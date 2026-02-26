Robert Garcia, membru al Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, a declarat că a consultat personal documentele care conțin acuzațiile respective și că acestea nu au fost făcute publice.

Suspiciuni privind ascunderea mărturiilor unei femei care a fost agresată sexual pe când avea 13 ani

Potrivit CNN, zeci de înregistrări cu audierea unor martori de către FBI în ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere publicate luna trecută de Departamentul de Justiţie, inclusiv trei interviuri cu o femeie care l-a acuzat pe Donald Trump că a agresat-o sexual pe când avea 13 ani.

Un registru de probe furnizat avocaţilor asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, include numerele de serie pentru 325 de înregistrări ale audierilor martorilor FBI – dar mai mult de 90 dintre aceste înregistrări nu par să fie prezente pe website-ul Departamentului de Justiţie.

„Avem o supravieţuitoare care a făcut acuzaţii grave împotriva preşedintelui”, a declarat pentru CNN Robert Garcia, democratul cu rangul cel mai înalt din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor. „Dar există o serie de documente, şi se pare că ar fi audieri, pe care FBI le-a făcut cu supravieţuitoarea şi care de fapt lipsesc, la care nu avem acces”, a spus el.

Reacția Departamentului de Justiție

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie a negat că ar fi fost ştearsă vreo înregistrare referitoare la Epstein: „Nu am şters nimic şi, aşa cum am spus întotdeauna, toate documentele relevante au fost prezentate”.

Potrivit purtătorului de cuvânt, documentele care nu au fost urcate pe site fie erau „duplicate, confidenţiale sau parte a unei anchete federale în curs”. El nu a răspuns la întrebările suplimentare referitoare la anumite dosare.

Este posibil ca unele dintre documentele menţionate în registrele de probe Maxwell să fie prezente în altă parte în dosare, fără numerele de serie listate în registre sau cu numerele de serie redactate, notează CNN.

La rândul lui, Donald Trump a negat în repetate rânduri orice abatere în legătură cu cazul Epstein și a susținut recent că a fost „total exonerat”.

Multe dintre victime nu își găsesc dosarele

Mai multe victime ale lui Epstein au declarat la rândul lor că au căutat pe website-ului Departamentului de Justiției dosarele cu mărturisirile făcute pentru FBI, dar nu au găsit nimic.

„Toate am căutat declaraţiile noastre ca victime”, a declarat Jess Michaels, care a fost agresată sexual de Epstein când avea 22 de ani.

Rapoartele referitoare la audieri care au fost redactate masiv sau nu au fost publicate sugerează că „acest Departament de Justiţie manipulează de fapt întreaga ţară”, a acuzat Michaels.

„Dosarele 302”

Îngropate în cele peste 3 milioane de pagini de fişiere publicate de Departamentul de Justiție se află şi o serie de documente pe care procurorii federali le-au furnizat avocaţilor lui Maxwell înaintea procesului său din 2021 pentru trafic sexual, relevă CNN.

Aceste documente includ sute de note ale FBI cunoscute ca „Dosarele 302”, care conțin interviurile, precum şi alte materiale legate de zeci de martori, dintre care unii au depus mărturie la proces.

Experţii s-au declarat îngrijoraţi de dispariţia aparentă a „Dosarelor 302”, deoarece acestea sunt esenţiale pentru înţelegerea anchetei efectuate de FBI asupra lui Epstein şi Maxwell.

„Este cea mai importantă şi fundamentală piesă din puzzle-ul anchetei”, a declarat Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI.

Unele dintre înregistrările audierilor lipsă par să fie legate de o martoră care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală. Femeia a sunat inițial la o linie telefonică a FBI şi a raportat că a fost victima lui Epstein. S-a întâmplat pe 10 iulie 2019, la câteva zile după arestarea defunctului infractor sexual, care s-ar fi sinucis în închisoare două luni mai târziu.

Agenţii FBI au intervievat-o apoi la biroul avocatului ei două săptămâni mai târziu, potrivit unui document din „Dosarele 302” care prezintă mărturisirile ei. Femeia le-a spus agenţilor FBI că Epstein a abuzat-o în repetate rânduri într-o casă în care stătea în Carolina de Sud, după ce a răspuns la un anunţ pentru servicii de babysitting. Abuzul a început pe când avea aproximativ 13 ani.

Acuzații grave la adresa lui Donald Trump

La un moment dat, în timpul interviului, când femeia le-a arătat agenţilor o fotografie binecunoscută cu Trump şi Epstein împreună, pe care i-o trimisese un prieten, avocatul ei a spus că ea este „îngrijorată de implicarea altor persoane, în special a celor binecunoscute, din teama de represalii”.

În registrul de probe Maxwell sunt menţionate trei documente suplimentare 302, datate în august şi octombrie 2019, referitoare la aceeaşi victimă, precum şi alte trei seturi de „note de interviu”. Niciunul dintre acestea nu pare să fie prezent în fişierele publicate de Departamentul Justiţiei, deşi există copii ale mai multor fotografii pe care ea le-a furnizat FBI-ului, precum şi înregistrări ale corespondenţei cu avocatul ei.

Garcia a declarat că, pe baza dosarelor nedigitalizate pe care le-a examinat, aceeaşi femeie „a făcut acuzaţii grave la adresa preşedintelui”.

Unele dosare redactate par să ofere mai multe detalii despre acuzaţie. O prezentare a FBI pregătită în 2025, care enumeră „nume proeminente” legate de Epstein, include acuzaţia unei femei – al cărei nume este acoperit – că Trump a forţat-o să întreţină relaţii sexuale orale şi a lovit-o în cap după ce Epstein i-a prezentat-o.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE