Într-un videoclip, Maduro apare încătușat, îmbrăcat într-un hanorac, mergând pe holul sediului agenției antidrog americane din Manhattan. „Noapte bună”, spune el, întrebând apoi în spaniolă dacă a folosit corect expresia, după care adaugă „La mulți ani”.

Rolul Administrația pentru Controlul Drogurilor

Dar ce este DEA? Administrația pentru Controlul Drogurilor (Drug Enforcement Administration – DEA) este o agenție aflată în subordinea Departamentului de Justiție al Statelor Unite, responsabilă cu aplicarea legilor și reglementărilor privind substanțele controlate.

Misiunea sa este de a reduce disponibilitatea drogurilor ilegale atât pe piața internă, cât și la nivel internațional.

De asemenea, DEA acționează pentru destructurarea organizațiilor de trafic de droguri și colaborează cu alte agenții guvernamentale în combaterea infracțiunilor asociate drogurilor. Agenția a fost înființată în anul 1973.

Buget de 3 miliarde de dolari

În anul fiscal 2024, DEA a înregistrat cheltuieli nete de 2,61 miliarde de dolari, reprezentând 5,9% din totalul de 44 de miliarde de dolari cheltuite de Departamentul de Justiție. Aceste cheltuieli au constituit aproximativ 0,6% din totalul cheltuielilor federale ale SUA.

Pentru anul fiscal în curs, agenția a primit autorizația de a cheltui 3 miliarde de dolari. Aceasta a reportat un sold de 318 milioane de dolari din anul anterior, a primit 3 miliarde de dolari în alocări noi și are dreptul de a utiliza încă 41 de milioane de dolari din alte surse bugetare.

Până în prezent, 82,4% din bugetul total, adică aproximativ 3 miliarde de dolari, a fost deja angajat. Din punctul de vedere al cheltuielilor nete, DEA ocupă locul al cincilea între subdiviziunile Departamentului de Justiție.

Cheltuielile DEA cresc constant

Cheltuielile nete reflectă diferența dintre cheltuielile totale ale agenției și veniturile obținute din activități proprii, precum taxe sau chirii. Atunci când aceste venituri acoperă integral cheltuielile, rezultatul poate fi un nivel negativ al cheltuielilor nete.

Unele agenții funcționează constant cu cheltuieli nete pozitive, în timp ce altele pot înregistra periodic valori negative. La fel ca în cazul bugetului federal general, cheltuielile agențiilor se modifică în timp, ca urmare a inflației, a schimbărilor de politici publice, a evoluției programelor și a noilor provocări apărute.

Ajustate la inflație, cheltuielile federale ale DEA au crescut de la 794,6 milioane de dolari în 1980 la aproximativ 3 miliarde de dolari în 2025.

Condusă de un administrator care raportează direct Procurorului Federal

În septembrie 2024, aproximativ 8.912 dintre cei 2,31 milioane de angajați civili federali lucrau pentru DEA, cu 10,3% mai puțini decât în 2010.

Conform celor mai recente date, ponderea personalului DEA (0,4%) este mai mare decât ponderea sa în bugetul federal (0,038%).

DEA este condusă de un administrator, numit de președintele Statelor Unite și confirmat de Senat. Acesta raportează direct Procurorului General și este responsabil de supravegherea aplicării legislației privind substanțele controlate. Funcția nu are o durată fixă de mandat.

Președintele american Donald Trump a oferit detalii despre capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale pe care îi acuză de trafic de droguri și terorism (narcoterorism).