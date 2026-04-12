Însă certitudinea rezultatului final ar putea să se lase așteptată mai mult decât de obicei, pe fondul unor proceduri complicate și al unor posibile dispute juridice.

Calcule pentru locurile din Parlament

Conform datelor furnizate de Median după închiderea secțiilor de votare, Tisza s-ar baza pe 55,5% din voturile exprimate pe liste, lăsând Fidesz la cota de 37,9%. Această proiecție sugerează că noul partid de opoziție ar obține între 131 și 139 de mandate.

Majoritatea de două treimi (necesară pentru schimbări constituționale) se atinge la 133 de mandate. Totuși, zarurile încă nu sunt aruncate.

Potrivit Centrului de Cercetare 21 și institutului Median, partidului Tisza i-ar mai trebui un vot pentru a obține două treimi din locurile din Parlamentul Ungariei.

De ce durează atât de mult numărarea voturilor

Pentru a garanta secretul votului, în fiecare dintre cele 106 circumscripții individuale se lasă „deschisă” cel puțin o secție de votare.

Rolul acesteia este de a verifica voturile cetățenilor cu viză de flotant (care votează într-o altă localitate decât cea de domiciliu) și ale celor care și-au exprimat opțiunea prin ambasade și consulate.

Anul acesta, peste 314.000 de alegători se află în aceste categorii speciale (aproape 224.000 de vize de flotant și peste 90.000 de înregistrări pentru misiunile diplomatice). Numărarea finală a acestor pachete de voturi va avea loc abia pe 17 sau 18 aprilie.

Având în vedere diferențele uneori minime între primii doi clasați din unele circumscripții, aceste sute de mii de voturi pot schimba soarta a cel puțin 1-2 mandate – exact cele de care depinde pragul de două treimi sau de trecerea pragului electoral pentru partidele mici.

Acuzații de fraudă pot declanș un „ping-pong juridic”

Alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă apăsătoare. Opoziția, sprijinită de activiști de tip „santinele”, a monitorizat secțiile pentru a preveni posibile fraude orchestrate de Fidesz, în timp ce partidul de guvernământ a acuzat la rândul său Tisza de cumpărare de voturi.

Această vigilență reciprocă a generat dovezi vizuale care ar putea fundamenta contestații.

Dániel Döbrentey, expert electoral în cadrul organizației TASZ, subliniază că practica juridică este încă nebuloasă: o posibilă fraudă înregistrată în ziua votului trebuie contestată în trei zile, chiar dacă nu a fost stabilit rezultatul final.

Dacă comisiile electorale locale nu gestionează eficient valul de plângeri – care ar putea fi bazate inclusiv pe videoclipuri generate cu inteligența artificială (AI) – procesele s-ar putea muta, rând pe rând, de la Comitetul Electoral Național la Curia (Curtea Supremă) și, ulterior, la Curtea Constituțională.

Aceste căi de atac se supun unor termene extrem de scurte (între 3 și 5 zile), riscând să declanșeze un interminabil joc de „ping-pong juridic”.

În cazul în care contestațiile sunt validate, într-una sau mai multe circumscripții, alegerile ar putea fi reluate.

Ce s-ar întâmpla dacă nu există un rezultat final până în luna mai

Legislativul prevede ca noua sesiune parlamentară să fie convocată în termen de 30 de zile de la scrutin. Cu posibile renumărări și reluări de alegeri, rezultatele finale oficiale ar putea fi anunțate abia în luna mai.

Döbrentey subliniază că nu este exclus scenariul unui Parlament parțial format atunci când va trebui să aleagă noul prim-ministru.

Spre deosebire de România, unde Curtea Constituțională a demonstrat că poate anula întregul scrutin național, legislația din Ungaria tratează separat listele de partid și cele 106 circumscripții individuale.

Singurul actor capabil să anuleze unilateral toate rezultatele este chiar guvernul condus de Viktor Orbán, care își va exercita puterea deplină până la instalarea noii structuri executive, și beneficiază și de un regim special de „stare de urgență” activ până la 13 mai.

Teoretic, explică Döbrentey, Executivul ar putea folosi un decret de urgență pentru a invalida deciziile de stabilire a rezultatelor, invocând, de exemplu, o interferență străină masivă. Deși ar fi un scenariu politic „extrem de extrem” și un atac frontal asupra statului de drept, posibilitatea legală există.

Rolul președintelui

Deși proiecțiile nu arată acest lucru momentan, în eventualitatea unui parlament fragmentat, rolul președintelui republicii, Tamás Sulyok (un apropiat al lui Orbán), va fi determinant.

Legea nu îl obligă să mandateze liderul partidului cu cele mai multe locuri să formeze guvernul. Dacă, printr-un joc al alianțelor (de exemplu, o coalizare a Fidesz cu extrema dreaptă, Mi Hazánk), se poate forma o majoritate, președintele i-ar putea solicita lui Orbán să formeze un nou cabinet.

Dacă niciun premier nu este votat de Parlament în 40 de zile, șeful statului este obligat să dizolve legislativul și să convoace din nou alegeri în termen de 120 de zile.

