Declaraţia unui motociclist din coloana lui Oprea: La 220 km/oră îmi dădea flash-uri să accelerez

Potrivit ziare.com, din analiza datelor care cuprindeau locul și momentul plecărilor si ale sosirilor coloanei oficiale a rezultat că Oprea realiza în medie aproximativ 5 deplasări zilnic pe parcursul cărora era însoţit de echipaje ale Poliţiei Rutiere. Spre exemplu, în intervalul 2 ianuarie – 21 octombrie 2015, s-au realizat 1.602 misiuni de însoţire a deplasărilor efectuate de Oprea în Bucureşti.

Registrul Evidenţă Delegaţii este una dintre probele-cheie din dosarul în care Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpă privind moartea poliţistului Bogdan Gigină. Cazul a ajuns din luna iunie pe masa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 1.

Mai mulţi ofiţeri de poliţie având funcţii de conducere în cadrul Direcţiei de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Brigăzii de Poliţie Rutieră au confirmat la DNA ceea ce era în registru.

Una dintre mărturile cheie din dosar este cea dată de unul dintre poliţiştii- motociclişti care mergeau ca antemergător al coloanei lui Oprea. “Eu mi-am desfăşurat activitatea până pe 21 septembrie, cred, dată la care am fost implicat într-un accident la intrarea in Piaţa Victoriei, fiind accidentat şi intrând în concediu medical.

„Am fost înlocuit de Bogdan Gigină”, îşi începe mărturia agentul de poliţie. Cu privire la viteza de deplasare în timpul însoţirii lui Oprea, martorul a arătat că aceasta era deosebit de ridicată, în sensul că trebuia să ajungă la anumite destinaţii în intervale de timp din ce în ce mai scurte.

„La 220 km/oră îmi dădea flash-uri să accelerez”

“Pentru a putea ajunge la destinaţie la ora fixată, am circulat prin Bucureşti şi cu viteze de 150 km/oră. Pe DN1, între Aeroportul Otopeni şi strada Jandarmeriei, am circulat şi cu 220 km/oră. Nu cunosc motivul pentru care ne grăbeam aşa tare, dar am înţeles că domnul Oprea Gabriel aterizase la o bază aeriană cu elicopterul şi trebuia să ajungă repede la unitatea SRI din Băneasa. Chiar când aveam 220 km/ora, maşina de poliţie de însoţire îmi făcea flash-uri să măresc viteza, lucru pe care ofiţerul, cred că XXX XXX (numele ofiţerului de poliţie-n.red), mi l-a transmis şi verbal prin staţie”, a povestit poliţistul motociclist.

Politistul a arătat că a efectuat activitate de însoţire şi pentru alte coloane oficiale, cum ar fi delegaţii venite din străinatate, dar că vitezele de deplasare erau mai mici decât in cazul însoţirii lui Oprea.

Maşina de însoţire impunea viteza

Un alt motociclist, care era rezervă în coloana lui Gabriel Oprea, a fost câteva săptămâni antemergător pentru ministru. “Eu, ca motociclist, am circulat şi cu viteze de 120 sau 130 km/oră, viteza mea era determinată de situaţii precum faptul că maşina de însoţire se apropia de mine, iar eu, pentru a păstra o distanţă de siguranţă, eram nevoit să accelerez pentru a mă îndepărta de ea ori, uneori, trebuia sa mă grăbesc către intersecţiile neasigurate de agenţi pentru a dirija traficul în aşa fel încât să asigur trecerea fluentă a coloanei”, a relatat acesta.

Un alt agent de poliţie care conducea motocicleta din coloană a arătat că aghiotantul le transmitea atât locaţia, cât şi ora la care trebuia să ajungă. “Noi circulam în aşa fel încât să respectăm dispoziţiile primite. Nu reţin să nu fi reuşit acest lucru”, a declarat martorul.

Gabriel Oprea era veșnic grăbit

Despre viteze similare a declarat şi un alt motociclist care era antemergător pentru Oprea. “Arăt că în activăţatile mele de însoţire am circulat şi pe timp de ploaie, inclusiv cu viteze de 90-100 km/oră, pe DN1, însă, spre deosebire de însoţirea domnului Oprea Gabriel, în restul activăţatilor de însoţire nu se circula sub presiune. Când spun că la domnul Oprea Gabriel se circula sub presiune, mă refer la faptul că ofiţerul de poliţie comunica prin staţie fraze de genul Urgent, ne grăbim!, verifica prin staţie dacă toţi agenţii din teren sunt în posturi şi transmitea ca în nici o intersecţie să nu lipsească agenţii din posturi”, a prtecizat martorul, la DNA.