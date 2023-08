„Criminalii ucraineni au anunțat că orice lovitură a lor împotriva oricărei ținte rusești, «de exemplu, în Crimeea», a fost aprobată de NATO”, a scris Medvedev, într-o postare publicată pe platforma X (fosta Twitter).

„Dacă este adevărat – și nu există niciun motiv să ne îndoim că este – atunci aceasta este o dovadă directă și semnificativă din punct de vedere juridic a complicității Occidentului în războiul împotriva Rusiei. reprezintă un casus belli rafinat, iar pentru Rusia, este o oportunitate de a acționa în cadrul (principiului) jus ad bellum împotriva fiecărei țări NATO”, a adăugat Medvedev.

