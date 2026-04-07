Descoperire importantă de gaze naturale în estul Mediteranei

„Estimările preliminare indică aproximativ 2 trilioane de picioare cubice de gaze” în câmpul petrolier și de gaze Temsah din estul Mediteranei, a precizat compania ENI într-un comunicat citat de AFP.

Ministerul Petrolului din Egipt a declarat că descoperirea include „130 de milioane de barili de condensate de petrol” și face parte dintr-o serie de politici menite să „sprijine creșterea producției, să compenseze declinul natural și să reducă factura importurilor”.

Aprovizionarea cu gaze naturale a Egiptului din Qatar și Israel a fost perturbată semnificativ din cauza războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce a determinat Cairo să adopte măsuri de economisire a energiei, inclusiv o restricție de funcționare pentru întreprinderi, creșterea prețurilor la combustibili și încetinirea proiectelor guvernamentale.

Conflictul din Orientul Mijlociu a triplat factura pentru importul de gaze naturale

Prim-ministrul Egiptului, Mostafa Madbouly, a declarat în martie că războiul a triplat aproape factura țării pentru importul de gaze naturale, de la 560 de milioane de dolari la 1,65 miliarde de dolari pe lună.

De asemenea, Ministerul Petrolului a declarat că sonda „Denise W” este în prezent pregătită pentru testare, după care vor fi forate mai multe sonde și va fi construită o platformă de producție offshore, înainte ca sonda să poată fi pusă în funcțiune.

Luna trecută, Egiptul a anunțat o altă descoperire nouă, împreună cu Apache Corporation, în Deșertul de Vest, despre care Ministerul Petrolului a declarat că ar produce 26 de milioane de picioare cubice pe zi.

Egiptul s-a confruntat cu probleme legate de aprovizionarea cu energie în ultimii ani, încercând atât să-și satisfacă nevoile interne, cât și să se poziționeze ca un hub energetic regional. În 2015, descoperirea câmpului Zohr în largul coastelor Egiptului, cel mai mare câmp de gaze din Marea Mediterană, cu o rezervă estimată la 30 de trilioane de picioare cubice, a trezit speranțe că Egiptul va deveni autosuficient și un important exportator de gaze.

Însă, în ultimii ani, Egiptul s-a reorientat pentru a se poziționa ca un hub de procesare și export, folosind terminalele egiptene de lichefiere pentru a transporta gazul offshore din alte țări, inclusiv Cipru.

