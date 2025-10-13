Claudiu Manda este președintele PSD Dolj și soțul primarului din Craiova, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri din partid. Olguța Vasilescu a refuzat un post la nivel național în PSD, motivând că are proiecte de rezolvat în calitate de primar la Craiova.

Congresul PSD la care se va decide noua conducere a fost stabilit pentru 7 noiembrie, potrivit votului dat în urmă cu puțin timp în ședința Consiliului Politic Național de azi, 13 octombrie, au precizat sursele Libertatea.

Pentru că Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD, Sorin Grindeanu a rămas fără contracandidat. Deocamdată nu este clară lista celor 4 prim-vicepreședinți. Până pe 20 octombrie trebuie ca toți cei care doresc să candideze să depună o scrisoare de intenție și moțiunea cu care vor candida.

Paul Stănescu, 68 de ani, ocupă funcția de secretar general al PSD din noiembrie 2019, mai întâi ca interimar, după ce l-a înlocuit pe Eugen Orlando Teodorovici. Stănescu a venit cu echipa lui Marcel Ciolacu, care însă a demisionat în mai 2025 de la șefia PSD.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE