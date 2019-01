„Soțul meu era afară și fuma când a auzit mai multe zgomote suspecte, a intrat in casă și a închis ușa. După ce am găsit urmele de pe pereții casei , am pus în alertă atât vecinii, cât și Garda Civilă și de această dată , i-am sunat imediat pentru a le cere ajutorul”, a povestit Lidia pentru publicația „El Espanol”, a anunțat ziarulromanesc.es.

Românii au fost puși pe fugă, dar cei aproximativ 150 de oameni strânși după apelul pe whatsapp au continuat căutările până la locuința unde stau cei doi bănuiți, în satul Casariche.

Polițiștii au cerut întăriri ca să-i scape pe hoți de linșaj

Hoții au fugit când au văzut că a venit poliția și că la ușa casei s-au strâns câteva persoane. Forțele de ordine, ajutați de vecini au început să-i caute din casă în casă. „A fost o urmărire ca în filme, au încercat să scape fugind pe acoperișuri, dar până la urmă l-au prins doar pe unul dintre ei, celălalt reușind să scape' , a relatat unul dintre martori.

Cei prezenți au încercat să-și facă dreptate singuri, forțele de ordine au fost nevoite să ceară întăriri pentru ca cei doi să nu fie linșați.

În acest moment, unul dintre hoți se află în arest, iar celălalt a fost dat în urmărire generală. „Locuitorii micului sat erau puși în alertă după ce acum câtva timp au avut loc două spargeri, una dintre care s-a soldat cu două victime”, a declarat un polițist din zonă.

Sătenii au fost atât de revoltați încât a fost nevoie de intervenția primarului care a apelat la „calm și ordine”. Întâmplarea a făcut ca rețelele de socializare să „explodeze”. Mai multe persoane din zonă și-au anunțat prezența la protestul organizat în piața din fața Primăriei.

