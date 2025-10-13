Calendarul Congresului PSD din 7 noiembrie s-a decis în ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac:

până pe 20 octombrie se poate depune o scrisoare de intenție din partea celor care vor să intre în cursă pentru conducerea PSD

⁠până pe 4 noiembrie trebuie depusă echipa de conducere propusă + moțiunea candidatului

⁠6 noiembrie – Consiliu Politic Național în care va fi agreată modificarea statului

7 noiembrie – Congres la Romexpo, cu 3.000 de oameni, în care se votează noua echipă și se ia act de noul statut.

O modificare de statut este că va dispărea cuvântul „progresist”.

ARTICOLUL 8 – actual

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 – modificare

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.

Pentru că Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD, Sorin Grindeanu a rămas fără contracandidat.

Totodată, europarlamentarul Claudiu Manda va fi propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, care va rămâne vacantă din luna noiembrie, pentru că Paul Stănescu se va retrage, au mai declarat luni, 13 octombrie, surse social-democrate pentru Libertatea.