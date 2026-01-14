Cum au fost prinși cei doi hoți

Ion Zaharia, în vârstă de 44 de ani, și Samir Bărbuleșteanu, de 23 de ani, au sosit pe 28 octombrie 2025, în portul Harwich din Essex, în estul Angliei, împreună cu un al treilea bărbat, care încă nu a fost prins, relatează publicația britanică Daily Express.

Potrivit procurorului Nick Cockerill, cei doi inculpați au început să comită infracțiuni imediat după ce au sosit în țară, vizând mai multe proprietăți în decurs de câteva zile.

„Acești doi inculpați, ambii cetățeni români, au venit în această țară pe 28 octombrie 2025. Au călătorit într-un Citroen C4 cu plăcuțe de înmatriculare franceze. La scurt timp după sosire, au fost comise infracțiuni în zona Warrington”, a precizat procurorul la Tribunalul din Liverpool.

Pe 29 octombrie a fost sesizată prima tentativă de furt. Deși trei dintre cele patru spargeri au eșuat, polițiștii au observat că un Citroen C4 argintiu, cu numere de Franța, se afla în apropierea tuturor locurilor vizate. În urma unui jaf reușit, când au fost furate bani și bijuterii din aur, mașina a fost surprinsă din nou, de camerele de supraveghere, plecând din Cheshire spre Yorkshire.

Anchetatorii au urmărit vehiculul până în portul Harwich, descoperind că intrase în Marea Britanie cu o zi înainte de prima tentativă de furt. După identificarea suspecților, poliția i-a reținut pe cei doi români pe 9 noiembrie, pe aeroportul din Birmingham, chiar înainte ca aceștia să se îmbarce spre Amsterdam. În bagaje li s-au găsit bani și bijuterii din aur, precizează Poliția din Cheshire, într-un comunicat.

Inculpații au intrat în Regatul Unit cu un singur scop: „să jefuiască cât mai multe locuințe”

În urma cercetărilor, s-a constatat că Zaharia avea cazier în Franța, România și Austria pentru infracțiuni precum furt calificat și fraudă, în schimb Bărbuleșteanu nu avea antecedente penale.

Poliția din Cheshire a transmis că cei doi români au intrat în Anglia cu scopul de a jefui cât mai multe locuințe.

„Este evident că Zaharia și Bărbuleșteanu au intrat în Regatul Unit cu un singur scop: să jefuiască cât mai multe locuințe și să scape neobservați, fără consecințe. De multe ori, când cei doi acționau, în case se aflau persoane vulnerabile și în vârstă. Pot doar să-mi imaginez frica pe care au simțit-o aceștia când locuințele lor au fost sparte și bunurile răscolite ori, într-un caz, furate”, a precizat agen­ta de poliție Hannah Barton, cea care a condus investigația privind seria de spargeri.

Pedepsele primite de cei doi români

Ion Zaharia a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare, iar Samir Bărbuleșteanu la 3 ani și 6 luni, ambii urmând să fie deportați după executarea pedepsei.

Cei doi români și-au recunoscut faptele.

„El dorește să își exprime regretul. Mi-a spus că viața în România este grea, iar câștigurile decente sunt dificil de obținut. Are doi copii mici și o soție pe care încearcă să îi întrețină”, a precizat Oliver Saddington, avocatul lui Zaharia, potrivit publicației citate.

Și Olivia Beesley, avocata lui Bărbuleșteanu, a încercat să obțină pentru clientul ei o pedeapsă mai blândă. „Acest inculpat nu are antecedente penale, ceea ce este un factor atenuant. Are 23 de ani, o soție și o fiică de cinci ani. Ajută patru membri ai familiei, inclusiv părinții bolnavi”, a spus ea, în instanță.

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate". Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații"

Pacienții cu afecțiuni oncologice, puși să plătească 5% din costurile serviciilor, într-un proiect de lege depus la Senat de un senator POT
Știri România 17:15
Pacienții cu afecțiuni oncologice, puși să plătească 5% din costurile serviciilor, într-un proiect de lege depus la Senat de un senator POT
TVR anunță deschiderea înscrierilor online pentru Selecția Națională Eurovision 2026. România revine după doi ani de absență
Știri România 16:15
TVR anunță deschiderea înscrierilor online pentru Selecția Națională Eurovision 2026. România revine după doi ani de absență
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Stiri Mondene 17:12
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Cum au apărut Anca Țurcașiu și Laura Cosoi în Thailanda: „Ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă"
Stiri Mondene 16:56
Cum au apărut Anca Țurcașiu și Laura Cosoi în Thailanda: „Ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă"
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate". Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații"
Politică 15:11
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate". Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații"
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine"
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine"
