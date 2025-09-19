Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a criticat administrația pentru reacția sa la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. El l-a acuzat pe Donald Trump că folosește incidentul pentru a justifica atacurile asupra oponenților politici.

Schumer a afirmat că libertatea de exprimare reprezintă o valoare fundamentală americană, indiferent dacă există sau nu acord cu opiniile exprimate, și a avertizat că încercările de a suprima vocile disidente constituie o cale periculoasă către autocrație, relatează ziarul Washington Times.

„Este revoltător, revoltător că administrația Trump folosește în mod pervers moartea sa îngrozitoare ca pretext pentru a-și intensifica campania de lungă durată împotriva oponenților politici”, a spus Charles E. Schumer.

Democrații au prezentat mai multe exemple de încălcări ale libertății de exprimare. Printre acestea, presiunea exercitată de Brendan Carr, președintele Comisiei Federale de Comunicații, asupra postului ABC pentru a-l suspenda pe prezentatorul Jimmy Kimmel.

Reprezentantul Maxwell Frost din Florida a detaliat alte tactici, cum ar fi blocarea accesului reporterilor la Casa Albă și amenințările la adresa mass-mediei.

Totuși, cel de-al 47-lea președinte al SUA a respins acuzațiile, declarând în cadrul unei conferințe de presă în Regatul Unit că demiterea lui Kimmel s-a datorat audiențelor scăzute, nu represaliilor politice.

Senatorul Eric Schmitt din Missouri a susținut această poziție, acuzând democrații de ipocrizie și de folosirea agențiilor federale împotriva mișcărilor conservatoare.

Senatorul Alex Padilla din California a criticat intervențiile administrației Trump împotriva universităților și utilizarea Gărzii Naționale în protestele din Los Angeles. Padilla a menționat și experiența sa personală, când a fost încătușat pentru întreruperea unei conferințe de presă a secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem.

În fața acestor probleme, democrații au anunțat că au de gând să introducă Legea privind interzicerea dușmanilor politici, menită să ofere protecție juridică persoanelor vizate pe baza discursului lor politic.

Senatorul Chris Murphy din Connecticut a explicat că măsura ar avea consecințe specifice pentru funcționarii guvernamentali care vizează exprimarea protejată de Primul Amendament și ar permite victimelor hărțuirii să recupereze cheltuielile de judecată.

Mai mult, Frost a susținut că „fascismul a ajuns deja în America”, iar Murphy a subliniat că democrații au datoria de a evidenția tendințele autoritare ale lui Trump.

În replică, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson, a acuzat democrații de incitare la violență prin retorica lor. Ea a comparat mesajele lor cu cele găsite pe muniția folosită de asasinul lui Kirk.

