Operațiunea a implicat peste 150 de aeronave și a fost rezultatul mai multor luni de organizare și repetiții. Pentru succesul misiunii au fost mobilizate inclusiv CIA, Agenția Națională de Securitate (NSA) și Agenția Națională de Inteligență Geospațială (NGA), iar vârsta militarilor care au participat activ la misiune a variat între 20 și 49 de ani.

Donald Trump a povestit că, după ce forțele speciale americane au pătruns în baza militară din Caracas și au ajuns în camera lui Maduro, dictatorul din Venezuela și soția sa au încercat să se refugieze într-o altă încăpere, întărită cu oțel, însă ambii au fost opriți de forțele americane înainte să intre acolo.

Trump, în timpul conferinței de presă de la Mar-a-Lago, Florida, în care a oferit detalii despre prinderea lui Nicolas Maduro. Foto: Profimedia

„Încerca să ajungă într-un loc sigur. Știți ce înseamnă un loc sigur, totul din oțel. Dar nu a reușit să ajungă la ușă pentru că oamenii noștri au fost extrem de rapizi, au trecut peste toată opoziția întâmpinată. Și a fost multă opoziție. Au fost multe focuri de armă”, a explicat președintele SUA într-o conferință de presă.

Și a continuat: „El încerca să ajungă într-un loc sigur, care însă nu ar fi fost atât sigur, pentru că i-am fi aruncat ușa în aer în aproximativ 47 de secunde, așa mi s-a transmis. Indiferent cât de groasă era ușa, pentru că era o ușă foarte groasă, o ușă foarte grea. Maduro a ajuns la ușă, dar nu a reușit să o închidă”.

Imagine cu Nicolas Maduro încătușat și cu o mască la ochi, în timp ce era transportat cu nava militară americană USS Iwo Jima spre Statele Unite. Foto: Donald Trump / Truth Social

Întrebat de jurnaliști dacă exista posibilitatea ca Maduro să fie omorât în caz că se împotrivea și deschidea focul, Donald Trump a răspuns afirmativ.

Trump a mai spus că „dictatorul şi teroristul” Maduro „a dispărut în sfârşit” și că SUA vor conduce deocamdată Venezuela „până în momentul în care putem realiza o tranziție sigură, corectă și judicioasă” către noul guvern care să înlocuiască vechea administrație.

Președintele american a subliniat că niciun soldat al Statelor Unite nu a fost omorât în timpul operațiunii militare speciale și că niciun echipament al armatei SUA nu a fost pierdut: „Aceasta a fost una dintre cele mai uimitoare, eficiente și puternice demonstrații de putere și competență militară americană din istoria Americii”.

Deocamdată nu au fost făcute publice imagini filmate cu operațiunea în urma căreia Maduro a fost capturat și extras din Venezuela, dar Trump a precizat că el a urmărit totul în timp real.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost transportați la New York. Cei doi vor fi judecați de justiția americană pentru trafic de droguri și terorism (narcoterorism). Cel mai probabil, Maduro își va face apariția la tribunalul federal din Manhattan luni, 5 ianuarie, a relatat presa americană.

În acest timp, succesoarea lui Maduro, nerecunoscută însă de Statele Unite, a apărut la televiziunea de stat, flancată de alți oficiali de rang înalt, și a criticat SUA pentru răpirea șefului statului. „Cerem eliberarea imediată a președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores”, a declarat vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez, care l-a numit pe Maduro „singurul președinte al Venezuelei”.

Pe de altă parte, Trump a avertizat că „toate personalităţile politice şi militare din Venezuela trebuie să înţeleagă că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro li se va întâmpla şi lor” dacă nu acceptă decizia SUA.