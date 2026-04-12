Însă certitudinea rezultatului final ar putea să se lase așteptată mai mult decât de obicei, pe fondul unor proceduri complicate și al unor posibile dispute juridice.

Calcule pentru locurile din Parlament

Conform datelor furnizate de Median după închiderea secțiilor de votare, Tisza s-ar baza pe 55,5% din voturile exprimate pe liste, lăsând Fidesz la cota de 37,9%. Această proiecție sugerează că noul partid de opoziție ar obține între 131 și 139 de mandate.

Majoritatea de două treimi (necesară pentru schimbări constituționale) se atinge la 133 de mandate. Totuși, zarurile încă nu sunt aruncate.

Potrivit Centrului de Cercetare 21 și institutului Median, partidului Tisza i-ar mai trebui un vot pentru a obține două treimi din locurile din Parlamentul Ungariei.

De ce durează atât de mult numărarea voturilor

Pentru a garanta secretul votului, în fiecare dintre cele 106 circumscripții individuale se lasă „deschisă” cel puțin o secție de votare.

Rolul acesteia este de a verifica voturile cetățenilor cu viză de flotant (care votează într-o altă localitate decât cea de domiciliu) și ale celor care și-au exprimat opțiunea prin ambasade și consulate.

Anul acesta, peste 314.000 de alegători se află în aceste categorii speciale (aproape 224.000 de vize de flotant și peste 90.000 de înregistrări pentru misiunile diplomatice). Numărarea finală a acestor pachete de voturi va avea loc abia pe 17 sau 18 aprilie.

Având în vedere diferențele uneori minime între primii doi clasați din unele circumscripții, aceste sute de mii de voturi pot schimba soarta a cel puțin 1-2 mandate – exact cele de care depinde pragul de două treimi sau de trecerea pragului electoral pentru partidele mici.

Acuzații de fraudă pot declanș un „ping-pong juridic”

Alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă apăsătoare. Opoziția, sprijinită de activiști de tip „santinele”, a monitorizat secțiile pentru a preveni posibile fraude orchestrate de Fidesz, în timp ce partidul de guvernământ a acuzat la rândul său Tisza de cumpărare de voturi.

Această vigilență reciprocă a generat dovezi vizuale care ar putea fundamenta contestații.

Dániel Döbrentey, expert electoral în cadrul organizației TASZ, subliniază că practica juridică este încă nebuloasă: o posibilă fraudă înregistrată în ziua votului trebuie contestată în trei zile, chiar dacă nu a fost stabilit rezultatul final.

Dacă comisiile electorale locale nu gestionează eficient valul de plângeri – care ar putea fi bazate inclusiv pe videoclipuri generate cu inteligența artificială (AI) – procesele s-ar putea muta, rând pe rând, de la Comitetul Electoral Național la Curia (Curtea Supremă) și, ulterior, la Curtea Constituțională.

Aceste căi de atac se supun unor termene extrem de scurte (între 3 și 5 zile), riscând să declanșeze un interminabil joc de „ping-pong juridic”.

În cazul în care contestațiile sunt validate, într-una sau mai multe circumscripții, alegerile ar putea fi reluate.

Ce s-ar întâmpla dacă nu există un rezultat final până în luna mai

Legislativul prevede ca noua sesiune parlamentară să fie convocată în termen de 30 de zile de la scrutin. Cu posibile renumărări și reluări de alegeri, rezultatele finale oficiale ar putea fi anunțate abia în luna mai.

Döbrentey subliniază că nu este exclus scenariul unui Parlament parțial format atunci când va trebui să aleagă noul prim-ministru.

Spre deosebire de România, unde Curtea Constituțională a demonstrat că poate anula întregul scrutin național, legislația din Ungaria tratează separat listele de partid și cele 106 circumscripții individuale.

Singurul actor capabil să anuleze unilateral toate rezultatele este chiar guvernul condus de Viktor Orbán, care își va exercita puterea deplină până la instalarea noii structuri executive, și beneficiază și de un regim special de „stare de urgență” activ până la 13 mai.

Teoretic, explică Döbrentey, Executivul ar putea folosi un decret de urgență pentru a invalida deciziile de stabilire a rezultatelor, invocând, de exemplu, o interferență străină masivă. Deși ar fi un scenariu politic „extrem de extrem” și un atac frontal asupra statului de drept, posibilitatea legală există.

Rolul președintelui

Deși proiecțiile nu arată acest lucru momentan, în eventualitatea unui parlament fragmentat, rolul președintelui republicii, Tamás Sulyok (un apropiat al lui Orbán), va fi determinant.

Legea nu îl obligă să mandateze liderul partidului cu cele mai multe locuri să formeze guvernul. Dacă, printr-un joc al alianțelor (de exemplu, o coalizare a Fidesz cu extrema dreaptă, Mi Hazánk), se poate forma o majoritate, președintele i-ar putea solicita lui Orbán să formeze un nou cabinet.

Dacă niciun premier nu este votat de Parlament în 40 de zile, șeful statului este obligat să dizolve legislativul și să convoace din nou alegeri în termen de 120 de zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi turiști blocați pe un traseu dificil din munții Piatra Craiului au stat zeci de minute culcați pe burtă, în zăpada înghețată: „Să nu alunece în prăpastie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Dan Artimon a murit la vârsta de 59 de ani. Ultimul mesaj al lui George Simion pentru parlamentarul care a fost membru fondator AUR
Știri România 12 apr.
Dan Artimon a murit la vârsta de 59 de ani. Ultimul mesaj al lui George Simion pentru parlamentarul care a fost membru fondator AUR
Răzvan Lucescu a plecat din România de Paște, cu ochii în lacrimi: „E greu să mai spui ceva”. Ce sfat le-a transmis românilor
Știri România 12 apr.
Răzvan Lucescu a plecat din România de Paște, cu ochii în lacrimi: „E greu să mai spui ceva”. Ce sfat le-a transmis românilor
Parteneri
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Adevarul.ro
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu. Mai are datorii, dar fiica sa, Irina, nu are bani să le achite
Stiri Mondene 12 apr.
Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu. Mai are datorii, dar fiica sa, Irina, nu are bani să le achite
Paște fără miel pentru Leonard Doroftei! Ce pune fostul campion pe masa festivă și ce alte vedete spun „pas” tradiției
Stiri Mondene 12 apr.
Paște fără miel pentru Leonard Doroftei! Ce pune fostul campion pe masa festivă și ce alte vedete spun „pas” tradiției
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
ObservatorNews.ro
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Adevărul despre postul intermitent: se ridică la înălțimea reputației sale în privința pierderii în greutate?
Mediafax.ro
Adevărul despre postul intermitent: se ridică la înălțimea reputației sale în privința pierderii în greutate?
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
Wowbiz.ro
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit