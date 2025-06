Trump merge înainte, chiar și fără acordul statului California

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 08, 2025, 4:52 PM ET ) pic.twitter.com/UytpUAaCs4 — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 8, 2025

Președintele spune că intervenția este necesară pentru a „restabili ordinea” într-un stat pe care l-a acuzat de „haos și neglijență”. În replică, guvernatorul Gavin Newsom a numit decizia „inflamatorie” și „periculoasă”, avertizând că aceasta va agrava situația, nu o va calma.

„Este o mișcare provocatoare, care va escalada tensiunile, nu le va opri”, a spus Newsom într-un comunicat.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 07, 2025, 8:25 PM ET )



If Governor Gavin Newscum, of California, and Mayor Karen Bass, of Los Angeles, cant do their jobs, which everyone knows they cant, then the Federal Government will step in and solve the… pic.twitter.com/mLvzMt9OFb — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 8, 2025

De obicei, Garda Națională acționează sub comanda guvernatorilor, dar Trump a preluat controlul folosind o lege federală care permite președintelui să „federalizeze” trupele în anumite condiții.

Ce lege folosește Trump pentru a mobiliza trupele

Deși nu a invocat Insurrection Act, o lege istorică din secolul 18 folosită în cazuri grave de revoltă, Trump a apelat la o altă prevedere legală, cunoscută ca Title 10. Aceasta îi permite să preia controlul asupra Gărzii Naționale în cazuri excepționale, cum ar fi:

o invazie sau pericol de invazie

o revoltă împotriva autorității federale,

imposibilitatea de a aplica legile cu forțele obișnuite.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 08, 2025, 2:41 AM ET )



Great job by the National Guard in Los Angeles after two days of violence, clashes and unrest. We have an incompetent Governor (Newscum) and Mayor (Bass) who were, as usual (just look at how… pic.twitter.com/5IRKkgZZD2 — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 8, 2025

Totuși, legea spune că ordinul trebuie „emis prin intermediul guvernatorului statului”. Nu este clar dacă Trump poate acționa complet fără acordul lui Newsom, iar experții avertizează că intrăm într-o zonă gri din punct de vedere legal.

Garda Națională are voie doar să protejeze, Trump cere arestări

Trump a precizat că trupele nu vor face ordine direct în stradă, ci vor „sprijini” ofițerii ICE (Agenția pentru Imigrație) în activitățile lor.

„Garda Națională nu poate face muncă de poliție decât dacă președintele invocă Insurrection Act. Cum nu a făcut asta, teoretic, soldații doar îi vor proteja pe cei de la ICE. Practic, pot ajunge să folosească forța”, a explicat profesorul Steve Vladeck, expert în drept militar, de la Georgetown University, care avertizează că acest tip de intervenție, chiar limitat, poate deveni un precedent pentru desfășurări mai dure în viitor.

Totuși, ultimul mesaj al lui Trump este unul categoric.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 09, 2025, 12:19 AM ET )



ARREST THE PEOPLE IN FACE MASKS, NOW! pic.twitter.com/8n96I5rmm8 — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 9, 2025

„Arestați persoanele cu măsti, acum!”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Nu e prima dată când se trimit trupe împotriva protestatarilor

Trump a mai cerut, în 2020, ca guvernatorii să trimită trupele Gărzii Naționale în Washington D.C., pentru a controla manifestațiile după moartea lui George Floyd. Mulți au acceptat. Unii au refuzat și și-au ținut trupele acasă.

La acea vreme, Trump a amenințat că va invoca Insurrection Act, dar secretarul apărării de atunci, Mark Esper, s-a opus.

„Acea lege ar trebui folosită doar în situații extreme”, spunea Esper în 2020.

Cum a fost folosită Insurrection Act în trecut

Această lege a fost aplicată rar în ultimele decenii, dar are un trecut controversat. A fost folosită în anii 1950 și 1960 pentru a proteja elevii de culoare care voiau să meargă la școli desegregate, dar și în anul 1992, după protestele violente din Los Angeles, când polițiștii acuzați că l-au bătut pe Rodney King au fost achitați.

„Vom avea trupe peste tot. Nu o să lăsăm țara asta să fie distrusă, cum a fost sub Biden”, a declarat Trump duminică, întrebat dacă va trimite trupe federale în alte orașe.

În campania din 2023, Trump a spus clar că, dacă va fi reales, nu va mai ezita să folosească armata în interiorul SUA pentru a restabili ordinea. Consilierul său apropiat, Stephen Miller, a explicat că planul prevede ca statele conduse de guvernatori republicani să trimită trupe în statele conduse de democrați, dacă acestea din urmă refuză cooperarea.

După anunțul privind Garda Națională, secretarul apărării Pete Hegseth a spus că și soldații activi de la baza Camp Pendleton ar putea fi trimiși dacă protestele escaladează. Este vorba despre pușcași marini, o forță de elită a armatei americane.