticând instituțiile internaționale, comerțul nelimitat și politicile energetice care „sărăcesc poporul”, precum și migrația în masă care „amenință coeziunea societăților”.

Într-o îndepărtare de la retorica tradițională bazată pe „valori democratice comune”, secretarul de stat a invocat legături mai profunde, culturale și spirituale: „Suntem legați prin credința creștină, cultură, moștenire și sacrificiile pe care strămoșii noștri le-au făcut împreună”.

„Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supraviețui”, a spus Rubio în discursul său, adăugând că SUA „vor fi mereu un copil al Europei”.

Ucraina și „eșecul ONU”

Deși războiul din Ucraina a dominat agenda conferinței, Rubio a evitat o condamnare directă a Rusiei, folosind subiectul pentru a ataca ineficiența Națiunilor Unite.

El a susținut că doar intervenția SUA a reușit să aducă părțile la masa negocierilor, în căutarea unei păci pe care a descris-o drept „încă iluzorie”.

Pe de altă parte, demnitarul american a declarat că Washingtonul nu știe dacă Rusia vrea cu adevărat să pună capăt războiului din Ucraina.

„Nu știm dacă dorința rușilor de a pune capăt războiului este sinceră”, a recunoscut Rubio, în contextul în care săptămâna viitoare se va desfășura la Geneva o nouă rundă de discuții în acest dosar.

Reacția Europei: ușurare precaută

Liderii europeni, care vineri își exprimaseră dorința de a reduce dependența de SUA, au primit mesajul cu un optimism rezervat.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, s-a declarat „foarte liniștită” de tonul lui Rubio, numindu-l un „aliat puternic”, deși a recunoscut implicit existența unor voci mai radicale în cadrul administrației de la Casa Albă.

